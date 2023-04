Як війна вплинула на злочинність. «Одна справа – називатися злочинцем; зовсім інше – вважати себе зрадником»

Повномасштабне вторгнення путінської Росії в Україну, звірства окупантів на захоплених територіях, потрясли світ криміналітету не менш ніж весь цивілізований світ.

Британське видання The Economist, в статті “ How the war split the mafia “, розповідає про те, як повномасштабне вторгнення російських загарбників вплинуло на злочинність не тільки в Росії та Україні, а й у всьому світі. The Economist стверджує, що російська військова агресія сильно вплинула на злочинний світ, спричинивши серйозні зміни в українсько-російському злочинному середовищі та спричинила довгострокові наслідки й для глобальної злочинності.

Журналісти видання пишуть про те, що було порушено співпрацю українських і російських мафіозних угруповань. Українські гангстери вирішили підтримати свою країну і перестали співпрацювати з російськими колегами. Видання описує різні види злочинної діяльності, які процвітали в Україні, такі як контрабанда, торгівля наркотиками, контрабанда зброї та тютюну, а також виробництво нелегальних товарів для експорту.

«Одна справа – називатися злочинцем; зовсім інше – вважати себе зрадником», – каже Марк Галеотті, автор книги «Вори: російська супермафія». Вірність Україні — це управління ризиками і патріотизм. «Якби нас приєднали до Росії, багатьох хлопців у в’язниці могли б перевести кудись подалі», – пояснює один з гангстерів. «Російські охоронці дурнуваті. Нікому з нас це не потрібно. Тому ми зробимо чорну роботу з думкою про Україну».

Це призвело до перерозподілу наркотрафіку і зниження прибутків для кримінальних синдикатів по всьому світу, бо змінились звичайні маршрути контрабанди, що своєю чергою вплинуло на ціни та на кримінальні логістичні ланцюжки.

Стаття вказує, що повномасштабна війна істотно змінила ситуацію, створюючи неприйнятні ризики для міжнародної незаконної торгівлі та злочинних мереж. Закриття портів на Чорному морі та втрата контролю на східних кордонів України призвели до переспрямування контрабандних мереж і зміни маршрутів поставок. В зв’язку з цим міжнародні контрабандисти та злочинні угруповання почали шукати альтернативні шляхи та способи обходу раніше встановлених маршрутів Україною.

Кримінальний світ в Україні до 2022 року й раніше періодично трясли міжусобиці між різними групами. Тим не менш, він мав три аспекти, які пов’язували Україну зі світовими кримінальними ринками.

По-перше, контрабандна «супермагістраль», що з’єднує Росію та Україну, та проходила через частини східної України, які були окуповані Росією в 2014 році.

По-друге, глобальні контрабандні центри в Одесі та інших чорноморських портах.

І по-третє фабрики в Україні з виробництва заборонених товарів на експорт.

Ця інфраструктура підтримувала різні кримінальні “бізнес-моделі”. Україна була запасним транзитним маршрутом для героїну з Афганістану, дублюючи маршрути через Балкани та Кавказ. Кокаїн з Латинської Америки також везли через Чорне море. В іншому напрямку гангстери експортували зброю до Азії та Африки, зокрема з порту Миколаїв. У 2020 році Україна випередила Китай і стала найбільшим джерелом імпорту нелегального тютюну в Європі.

Основні маршрути контрабанди героїну через Україну (до 2022 року)

Повномасштабна війна змінила все, створивши «середовище неприйнятного ризику для міжнародної незаконної торгівлі», як зазначається в новому звіті уряду США. Чорноморські порти були закриті або значно обмежені для судноплавства. Кордон між Україною та територіями, окупованими Росією, тепер є укріпленою лінією полів смерті, що перериває минулі транзитні маршрути. Призов в Україні позбавив злочинний світ робочої сили, а воєнний стан зупинив широкий спектр злочинної діяльності. Наприклад, комендантська година значно ускладнює пересування вночі.

Зазначається, що війна спричинила також й на короткострокові можливості для криміналітету в Україні – це стосується торгівлею людьми та реалізація різних схем по вивозу ухилянтів за кордон України. Проте поки що масштаби торгівлі людьми не такі страшні, як могли б бути. «Це трапляється, — каже високопоставлений чиновник Європолу, — але набагато рідше, ніж ми очікували».

Нові нелегальні ринки після російського повномасштабноговторгнення: позначені синім – гуманітарна допомога; фіолетовим – лікарські засоби; помаранчовим – вивіз ухилянтів; зеленим – зброя.

Довгострокові наслідки війни для Росії становлять серйозну загрозу не тільки їй самій, але й всьому світу: посилення зв’язків між державою та організованими злочинними угрупованнями, нова ера кронізму та посилення впливу криміналітету. Зараз путінський режим вербує злочинців не тільки на війну, але як агентів кремлівської розвідки, зокрема, щоб допомогти отримати вкрай необхідні напівпровідники, які перебувають під санкціями, для виробництва зброї. Російську мафію, яка діє за межами країни, поставили на “счьотчик” тепер вони повинні будуть віддавати частину своїх прибутків на так звані «чорні рахунки», до яких можуть отримати доступ російські шпигуни, для покриття своїх операційних витрат.

Як наголошується в статті, однак для України довгострокові перспективи не такі однозначні. Заморожений конфлікт може створити великі ризики. Україна вже до вторгнення мала значну кількість зброї, а під час війни цей обсяг ще збільшився. Це може спровокувати зростання незаконної торгівлі зброєю.

Історія показує, що війни підживлюють торгівлю зброєю: зброя з Югославії використовується в насильницьких злочинах по всій Європі по сьогодні. Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток попередив про можливий сплеск торгівлі стрілецькою зброєю. Проте поки що все добре. «Ми не бачимо торгівлі зброєю на систематичній чи організованій основі», — заявив представник Європолу.

Також можливе відновлення внутрішнього виробництва наркотиків і корупційної експлуатації проєктів із відновлення країни, які можуть стати об’єктом особливої уваги мафіозних організацій. Минулого місяця Світовий банк оцінив вартість відновлення України в 411 мільярдів доларів, включаючи 92 мільярди доларів на транспорт і 69 мільярдів доларів на житло. Такі масштабні проєкти можуть легко стати здобиччю мафії, яка фальсифікує системи державних закупівель і тендерів, щоб отримати доступ до землі, субсидій і ліцензій.

Побічні ефекти відчуваються в усьому світі, оскільки мережі контрабанди переналаштовані в обхід України. Турецькі митники кажуть, що через кордон з Іраном тепер тече більше героїну та метамфетамінів. У першому кварталі 2022 року литовські прикордонники помітили чотириразове зростання обсягів провозу незаконного тютюну порівняно з аналогічним періодом минулого року. Естонські чиновники співпрацюють з Європолом. Минулого року поліцейське управління США вилучило 3,5 тонни латиноамериканського кокаїну вартістю приблизно півмільярда євро в естонському порту Мууга.

Тим не менш, The Economist вказує на можливість зміни ситуації в Україні. Країна отримала кандидатський статус у Європейському Союзі та прагне відповідати європейським нормам, що може сприяти боротьбі з організованою злочинністю. Також внутрішні зусилля України по боротьбі з корупцією та злочинністю, такі як реформи та звільнення чиновників через корупцію, можуть допомогти у створенні непридатного середовища для мафіозних організацій. Основні зусилля мають бути зсередини країни, – зазначає видання.

Загалом, стаття зазначає, що війна розірвала зв’язки між Україною та російськими злочинними мережами і надала Україні можливість боротися з олігархією та організованою злочинністю. Всупереч типовим ситуаціям у країнах, що переживають війну та соціальні потрясіння, Україна має шанс подолати своє минуле та стати країною, де організована злочинність не має такий вплив. Однак, незважаючи на ці можливості, The Economist визнає, що торгівля контрабандою та інші форми злочинності не зникнуть повністю. Наприклад, контрабанда в Одесі все ще існуватиме, хоча й зі зміненими умовами.

Водночас Україна отримала можливість боротися з корупцією та організованою злочинністю, і, якщо ці зусилля будуть продовжені, це може призвести до позитивних змін у майбутньому.

Джерело: «Аргумент»

Оригінал: The Economist / How the war split the mafia