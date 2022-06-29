Армия мародеров с допотопным оружием против современных технологий войны

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За 9 дней до начала войны в Politico вышел странный материал, общий смысл которого сводился к тому, что пока украинцы копают траншеи и прокладывают проводную связь, Россия все эти годы накачивала ультратехнологичную армию, готовую поддерживать цифровыми ударами продуманные и скоординированные атаки на местности. Там даже приводятся реплики украинских солдат, которые говорят, что сейчас «Россия как никогда готова поженить технологии с возможным вторжением», и это якобы серьёзный сигнал западу — готов ли он вообще столкнуться с такой силой XXI века.

Это далеко не единственный материал, в котором указывалось на высокую технологичность российских военных сил. Сообщалось, что Россия собирает армию автономного вооружения при помощи китайских AI-технологий, что русские разрабатывают стратегии информационного доминирования на поле боя. Доклад CNA обнаружил в России аж 150 военных систем на разных стадиях разработки, работающих в связке с AI-алгоритмами, а в Пентагоне «заявляли о невероятно мощной армии России».

Даже в речах и интервью начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова (как и якобы им написанной в 2013 году доктрине) можно найти представление о том, что «невоенные средства достижения политических и стратегических целей во многих случаях превосходят по эффективности военные».

После неожиданного успеха России в аннексии Крыма, после первой в мире успешной атаки на электросети Украины, после двух взрывов на оружейных складах в Чехии, откуда боеприпасы должны были поставляться в Украину, и после отравления болгарского оружейника, через которого они поставлялись, после вмешательства в выборы США, — за путинским режимом закрепилась репутация мастеров гибридного конфликта (что в действительности является результатом нескольких успешных операций, проведённых в беспрецедентно благоприятной атмосфере).

С 2021 года Россия постепенно наращивала объём кибератак на Украину, перед самой войной продолжая бомбить её разными не-кинетическими средствами: взломами, психологическим террором, экономическим давлением, «мягкой силой». Все настолько поверили в технологичную российскую армию, что даже американская разведка 24 февраля была уверена, что Киев возьмут максимум за 72 часа.

А потом всё пошло, как пошло. Россия потеряла тысячи единиц техники, в том числе флагманский крейсер и дорогущие самолёты и вертолёты. Авиация практически не играет в продвижении существенной роли, потому что дисперсную украинскую ПВО подавить так и не удалось. А не удалось это сделать, потому что легендарные российские дроны почему-то не справляются с выяснением точных координат техники соперника и не передают её артиллерии, как должны.

Сами дроны Россия теряет бешеными темпами, только Орланов-10 к маю было сбито или заглушено около пятидесяти. Не было замечено ни одного использования Россией вооружения с AI-функционалом. Около десяти комплексов радиосопротивления (которые глушат вражеские дроны или джеммят GPS-приёмники) были брошены, разбомблены или захвачены. Бойцы Росгвардии «по непонятным причинам» оказываются на передовой раньше вооружённых сил, днями бродят по полям и несут большие потери.

Там, где на земле нужна поддержка с воздуха, её не получают. Контр-артиллерия не работает, потому что техника стоит в пробках. Российские военные массово используют незащищённые каналы связи и не могут оставить противника без мобильной связи, разбомбив вышки, потому что сами полагаются на них, что облегчает задачи украинской разведки. В том числе, поэтому российские генералы погибают в большом количестве. Россия пытается использовать дроны-камикадзе, но они промахиваются, как и «высокоточные» ракеты. На фоне всего этого государственное информагенство сообщает, что в скором времени российские беспилотники смогут при помощи нейросетевого визуального сегментирования (AI) опознавать и уничтожать технику НАТО.

Особенно трогательно в этом контексте читается интервью в МК с капитаном-танкистом (после интервью погибшим), в котором он откровенно описывает технические преимущества украинской армии, «снабжаемой американцами»: у них есть выход в интернет и электронные карты, и «у них что ни выстрел — то в цель идёт», потому что артиллерия направляется автоматизированным таргетингом при помощи дронов (о чём подробно рассказывается в Новой газете).

Вероятно, всё это — одна из причин того, как начала воевать российская армия после неудавшегося блицкрига, прямо по методичке из Афганистана, Чечни и Сирии: ковровые бомбардировки, массовое использование неуправляемых ракет, урбицид, запрещённые кассетные бомбы, осознанное убийство мирных жителей с целью предотвращения сопротивления, панический набор наёмников без опыта и даже с криминальным прошлым, импорт добровольцев из Сирии, пытки и террор — вроде фейковых газет для украинских пленных, мобильных вышек с трансляцией российского ТВ или рассылки украинским солдатам сообщений с призывом «убить своего командира и идти домой», многочисленные случаи сексуального насилия и совершенно ничем не оправданной жестокости российских солдат, мародёрствующих по квартирам и магазинам, наевшись просроченным пайком. Россия бы и рада применять, по Шамаю, «колониальную политику дронов» в адрес Украины, но пока самая явная колониальная составляющая этой войны — непропорционально большое использование военных из бедных национальных регионов.

Но куда же делись все технологические результаты реформы российской армии, идущей с 2008 года? Почему самонаводящиеся ракеты России используют электронику 70-х годов, а российские дроны оснащают пластиковыми бутылками и привязывают к ним фотоаппараты и как так вышло, что спустя три месяца войны, Россия пополняет строй танками, произведёнными 60 лет назад и гражданскими кораблями?

Российская техника, попадающая в руки украинцам, даёт подсказку: большинство военных технологий России критически зависят от иностранных компонентов, в частности, полупроводников и микрочипов, но также и микросхем, печатных плат, двигателей и антенн. Украинские военные специально пригласили «западных экспертов», чтобы те изучили российскую технику — в том числе, лазерные дальномеры и электронику наведения крылатых ракет, — как оказалось, они напичканы компонентами, произведёнными компаниями США и ЕС.

Возможно, в этом причина такого массового использования неуправляемых боеприпасов — Россия либо экономит наводящиеся бомбы, либо исчерпала их запас и не может пополнить самостоятельно, потому что введение санкций на 90% перекрыло возможности импорта западных компонентов для военных целей, а производить те же полупроводники в достаточном объёме в России не научились. Уже появляются свидетельства, что российские военные используют в своей технике полупроводники из кухонной бытовой техники.

История с санкционными компонентами не новая — минимум, с 2008 года Россия с переменным успехом пытается закупать микроэлектронику, средства наведения и радиационно-стойкие микросхемы (критически необходимые во время войны) через компании-прокладки, либо вводя в заблуждение поставщиков обещанием использовать электронику только в гражданских целях.

С 2018 года Россия запретила американским исполнителям экспорт-контроля проводить проверки на местах, выясняя, действительно ли ввозимая техника используется как было обещано. Внутри защищённых российских раций, перехваченных украинцами, были обнаружены микрочипы со стёртыми логотипами производителя — давно используемая практика для скрытия источника микроэлектроники.