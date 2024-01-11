Історія успіху й падіння тендерного хапуги Ігоря Гринкевича який не гребував облапошувати навіть армію яка його захищає від рашистів

Наприкінці 2023 року Держбюро розслідувань затримало одного з найбільших постачальників Міністерства оборони – 50-річного львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Чоловік пропоновував топ-посадовцю ДБР хабар розміром 500 тис. доларів за зняття арешту зі своїх компаній. Підпорядковані Гринкевичу будівельні підприємства зривали угоди, постачали харчі за завищеними цінами, купували неякісний одяг та бронежилети або й взагалі не виконували контрактів. Наразі затриманий бізнесмен перебуває під вартою із можливістю внесення 429,4 млн грн застави, зазначає видання ZAXID.NET.

Угоди з компаніями Гринкевича Міноборони почало активно укладати після початку повномасштабного вторгнення. До цього підприємець впродовж майже 15 років постійно потрапляв у скандали із розкраданням бюджетних грошей на закупівлях. Ба більше, Міноборони не припинило віддавати Гринкевичу багатомільйонні тендери й після появи кримінальних справ через крадіжки на оборонці та розголосу про це в ЗМІ.

Видання ZAXID.NET розповідає історію родини Гринкевичів та те, як їм вдалося від будівельних шахрайств вирости до махінацій із оборонкою під час війни, купувати дорогу нерухомість та будувати репутацію благодійників.

Будівельники переодягаються у шевців

Після початку повномасштабного вторгнення про родину Гринкевичів заговорили в контексті будівництва Центру безпеки у гірському селі Новий Кропивник, що поблизу Східниці. ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», директором якої є син Ігоря Гринкевича 28-річний Роман, без конкуренції отримало підряд на понад 33 млн грн. Сайт NGL.media розповідав, що ціни на будівництво завищені у півтора раза. У цьому ж селі, як повідомляв ZAXID.NET у листопаді 2023 року, батько керівника ОВА Зіновій Козицький зводить відпочинковий комплекс.

Загалом у 2022 році ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» отримало державних підрядів на 40,7 млн грн. Найбільшим переможним тендером стало будівництво розплідника на 50 собак в промзоні «Сигнівка» у Львові вартістю 40,5 млн грн.

Бізнес-аналітичному ресурсі YouControl йдеться, що вже 2023 року ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» перемогла в аукціонах на 200,2 млн грн. Зокрема, ZAXID.NET розповідав, що управління капітального будівництва Львівської обласної військової адміністрації 23 листопада уклало договір з ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» на реконструкцію школи з добудовою дванадцяти класів у селі Черниця Стрийського району. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить майже 115 млн грн. Компанія також отримала підряд на капітальний ремонт житлового будинку у Гостомелі, що поблизу Києва, вартістю 20,2 млн грн.

За 2022 рік пов’язане з родиною Гринкевичів ТОВ «Перспектива “Місто буд”» виграло державних тендерів на 36,5 млн грн. Компанія перемогла у низці аукціонів від ЛОВА, отримала підряди на ремонти будівель поліції у Дніпрі.

Крім цього, підконтрольне тещі Ігоря Гринкевича Ірині Федак ТОВ «Бориславтепло» отримувало підряди, інформація про які на Prozorro прихована через воєнний стан. Впродовж 2022 та 2023 років «Бориславтепло» виграло тендерних аукціонів на 21,1 млн грн.

Однак найбільше грошей Гринкевичам вдалося отримати від Міноборони. За інформацією Державного бюро розслідувань, компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання одягу для військових на понад 1,5 млрд грн. Частину контрактів не виконали взагалі, інші виконали частково або ж за завищеними цінами. Слідчі зазначають, що постачальники раніше займалися будівництвом і не виготовляли текстиль.

Ігор Гринкевич, Ольга Швед (донька), Роман Гринкевич (син) та Світлана Гринкевич (дружина)

У ДБР повідомили, що бюджет зазнав збитків на мінімум 1,2 млрд грн, а ЗСУ не отримали вчасно сезонний одяг. Сайт Цензор.НЕТ у листопаді розповідав, що постачанням, зокрема, займалося ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» Гринкевича-молодшого й мало надати військовим куртки, штани, літні костюми. Журналісти проаналізували звіт Рахункової палати, в якому йшлось, що три пов’язані між собою компанії не виконали договорів приблизно на 1,5 млрд грн.

Журналіст Євген Плінський повідомляє, що будівельні компанії Гринкевичів не шили одяг для ЗСУ, а перекуповували все в Туреччині: 40% грошей витрачали на сам товар, а 60% привласнювали. За словами Плінського, підрядник не зважав на умови контрактів, а купував найдешевший товар. Гроші підприємці отримували без факту постачання одягу, за підробленими документами.

Зазначимо, що у судовому реєстрі можна знайти справу про схему шахрайського заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання товарів для Збройних сил України (4 ст. 190 КК). За інформацією розслідування, Ігор Гринкевич створив схему привласнення бюджетних грошей.

У травні 2022 року компанії родини отримали замовлення на понад 500 млн грн і мали закупити одноразовий посуд, бронежилети та бронешоломи. До схеми причетна компанія ТОВ «Будівельна компанія “Сітіград”», з якою Гринкевичі у 2021 році «розпиляли» тендер на 370 млн грн на реконструкцію найбільшого полігону півдня України «Широкий лан», та ТОВ «Трейл Лайнс Рітейл», яка у власності 26-річної доньки Ігоря Гринкевича Ольги Швед.

Крім цього, в ухвалі Солом’янського райсуду Києва йдеться, що ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», ТОВ «Перспектива “Місто Буд”», ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та ТОВ «Будівельна компанія “Сітіград”» весною 2022 року були залучені до схеми закупівлі шоломів та бронежилетів для Міноборони за вдвічі завищеними цінами. Контракти з компаніями Гринкевича за попередньою змовою укладав департамент державних закупівель Міноборони. Сума договорів становить 1 млрд 773 млн грн. Справу, яку кваліфікують як державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК), розглядає Солом’янський районний суду Києва.

У розслідуваннях щодо Гринкевичів йдеться, що підприємці замість виконувати умови договорів, купували нерухомість на території України та ЄС. Зокрема, компанія «Перспектива “Місто буд”» 16 червня 2022 року за понад 114 млн грн придбала у ТОВ «Свісс Кроно» будівлю та земельну ділянку площею 0,1538 га і чотириповерховий офіс на вулиці Героїв УПА, 72. За тиждень перед тим «Перспектива “Місто буд”» отримала від Міноборони 490,17 млн грн передоплати за бронежилети та бронешоломи. За попередньою версією СБУ та Нацполіції, саме за ці гроші Гринкевичі придбали нерухомість у Львові. Згодом земельну ділянку та офіс передали до статутного капіталу іншої підпорядкованої Гринкевичу компанії – «ВТ Девелопмент».

Попри участь у схемах з привласнення грошей та відкриті кримінальні справи в червні 2023 року ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» виграє тендер від Міноборони на 724 млн грн. Компанія мала поставити для ЗСУ їжу до кінця 2023 року. У липні того ж року підприємство отримує ще один підряд на постачання їжі військовим на 670,5 млн грн. У жовтні компанія перемагає в тендері на постачання взуття для Міноборони вартістю майже 23 млн грн. А вже наприкінці 2023 року, 6 грудня, Міноборони обирає ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» підрядником, який має поставити для ЗСУ продукти на суму 470,8 млн грн. Вже 2024 року, 9 січня, під час прес-конференції у Міноборони повідомили, що планують розірвати всі підписані контракти з компаніями Гринкевичів. Однак станом на момент публікації тексту на Prozorro угоди все ще чинні.

За інформацією Цензор.НЕТ, компанії Гринкевича також постачали їжу для Міноборони. Зокрема, «ВТ Девелопмент», власницями якого є донька Ігоря Гринкевича Ольга та дружина Світлана, у квітні 2023 року отримало контракти на суму 1,7 млрд грн і постачало харчування в Одеську область. Закупівлі підприємство реалізувало за завищеними цінами. Зокрема, компанія «ВТ Девелопмент» постачала сметану по 144 грн за кг, молоко по 45 грн за кг, десерт вершковий «Фанні» по 150 грн за кг. Раніше компанія надавала в оренду нерухомість, але під час повномасштабного вторгнення перепрофілювалася на посередника у торгівлі продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Додамо, що у розслідуванні херсонського сайту «Кавун.City» йдеться, що з 9 березня 2022 року ГО «Європейська альтернатива» дружини Гринкевича Світлани отримала повноваження вести попередні перемовини із забезпечення потреб ЗСУ від імені Міноборони.

У грудні Держбюро розслідувань повідомило, що Ігор Гринкевич запропонував топ-посадовцю відомства хабар розміром 500 тис. доларів за повернення майна його компаній, яке правоохоронці арештували під час розслідувань. Бізнесмена затримали 29 грудня 2023 року й повідомили йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Для Ігоря Гринкевича обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром майже 430 млн грн. Заставу за затриманого так і не внесли. Підприємець потрапив до бази «Миротворця».

Дорога нерухомість для дорогої родини

Згідно з даними аналітичного ресурсу YouControl, у власності Ігоря Гринкевича є лише одна ділянка у Вишгородському районі на Київщині площею майже 2 га. Призначення землі – ведення сільського господарства. Натомість дружина підприємця, 50-річна Світлана, має у власності три квартири у Києві, три помешкання у Львові та три земельні ділянки на Львівщині, одну ділянку на Закарпатті. Газета «Високий Замок» повідомила, що дружина Гринкевича викладає маркетинг в Інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки.

Згідно із розслідуванням «Кавун.City», Світлана разом з донькою Ольгою взимку 2023 року стала власницею частини ПАТ «Кар’єроуправління», яке орендує Ясниський піщаний кар’єр біля Львова. На видобування піску компанія має дозволи від Львівської ОВА. У 2018 році, коли ПАТ «Кар’єроуправління» ще не належало Гринкевичам, документ про продовження оренди підписав Олег Синютка. Донька й мати також у квітні 2022 року заснували транспортну компанію «Альянс Імекс Транс» та купили п’ять вантажівок. Зазначимо, що Ольга Швед також є власницею ресторану Savor, який розташований поблизу «Арени Львів» у готелі «Катерина», що з березня 2022 року належить Світлані Гринкевич.

Готель «Катерина» (Скриншот «Кавун.City» з Google.maps)

27 серпня Ольга Швед публікувала в Instagram відео із «золотого вагону» «Укрзалізниці», яким возять VIP-гостей. Наприклад, так подорожував британський прем’єр Ріші Сунак. За інформацією «Української правди», проїхатися у цьому вагоні коштує 34 тис. грн, причепити його до рейсового потяга можна за 150 тис. грн, а окремо тягнути локомотивом – 350 тис. грн. Після розголосу вона видалила відео. Крім цього, дівчина у соцмережах показувала дорогий відпочинок у Сардинії.

Додамо, що Ольга з 2016 року до 7 вересня 2022 року була одружена футболістом «Шахтаря» Мар’яном Шведом. З травня 2023 року Мар’ян Швед намагається відсудити частину майна Ольги. Зокрема, екс-зять Гринкевичів хоче розділити дві квартири у Києві та земельну ділянку у селі Литвинівка Обухівського району. У суді Мар’ян Швед говорив, що Ольга отримала від нього гроші, за які купила квартиру, а після розірвання шлюбу оформила право власності на себе.

Крім цього, футболіст претендує на 50% статутного фонду капіталу компанії «ВТ Девелопмент», яка постачала їжу для Міноборони. У грудні суд наклав арешт на 50% «ВТ Девелопмент» та 1/2 частину однієї з київських квартир. Зазначимо, що у власності «ВТ Девелопмент» є холодильник-розподілювач площею 1758,3 м2 та земельна ділянка площею 0,1538 га у Львові на вулиці Героїв УПА, 72, на якій розташований чотириповерховий офіс. Ринкова вартість офісу становить 138 млн грн.

Мама Світлани Гринкевич Ірина Федак за 2023 рік стала власницею трьох земельних ділянок на Львівщині та однієї на Київщині. Також вона отримала у власність квартиру площею 127,7 м2 у Львові на вулиці Кубанській. Жінка має частку у підконтрольних Гринкевичах компаніях, які брали участь у тендерних змовах: «Бориславтепло», «Перспектива “Місто Буд”», «Енерго девелопмент».

Дорогу нерухомість нажив і син затриманого Ігоря Гринкевича Роман. У 2020 році він балотувався на виборах до Житомирської районної ради як кандидат від партії «Слуга народу». Журналіст Євген Плінський повідомив, що до повномасштабної війни Гринкевич-молодший не мав власного помешкання.

Проте у травні 2023 року він придбав за 25 млн грн будинок в смт Козин площею у 289 м2. Крім помешкання, Роман Гринкевич купив в смт Козин дві земельні ділянки. Підприємець потрапив на відео розслідування журналіста «Української правди» Михайла Ткача про столичний заклад Boho, який працює під час комендантської години. На відео Роман Гринкевич сів у BMW 760 вартістю приблизно 150 тис. доларів. Про авто Романа Гринкевича з такими ж номерними знаками згадував журналіст Андрій Андріюк. Він зазначав, що родина Гринкевичів придбала автомобілів на 750 тис. доларів.

Дівчиною Романа Гринкевича є 24-річна художниця з Харкова Соня Морозюк. Торік дівчина придбала галерею у центрі Києва за 250 тис. доларів та Porsche Cayenne 2015 року. Крім цього, реклама виставки художниці «Мазня» була на ТРЦ Гулівер. Під час допрем’єрного показу виставки художниця зібрала 80 тис. грн, які перерахувала на фонд родини свого хлопця Hope UA. Після скандалу із затриманням Гринкевича-старшого Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України 31 грудня закрив виставку.

Роман Гринкевич та Соня Морозюк (Фото з соцмереж Романа Гринкевича)

Морозюк запевняє, що перебуває у стосунках з Гринкевичем лише 5 місяців, а всю нерухомість придбала сама, оскільки за 2023 рік заробила приблизно 100 тис. доларів. За її словами, вона успішно продає свої роботи, картини є у зірок та навіть у президента. У жовтні 2023 року Роман Гринкевич зробив пропозицію дівчині у Венеції. Туди постачальник Міноборони виїхав як волонтер фонду Hope UA. Додамо, що згідно з аналітичною системою YouControl, Софія Морозюк має зареєстрований ФОП і займається діяльністю у сфері дизайну. Крім цього, дівчина очолює харківську благодійну організацію AMD HELP, яка пов’язана з групою родини Добкіних.

Волонтерство й співпраця з Львівською ОВА

Благодійний фонд Hope UA Гринкевичі зареєстрували одразу після повномасштабного вторгнення. Наразі керівником є Роман Гринкевич, а підписантом – Оксана Кручініна. Згідно з аналітичним порталом YouControl, основним видом діяльності організації є надання соціальної допомоги без забезпечення проживання. Серед засновників фонду є Віктор Хилюк, Олег Єфімов та Маркіян Федоренко, які у 2021 році були змовниками у тендері на на ремонт і технічне обслуговування автомобілів вартістю майже 2,7 млн грн від Служби автомобільних доріг у Львівській області. Крім цього, у Службі автомобільних доріг також працює засновник Hope UA Володимир Беньо.

6 листопада 2023 року фонд підписав меморандум із Львівською ОВА. Фотографії з Ігорем Гринкевичем публікував на своїй сторінці очільник ОВА Максим Козицький. Однак ні Львівська ОВА, ні її очільник чомусь не вказали у дописах імені скандального бізнесмена. Меморандум передбачає створення обласного центру соціальної реабілітації дітей на базі Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу. Роботи мали фінансувати міжнародні донори. Проте у грудні Максим Козицький повідомив, що проект на 30% фінансуватимуть з обласного бюджету. Додамо, що виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод, який разом з Козицьким підписував меморандум про співпрацю, популяризував фонд ще у 2022 році.

Після затримання Ігоря Гринкевича Максим Козицький 8 січня опублікував допис, в якому виправдовувався за фото зі скандальним бізнесменом. Очільник ОВА у публікації зазначив, що не має стосунку до протиправної діяльності родини Гринкевичів. Він запевнив, що бачився з затриманим бізнесменом лише тричі й не знав про його закупівлі для Міноборони.

За словами Козицького, за його каденції з Гринкевичем адміністрація уклала три угоди – школа-довгобуд у Гірнику, школа у селі Черниця, центр безпеки біля Східниці. Однак у своєму телеграм-каналі «Політичний треш» журналіст Дмитро Посипанко знайшов понад три угоди. Він зазначив, що у червні 2023 року між компанією Гринкевича-молодшого та ЛОВА уклали угоду на виготовлення документів для реставрації Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу, щодо якого Hope UA й підписував меморандум ще у листопаді. На роботи передбачили 5 млн грн.

Спершу голова ЛОВА запевнив – якщо з’явиться інформація про незаконну діяльність Hope UA, то меморандум з фондом розірвуть. Однак через добу Максим Козицький повідомив про розірвання меморандуму з Hope UA.

Виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод 9 січня також повідомив, що ЛОР розриває меморандум з Hope UA, оскільки фонд не надав календарного плану робіт у Журавно. «Наприкінці грудня 2023 року, відразу після оприлюднення скандальних фактів про Ігора Гринкевича у ЗМІ, ми скерували фонду HOPE.UA офіційного листа від Львівської обласної ради з проханням надати нам чіткий календарний план робіт, які фонд планує здійснити на об’єкті. Для відповіді фонд мав у своєму розпорядженні більш ніж достатньо — 14 календарних днів. Інформації ми так і не отримали», – написав Юрій Холод.

Зазначимо, що офіс Hope UA зареєстрований за адресою Героїв УПА, 72, де проходили обшуки через привласнення грошей Міноборони. Така сама реєстрація у підпорядкованих Гринкевичу компаній. З травня по червень 2023 року рахунки Hope UA були під арештом.

Ігор Гринкевич брав участь у зустрічах волонтерів. Зокрема, на Міжнародному саміті волонтерів на початку грудня 2023 року розповідав про реабілітацію українських дітей. На сайті Hope UA можна знайти фото Гринкевичів не лише з керівництвом ЛОВА, а й з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Проте на сторінці фонду зникли повідомлення про кількість коштів, яка надійшла від іноземних благодійників. Сайт «Кавун.City» з посиланням на сайт фонду зазначив, що БФ Hope UA отримав 277 млн грн міжнародної допомоги.

Проте станом на вересень 2023 року витрати організації становлять менш як 4 млн грн. Зараз інформація про розмір отриманої міжнародної допомоги на сайті фонду недоступна. Крім цього, на сайті фонду є різна інформація про суму наданої допомоги: на одній зі сторінок йдеться, що допомогу надали на 9,9 млн доларів, а на іншій – 8,5 млн доларів.

Додамо, що Роман Гринкевич отримав від Володимира Зеленського відзнаку «Золоте cерце» за волонтерську діяльність. Львівська ОВА запевняє, що не робила подання щодо цієї відзнаки.

Довгий шлях тендерних змов та махінацій

Підприємець Ігор Гринкевич розпочинав будівельний бізнес у Львові на початку 2000-х років. Перший гучний скандал підприємця пов’язаний із реконструкцією Вірменського собору у Львові у 2009 році. Тоді роботи мало виконати його ТзОВ «Будівельна компанія “Верховина”», яка виграла тендер від ЛМР. Однак компанія не мала кваліфікованих фахівців для реставрації пам’ятки, і насправді собор ремонтував субпідрядник ПП «ВММК». ZAXID.NET повідомляв, що «Верховина» та ПП «ВММК» лише викопали траншеєю для укріплення фундаменту огорожі дворика Вірменського собору.

Правоохоронці встановили, що Гринкевич підробив документи, щоб виграти тендер. У січні 2009 року прокурор Галицького району Львова порушив кримінальну справу щодо директора ТзОВ «Верховина» через підробку службових документів. Сайт NGL.media зазначає, що на офіційному веб-порталі «Судова влада України» Ігор Гринкевич вказаний як засуджений, але в судовому реєстрі вироку немає. У 2016 році справу відправили на додаткове розслідування, але до суду вона не поверталася.

У квітні 2013 року компанію «Верховина» визнали банкрутом, і Гринкевич створив ТОВ «Львівський будівельний Холдинг». Інший співвласник «Верховини» Юрій Міськов очолив державне об’єднання «Укрвуглереструктуризація», яке згодом віддаватиме підряди підконтрольним Гринкевичу компаніям. Зокрема, «Львівський будівельний Холдинг» отримав підряди на закриття вугільних шахт.

Однак компанія не виконувала робіт, а слугувала об’єктом для виведення державних грошей. Печерський райсуд Києва розглядав справу з розкрадання грошей на ліквідації шахт. На сайті держзакупівель можна знайти лише один тендер на 3,2 млн грн за 2018 рік, який стосується робіт «Львівського будівельного холдингу» на закритій шахті села Бендюга на Львівщині. Нагадаємо, що у 2016 році через відсутність фінансування Міненерго хотіло ліквідувати 11 державних шахт.

Житомирський сайт «20 хвилин» 2019 року повідомляв, що згодом «Укрвуглереструктуризація» підписала з «Візин Річ», власником якої є Ігор Гринкевич, договір на 40,4 млн грн для оплати робіт з ліквідації шахти у Львівській області. Зазначимо, що згідно з аналітичним порталом YouControl, станом на 2024 рік ТОВ «Візин Річ» перереєстрували з Житомирщини на Дружківку Донецької області. Наразі інформація про тендери на Prozorro прихована.

Попри кримінальну справу Ігор Гринкевич продовжив працювати та отримувати підряди. У 2013 році ТОВ «Мегабудмакс», директором якої тоді був Ігор Гринкевич, отримало підряд розміром 6,15 млн грн на будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в Сільці. Також ТОВ «Мегабудмакс» 2013 року виграло тендер від комунального підприємства Львівської облради «Управління капітального будівництва» на першу чергу будівництва гуртожитку Бродівського педагогічного коледжу за майже 4 млн грн. Компанія отримала підряд внаслідок недобросовісної конкуренції. Головою Львівської облради тоді був Петро Колодій.

Вже наприкінці 2013 року ТОВ «Мегабудмакс» виграло аукціон на завершення будівництва акушерського корпусу на 30 ліжок в Миколаєві за 18,3 млн грн. NGL.media повідомляв, що закупівлю провели зі змовою на торгах. У 2014 році АМКУ оштрафував «Мегабудмакс» і «Ренесанс-Стиль» за узгоджені дії на тендері в Миколаєві.

Крім цього, у 2013 році компанія «Львівінвестбуд», яку заснувало ТОВ «Львівський будівельний холдинг» Ігоря Гринкевича, відсудила у ЛМР майже 60 тис. грн. «Львівінвестбуд» у 2011 році мало відремонтувати за 285 тис. грн прибудинкову територію та тротуари вулиці Виговського у Львові. Представники Залізничної адміністрації підписали акти виконаних робіт, але згодом вирішили, що ремонт неякісний. Львівський апеляційний господарський суд зобов’язав ЛМР сплатити для «Львівінвестбуд» борг за ремонт дороги.

З 2016 року до скандальних змагань за тендери Ігор Гринкевич залучив свого сина Романа та дружину Світлану. Того року компанія ТОВ «Будгарант Плюс», яка тоді на 40% належала Гринкевичу-молодшому, за 16,64 млн грн мала збудувати «Центр мистецтва та дозвілля “Просвіта”» у Сокільниках. Співвласником «Будгарант Плюс» був Богдан Школьний, який працював помічником чотирьох народних депутатів від «Партії регіонів». Крім цього, він був бізнес-партнером Олега Балука, який очолював «Ренесанс-стиль», яка разом з Гринкевичем-старшим ремонтувала Вірменський собор.

Також 2016 року Гринкевичі отримали підряд на добудову школи у Нижній Яблуньці за майже 29 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ «Вест Білдінг Груп», однією із засновниць якого була Світлана Гринкевич. Змагалася за закупівлю компанія із вищезгаданою ТОВ «Будгарант Плюс». Як повідомляв ZAXID.NET у листопаді 2023 року, школа досі не збудована.

Змовники отримували підряди не лише на Львівщині. У тому ж 2016 році ТОВ «Будгарант Плюс» Романа Гринкевича змагався з ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» у тендері на ремонт Полтавської обласної філармонії за 37 млн грн. Угоду із замовником підписала ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», власник якої Марко Янковенко з лютого 2014 року до червня 2016 був директором ТОВ «Дорбудмонтаж-1», що належало Світлані Гринкевич. Видання NGL.media зазначало, що «Ві.Ай.Пі» та «Будгарант Плюс» неодноразово брали разом участь у тендерах. Зокрема, у серпні вони розіграли між собою 4,92 млн грн на капітальний ремонт дитсадка, а у вересні – 32,8 млн грн на будівництво акушерського корпусу.

З 2019 року правоохоронці розслідували справу про заволодіння бюджетними коштами на будівництві туристичної бази Центру краєзнавства, що на вулиці Івана Франка, 156 у Львові. Роботи мала виконувати підконтрольне Гринкевичам ТОВ «Львівський будівельний холдинг». Компанія надала замовнику підроблені акти робіт. У 2021 році Галицький районний суд Львова звільнив від покарання через строки давності директора ТОВ «Львівський будівельний холдинг» Володимира Вдов’яка, але стягнув з нього 118 тис. грн.

Компанія Романа Гринкевича у 2020 році за 5,5 млн грн мала відремонтувати музей-магістрат у Житомирі, де планували розмістити природознавчий музей. Цього разу підприємець таки виконав роботи, отримав відзнаку від голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка. Однак згодом виявилось, що відремонтовану споруду неможливо експлуатувати, оскільки температуру в музеї не могли підняти вище 2 градусів тепла.

У 2020 році житомирські ЗМІ писали, що львівське ТОВ «Ві.Ай.Пі.» виграло багатомільйонні тендери від Житомирської міськради, але не виконувала роботи. Зокрема, компанія отримала від міського бюджету приблизно 20 млн грн за два роки, але так і не виклала плитку, лишивши розритими тротуари центру міста. Журналісти зазначали, що низку житомирських закупівель отримували й інші компанії з львівською пропискою. Зокрема, йдеться про «Візин Річ», власником якої також був Ігор Гринкевич.

Правоохоронці у вересні 2019 року встановили, що всі переможці торгів були зареєстровані на вулиці Левандівській, 12. Тоді в офісах провели обшуки й знайшли печатки підконтрольних Гринкевичам «Мегабудмакс» та ТОВ «Вест Білдінг Груп», «Львівський будівельний Холдинг», «Будівельний альянс монтажпроект», ТОВ «Вест Білдінг Груп», «Перспектива “Місто буд”», «Бориславтепло» та «Енерго Девелопмент». До речі, «Візин Річ» також фігурувала у справі 2019 року про завищені ціни на реконструкції митного пункту пропуску «Чоп». Однак тоді справа закінчилась нічим.

Крім цього, 2020 року правоохоронці розслідували розтрату коштів на реконструкції літературно-меморіального музею Лесі Українки у Звягелі. Роботи мало виконати ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», але реставрації так і не було. Натомість з бюджету зникли 1,8 млн грн.

Вже 2021 року підконтрольне Гринкевичу ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» було в центрі гучного скандалу із завищенням цін на реконструкції найбільшого полігону півдня країни «Широкий Лан» у Миколаївській області. Наприкінці 2021 року миколаївський центр журналістських розслідувань Nikcenter писав, що «Будівельний альянс монтажпроект» залучив компанію «Сітіград» як фірму-прокладку під час будівництва нового військового містечка. У розслідуванні йдеться, що «Будівельний альянс монтажпроект» мав виконати всі роботи за понад 44 млн грн і не залучати субпідрядників. Своєю чергою ТОВ «Сітіград» один з видів робіт делегувало підприємству з Одеси «Економ енерджі інжиніринг». Nikcenter зазначає, що «Будівельний альянс монтажпроект» лише на одному виді робіт міг заробити 726 тис. грн.

У серпні 2021 року Галицький районний суд Львова почав розгляд кримінальної справи за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння в особливо великих розмірах під час будівництва казарм для Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. ТОВ Житлоінвестбуд-ЛВ» за майже 40 млн грн мало побудувати у с. Старичі на Львівщині три казарми та благоустрій території навколо них. Серед засновників цієї фірми є ТОВ «ЗАК Ренесанс», бенефіціарами якої до 2017 року були Володимир та Юрій Ренчки. Саме Володимир Ренчка разом із Гринкевичем володів «Б.К. Верховина», яка ремонтувала Вірменський собор.

Як пише видання NGL.media, протягом 2017-2018 років компанія «Житлоінвестбуд-ЛВ» отримала замовлень на 174,4 млн грн. Найбільше підрядів фірмі дісталося від ЛКП «Львівводоканал».

Інформація про усі ці справи була і досі є доступною у відкритих джерелах. Про «розпил» бюджетних грошей на тендерах і кримінальні справи постійно повідомляли медіа. Але це не завадило Ігору Гринкевичу отримувати все нові й нові підряди, фотографуватись із першими особами держави і створювати собі імідж благодійника коштом виведених з кишень платників податків грошей.

Автор: Марія Масюк

Джерело: ZAXID.NET