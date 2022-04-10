Что российские захватчики повторили в Украине. Как Красная армия бесчинствовала на территориях, занятых в ходе Второй мировой

Не только японские беженцы становились жертвами Красной армии. Досталось и китайцам. Начальник американской миссии, прибывшей в Шеньян (Мукден) для репатриации американских пленных, докладывал:

«Русские превзошли китайцев в грабежах, мародерстве и изнасилованиях. Женщин насилуют на автобусных остановках, железнодорожных вокзалах и иногда прямо на улицах. Ходят слухи, что местным властям предписано поставлять определенное число женщин советскому командованию каждую ночь. В результате, женщины бреются наголо, замазывают лица чернилами и накладывают повязки, чтобы выглядеть как можно менее привлекательными… Красноармейцы занимаются только грабежами и убийствами. И они грабят не только японцев. Некоторые солдаты носят сразу десяток наручных часов… Среди советских военных мне довелось встретить и приличных людей, но таких – один из десяти».

А американский военно-морской атташе при правительстве Чан Кайши, побывав в Маньчжурии, вспоминал:

«Русские солдаты врывались в дома и забирали себе все, кроме мебели. Затем подъезжал военный грузовик и увозил мебель. Советские офицеры обычно не обращали внимания на грабежи, учиняемые их подчиненными, а нередко и сами участвовали в них».

В китайском городе Пинчуан, по свидетельствам местных жителей, «советские солдаты отнимают у людей наручные часы и расстреливают тех, кто отказывается подчиниться грабежу. Красная Армия требует от крестьян женщин. Красноармейцы расстреляли крестьянина и двух рабочих, которые не смогли найти им женщин для удовлетворения похоти». Даже китайские коммунисты протестовали по поводу того, что «Красная Армия зaнимается вещами, не подобающими пролетарской армии, в том числе изнасилованиями и экспроприацией продовольственных запасов у крестьян».

При этом в отличие от европейских стран в Маньчжурии и Северной Корее советское командование не принимало практически никаких мер для прекращения красноармейских бесчинств.

Как это стало возможно?

Если зверства красноармейцев на территории Германии еще можно было списать на желание отомстить за то, что немецкие оккупанты творили на территории СССР, то по отношению к сербам это объяснение не работает. Сербы никогда не воевали на советской территории, и советским солдатам им не за то было мстить. И уж тем более не нападали на СССР китайцы, корейцы и японцы, которые стали жертвами точно таких же преступлений со стороны бойцов и командиров Красной Армии во время Маньчжурской операции в августе 1945 года и последующей советской оккупации Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. Это, как и в Венгрии, наряду с массовым вывозом в СССР промышленного оборудования из Маньчжурии, вызывало протесты местных коммунистов, на которые командование Красной Армии не обращало внимания.

Видимо, причина была прежде всего в моральном состоянии Красной Армии в последний год войны. Советские солдаты, ощущая себя пушечным мясом, о сбережении которого командование не заботится, вымещали свою ненависть, как к командованию, так и к начавшему эту войну врагу, на мирном населении и пленных, а также на «остарбайтерах». К тому же немалую часть красноармейцев в последний год войны составляли бывшие уголовники.

Также советские солдаты, наблюдая воочию, как зажиточно живут немцы или те же венгры по сравнению с ними самими, возмущались, что, несмотря на такой достаток, они пошли завоевывать нищий СССР. Поэтому порой красноармейцы жгли дома и ломали домашнюю утварь просто из чувства мести. Хотя и мародерство было распространено и до некоторой степени поощрялось командованием.

После вступления в европейские страны солдатам и офицерам было разрешено отправлять посылки домой, чтобы за счет трофеев компенсировать разрушения, причиненные немцами. Генералы же и маршалы, вроде маршала Георгия Жукова, начальника СМЕШ Виктора Абакумова или члена Военного Совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Константина Телегина, гнали трофеи на родину целыми эшелонами.

Играло свою роль и чувство безнаказанности. Нельзя сказать, что советское командование совсем не боролось с военными преступлениями своих подчиненных. Особенно активно это делали командующий 2-м Украинским маршал Родион Малиновский в Венгрии и командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев в Нижней Силезии, не останавливавшиеся перед публичным расстрелом убийц и насильников. Но подавляющее большинство преступников оставались безнаказанными. 20 апреля 1945 года Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву 1-м и 2-му Белорусскому и 1-му Украинскому фронтам «О необходимости гуманного отношения к немецкому населению и военнопленным». В ней, в частности, говорилось:

«Потребовать от войск изменить отношение к немцам как к военнопленным, так и к гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам не выгодно. Более гуманное отношение к немцам облегчит нам ведение боевых действий на их территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне».

Что характерно, эта директива распространялась только на фронты, которые вели бои на территории будущей советской оккупационной зоны Германии. На советские войска, ведущие бои в Восточной Пруссии, оно не распространялось, так как оттуда предполагалось депортировать все немецкое население.

Если посмотреть на нынешние военные преступления российской армии в Украине, бросается в глаза как сходство, так и различие. Сходным является сам набор преступлений: убийства, изнасилования, мародерство. Различие же относится к мотивам. Преступления совершались уже на первом месяце войны с Украиной.

К тому времени солдаты не могли еще устать от войны, чувства мести по отношению к украинцам у них не могло быть, да и уголовников в их рядах не было. Главным мотивом, наверное, было все-таки чувство вседозволенности. Российские солдаты быстро осознали, что за такого рода преступления им ничего не будет, и «отрывались по полной». Как выразился один из свидетелей, одного мирного жителя застрелили «просто по приколу». Страшно будет, когда такие люди безнаказанно вернутся в Россию.