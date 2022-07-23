Огляд “успіхів” російської армії на “мародерському фронті” (фото, відео)

Майже з самого початку російсько-української війни у виданні ТЕКСТИ збирають (і архівують) відео зі знищеною та захопленою російською технікою. Станом на сьогодні в базі понад півтори тисячі відео.

Війну з Росією дуже документовано. Щодня з фронту з’являються сотні відео- та фотоматеріалів. Якщо в перші тижні це були переважно записи знищеної російської техніки, які зробили свідки з місць подій, то згодом ставало дедалі більше матеріалів, знятих з дронів і квадрокоптерів.

Початково був намір збирати лише відео зі знищеною чи захопленою російською технікою. Та вже в перші дні з’явилися записи, на яких серед цієї самої техніки знаходили вкрадені речі, що їх солдати РФ хотіли забрати з собою як “трофеї”. Так з’явилася категорія “мародерство російської армії”. Лише вона зараз містить близько 200 відео. Їх можна переглянути за цим посиланням.

Без сумніву, вбивство тисяч мирних жителів — значно тяжчий злочин російської армії, ніж учинені нею мародерства та грабунки, але важливо розуміти, що все це ланки єдиної системи з назвою “Російська армія”.

Нижче пропонуємо огляд успіхів російської армії саме на “мародерському фронті”.

Мародерство фіксують місцеві жителі

Отже, докази мародерства росіян з’явилися вже в перші дні війни. Жителі населених пунктів, до яких увійшли російські війська, знімали відео, як окупанти “звільняли” магазини, торговельні центри й навіть курей у селах.

Стоп-кадри відео, які знімали свідки. Колаж ТЕКСТІВ

Окупанти крадуть курей у місцевих жителів

Камери спостереження

Паралельно з’явилися десятки записів із камер спостереження, встановлених у магазинах, банках, коридорах будинків тощо. Вони фіксували, як “доблесні” росіяни “визволяли” банківські сейфи, велосипеди, прилавки та склади магазинів і навіть церкву. І це лише невелика частка того, що збереглося, оскільки багато камер окупанти вимкнули, а записи знищили.

Такий вигляд має “звільнення” з точки зору Росії. Колаж ТЕКСТІВ

Російський окупант стріляє в камери спостереження, село Михайлівка-Рубежівка (Київська область). Стоп-кадри з сюжету “Фактів ICTV”

Пересилання краденого через прикордонні поштові відділення

До того ж на початку квітня білоруські активісти оприлюднили кількагодинний запис із камери у відділенні російської служби доставки СДЭК в білоруському місті Мозир. На відео російські окупанти відправляють, зокрема, крадені телевізори, кондиціонери, електросамокати, відеокарти, акумулятори для авто тощо.

Наприкінці травня російське видання“Медіазона” проаналізувало дані з 46 прикордонних відділень СДЭК і порахувало, що за три місяці військові РФ відправили додому 58 т посилок з награбованим.

Звільнення півночі України. Прозріння світу

Після вигнання окупантів з-під Києва світ став свідком жахливих убивств і катувань, учинених росіянами в Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені, Тростянці та інших містах і селах.

Водночас у мережі з’явилися десятки відео з пограбованими квартирами й будинками. Майже кожне помешкання, де жили окупанти, вони грабували та перетворювали на свинарник. Власників, які поверталися додому, очікували порожні пляшки від алкоголю, різноманітні написи та малюнки, а також гори сміття і недоїдки сухпайків. У багатоквартирних житлових комплексах росіяни не лінувалися виламувати двері покинутих квартир.

Погроми квартир і приватних будинків

Що залишили після себе росіяни. Колаж ТЕКСТІВ

Фотографії з чату одного з будинків в Ірпені

Крадені речі в окопах і захопленій техніці

Зі звільненням окупованих територій також з’явилися відео з украденою технікою, яку росіяни не встигли вивезти і яка так і залишилася біля їхніх окопів:

Телевізори та пральна машинка, знайдені біля позицій росіян

Цікаво, що “пралки” неодноразово фігурували серед краденої техніки й навіть стали одним із символів російських солдатів у цій війні. Так на початку квітня кілька машинок було знайдено на вантажівці серед знищеної ворожої техніки біля села Велика Дорога на Чернігівщині.

Обгорілі пральні машини на російському “Уралі”, квітень 2022 року.

Чотири меми

Кілька випадків мародерства росіян стали особливо відомими.

Білий диван у селі Липівка

Фото трьох окупантів на білому дивані, яке вони зробили в українському селі Липівка, допомогло ідентифікувати одного з них. Ним виявився 25-річний Кирило Лисіков з робітничого поселення Бурея, що в Амурській області. В українському суді ми його вже не побачимо, оскільки 2 травня стало відомо, що його знищили в боях.

Будинок у селі Липівка (Київська область), у якому жили окупанти. Фото: “Наші гроші. Львів”

Полароїд в ірпінській квартирі

Ще один унікум-окупант зробив селфі на камеру Polaroid і випадково залишив знімок у помешканні. Завдяки цьому військового вдалося ідентифікувати й навіть порушити проти нього кримінальну справу. Слідство з’ясувало, що росіянин неодноразово вчиняв мародерство, а потерпілі в Ірпені дали покази, що він грабував квартири місцевих, забирав гроші, побутову техніку, ювелірні вироби та інші цінні речі.

Фото: “Українська правда”.

Бойлер у Попасній

Наприкінці травня українська біженка впізнала на російському танку в Попасній свої вкрадені речі речі. Крім бойлера, вона також помітила скатертину з дачі та покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок.

Такими “російські визволителі” були завжди

Крадена гуманітарка від Кадирова

У квітні мережу облетіли кадри з роздачі гуманітарки “кадировцями”. Легендарні тік-ток війська привезли місцевим жителям продукти нібито від фонду Кадирова, однак уважні глядачі одразу ж помітили дивні українські написи на упаковках.

“Борошно” й інші українські написи на “кадировській” гуманітарці. Стоп-кадри з відео, розміщених на каналі Ахмата Кадирова

Наймасовіші випадки мародерства зафіксовано в передмістях Києва, хоча це не означає, що в інших регіонах їх не було, просто там фронт не змінювався аж так різко.

Свідченням того, що мародерство — це системне явище, є те, що чи не в кожному сюжеті про звільнення населених пунктів є свідчення грабунків росіян.

Ось, приміром, репортаж CNN про звільнення села Руська Лозова на півночі Харківщини у травні. У розмальованій Z-свастикою автівці журналісти помітили вкрадені в місцевих жителів телевізори.

Кадри з репортажу CNN, 19.05.2022

А ось репортаж Сергія Стерненка з сусідніх звільнених сіл на Харківщині: Руські Тишки й Циркуни. В одному з будинків, де жили росіяни, журналіст застав традиційний “срач”: пляшки від алкоголю, потрощені меблі, розкидані речі та сухпайки, загиджена душова кабіна тощо.

Кадри з відео Сергія Стерненка, 14.05.2022

“Извините, мы не хотели”

Чимало шкіл і дитсадків було зруйновано чи істотно пошкоджено під час боїв. Адже саме тут росіяни зазвичай влаштовували свої штаби та склади. Робили вони тут те саме, що й усюди: вивозили більш-менш цінні речі, ламали двері та парти, розкидали документи й книжки, плюндрували українські національні символи тощо.

Окремий вид діяльності окупантів — написи на шкільних дошках. У певний момент у перервах між грабунком приміщень, розпиттям алкоголю та обписуванням стін усілякою похабщиною росіянам спадало на думку залишити послання українським дітям.

Ми нарахували щонайменше дев’ять навчальних закладів, у яких росіяни залишили такі написи. На відміну від вульгарних написів балончиками на стінах, тут вони принаймні старалися показати себе з найкращого боку. А тому свої “послання” окупанти починають з вибачень і виправдань своїх дій: “Дети, простите за такой беспорядок”, “Успехов вам в учебе”, “Ребята, давайте жить дружно”, “Извените” [саме так, через “е” — ТЕКСТИ].

Водночас росіяни не були б росіянами, якби не вірили у свою місію “визволителів”. Поряд із наведеними вище вибаченнями ці самі люди писали про “братні український та російський народи”; твердили, що вони, “вежливые люди”, звільняють Україну від фашизму та “бандеровской сволочи”; попереджали, що “вас, братьев-славян, обманывают”, а вони, мовляв, “не хотели этой войны”. У селі Здвижівка біля Бородянки окупанти навіть залишили такий характерний напис: “Путин — ваш президент”, а далі закликали дітей добре вчитися, бо… “России необходимы образованные граждане” (!).

Цинізм рашистів доходив до того, що у квітні російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, як у селі Катюжанка їхні військові нібито залишили “трогательные послания украинским детям”. Ілюстрували статті вони тим самим фото з фразами про “Успехов вам в учебе”. Окупантів водночас не бентежив той факт, що напередодні вони могли вбити чи катувати батьків тих дітей, до яких зверталися.

Послання українським дітям від росіян. Колаж ТЕКСТІВ

Нічого нового

Офіційна влада Росії, звісно, заперечує, що їхня армія вчиняє в Україні злочини та мародерить. Так само і в багатьох пересічних росіян стоїть “блок”: вони не вірять, що всі ці злочини справді були і що їхня найбільша причина гордості дійсно здатна вбивати мирних жителів і грабувати їхні квартири та майно.

Хоча нічого нового в діях російської армії немає. Грабунки населення солдатами під час захоплення територій, а потім системне вивезення цінностей російською державою є традиційним алгоритмом. Відома дослідниця російського тоталітаризму Енн Епплбаум описувала, як російські війська системно грабували Польшу наприкінці Другої світової, хоча у Варшаві сидів проросійський комуністичний уряд. Мародерство ми всі бачили й у 2014 році. Зараз історія повторюється. Це триватиме вічно, доки існує Росія, яка не соромиться, а пишається своєї воєнщиною, імперським і колоніальним спадком.

Автор: Олександр Оксимець; ТЕКСТИ