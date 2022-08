Культовая фигура фашизма: почему американские нацисты так любят Путина

Выступая в эфире российских СМИ, президент этой страны Владимир Путин заявил, что целью вторжения в Украину является свержение «шайки наркоманов и нацистов, засевших в Киеве». Горячечный бред? Возможно. Или на воре шапка горит?

В 2017 году американские штурмовики, маршировавшие по улицам города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), хором выкрикивали: «Евреи нас не заменят, РОССИЯ – наш друг! Юг восстанет вновь! Кровь и почва» «Россия наш друг…» «Путин – наш друг», – добавляли неонацисты, и они знали, о чем идет речь.

Вряд ли случайностью является нахождение возле Путина в ранге советника «евразийца» Александра Дугина – культовой фигуры среди американских коричневых, бывшего профессора МГУ. До того, как стать советником президента России, «русский ультранационалист», как называет его журнал Newsweek, а эксперты «идеологом Кремля», служил под началом другого высокого должностного лица из окружения Путина – Сергея Нарышкина, в то время спикера Государственной думы, а ныне директора Службы внешней разведки РФ.

О том, какие мысли вкладывал и продолжает вкладывать Александр Дугин в головы Путина и его команды, можно увидеть по происходящему сейчас в Украине: война в этой стране логично укладывается в концепцию расширения «русского мира» различными средствами, в том числе огнем и мечом.

Как пишет о нем интернет-энциклопедия: «Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской державы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз (ЕАС)».

В 2014 году Дугин был вне себя, что Путин не оккупировал юго-восток Украины.

В своих работах Дугин называет свою страну оплотом против «декадентских сил либерального Запада». Такие же мысли свойственны американским нацистам и сторонникам господства белой расы – супрематистам. Не случайно, среди ярых поклонников советника Путина выделяется Ричард Спенсер – неонацист и супремаcист в одном флаконе. Именно этот человек был одним из организаторов марша в Шарлотсвилле. Дугин и Спенсер знакомы заочно, что не мешает их сотрудничеству.

В 2014 году американский нацист пригласил Дугина на международную конференцию ультраправых в Венгрии, куда профессор не смог прибыть из-за нахождения в санкционном «черном списке». Спенсер и его бывшая жена Нина Куприянова, подписывающая свои материалы как Nina Byzantina, пытались заполучить Дугина в США, предлагая ему прочесть цикл лекций перед почитателями из числа американских наци. Однако приехать в США «идеологу Кремля» не удалось. К слову, Дугина приглашал в нашу страну и ряд других неонацистских организаций.

С идеями советника Нарышкина и Путина его американские почитатели могли ознакомиться после публикаций статей идеолога «русского мира» в интернет-журнале Radix и на сайте Спенсера AltRight.com. С нацистом Спенсером российские читатели познакомились после публикаций в дугинском издании «Катехон». Переводчицей выступала его бывшая супруга. Кстати, пылкая путинистка. И Спенсер, и Куприянова появлялись в эфире российской телекомпании RT (Раша Тудей): вряд ли ее директор Маргарита Симоньян не знала, кто это люди и чем дышат. Не побрезговала. Или разделяет их взгляды? В одной из передач пропагандиста Владимира Соловьева, Симоньян назвала путинскую либеральную оппозицию «врагами народа», которых следует безжалостно… В общем, взгляды на либералов у директора RT и нацистской экс-супружеской пары совпадают.

Спецслужбы США убеждены, что власти России оказывают, пусть и не прямую, а косвенную поддержку неонацистским группам как в США, так и в других странах, пишет интернет-ресурс www.trtworld.com. Эксперты Yahoo News, информирует нас сайт, смогли детально изучить эту деятельность Кремля, получив в свои руки документы. Из них следовало, что администрация Путина в курсе и не препятствует, если не поощряет, связи частных российских организаций с белыми супремасистами. Цели Кремля и ультраправых в США и Европе совпадают: расшатывание демократии в странах Запада и создание социальной напряженности.

Представители американских спецслужб получили доказательства того, что российские частные организации, близкие к Кремлю, предпринимают попытки рекрутировать американцев в тренировочные лагеря для расширения своего присутствия на Западе. Эти частные прокремлевские организации направляют деньги на финансирование белых супремасистских групп, что представляется угрозой для безопасности США и других западных стран. В частности, такие группы могут нападать на представителей национальных меньшинств и государственные учреждения.

В распоряжении американской разведки оказались документы, свидетельствующие, что представители «Русского имперского движения» – полувоенной монархической организации, поддерживающей идеи супремамизма, предпринимали шаги для привлечения в свои тренировочные лагеря на территории России граждан США. Организация внесена в «черные списки» Госдепа и запрещена в нашей стране.

Запрет вызвал гневную реакцию со стороны спикера российского МВД Марии Захаровой, назвавшего такой шаг Госдепа «пропагандой». Хотя спецслужбы США говорят, что у них нет прямых доказательств прямого вовлечения Кремля в финансирование и поддержку ультраправых, действия Путина в реализации его планов через частные структуры, находит свое подтверждение в деятельности организаций типа тех, которыми руководит Евгений Пригожин.

Озабоченность Вашингтона связями Кремля и близких к нему частных структур с американскими неонацистами особенно возросла в период украинского кризиса и угрозой вторжения российских войск на территорию соседнего государства. Спецслужбы приложили серьезные усилия, чтобы идентифицировать граждан США, намеревавшихся отправиться в зону боевых действий и принять участие на стороне пророссийских сил. В интервью Yahoo News представители разведки отметили, что не хотели бы «второй Сирии». Дело в том, что, став участником конфликта в этой стране, Россия использовала территорию ближневосточного государства как тренировочную базу для полувоенных организаций.

Американские спецслужбы опасаются, что боевая подготовка неонацистов россиянами представляет серьезную опасность, особенно в свете событий, имевших место 6 января прошлого года. Как подчеркнули эксперты National Public Radio (NRP), Россия на сегодняшний день является единственным и центральным звеном, связывающим неонацистов и неофашистов из разных стран. Эксперты полагают, что контакты между сторонниками концепции господства белой расы по разные стороны Атлантики будут в ближайшие годы только усиливаться.

Спецслужбы США также обращают внимание на возросший интерес Кремля в поддержке американских неонацистов и супремасистов в социальных сетях. Эта активность была зафиксирована в 2020 году перед президентскими выборами. Помимо работы с белыми супремасистами, российские спецслужбы предпринимали попытки подстрекать к беспорядкам экстремистские группы афроамериканцев.

Пентагон беспокоит факт об усиления распространения идей белых супремасистов среди американских военнослужащих. Люди с армейской подготовкой в рядах экстремистов серьезно усиливают их возможности.

Симпатии неонацистов и белых супремасистов к Кремлю прослеживаются давно. Как пишет «Новая газета», по словам Спенсера: «Россия — «единственная держава в мире, где у власти белые».

«Еще один фанат Путина — участник марша в Шарлоттсвилле, основатель неонацистской «Традиционной рабочей партии» Мэтью Хэймбах. В интервью изданию Business Insider он заявил: «Я действительно считаю, что Россия сейчас является лидером свободного мира. Путин поддерживает националистов по всей планете и создает антиглобалистский альянс, поощряя традиционные ценности и самоопределение».

Два года назад основатель маргинальной партии провел марш своих сторонников, на котором флаги южной конфедерации соседствовали с российским триколором и знаменем «Новороссии». На собрании, посвященном учреждению «Традиционной рабочей партии», по скайпу к собравшимся обратился все тот же Александр Дугин.

Имя бывшего лидера ККК неонациста Дэвида Дюка известно многим читателям. В 2004 году он заявил, что «Россия – это ключевая страна для выживания белой расы». Россия, говорит Хэймбах, это страна, где появится новое поколение белых националистов.

Дюк выражает свое восхищение путинским режимом не только на словах. В 2002 и в 2006 гг. он посетил Россию, приняв участие в конференциях ультраправых. Какое-то время бывший Верховный дракон клана проживал в столице России.

«Новая газета» рассказывает: «Он снимал квартиру вместе с лидером американских неонацистов Престоном Уиггинтоном, который организовал в A&M College при университете Техаса веб-семинары… Дугина. Сразу после событий в Шарлоттсвилле руководство колледжа запретило проведение марша неонацистов под руководством Спенсера на территории студенческого кампуса.

Любопытно, что в России бывший магистр ККК продвигал свою книгу The Ultimate Supremacism: My Awakening on the Jewish Question (Высший супрематизм: мое пробуждение в еврейском вопросе). По данным Антидиффамационной лиги (международная организация с крупнейшим филиалом в США), противостоящей антисемитизму, книга Дюка в 2001 году продавалась в главном фойе Государственной Думы по цене, эквивалентной двум долларам США (по курсу 16-летней давности).

Известный идеолог белого господства Джаред Тейлор специально прилетал в Москву в 2015 году для встречи со своими единомышленниками.

Хэймбах также появлялся в Москве для встреч с представителями Русского имперского движения. В 2017 году он принял в своем доме представителя этой российской организации, Станислава Шевчука.

По словам нью-йоркского журналиста Кейси Мишель, «новое поколение американских белых националистов, появившихся в 2015-2016 гг., и на которых обратили внимание наши СМИ, демонстрируют свои симпатии к Кремлю.

Это новая поросль американских неонацистов и супрематистов поддержали аннексию Крыма Россией и ее действия в Донбассе.

«Ультраправые экстремисты видят сегодня Россию как бастион, отстаивающий чистоту белой расы, чистоту христианства. Они считают, что их идеологические установки совпадают с идеологическими установками Кремля», – говорит Алекс Ньюхауз, заместитель директора Center on Terrorism, Extremism and Counterterrorism при Middlebury Institute for International Studies.

В администрации Путина такие настроения активно используются с очевидной целью – расшатывания западной демократии, ее дестабилизации и усиления собственных позиций в мире.

«Новая газета» напоминает, что «после событий в Шарлоттсвилле, в ходе которых погибла молодая женщина, неонацистский сайт The Daily Stormer был отключен интернет-хостером GoDaddy, а затем его отказались распространять и в Google. Причина — основатель сайта Эдрю Эглин опубликовал статью, в которой издевался над погибшей, выступившей против марша ультраправых».

Энглин написал, что его сайт был закрыт «жирными евреями», которые утверждали, будто он подстрекает к терроризму, «высмеивая толстую шлюху, по которой проехался автомобиль». Речь идет о Хизер Хейер, смерть которой так потрясла Америку, что марши против действий неонацистов прошли по всей стране (заодно досталось и памятникам конфедератов). Женщина погибла и еще 19 человек получили ранения, когда в толпу въехал на машине сторонник превосходства белой расы Джеймс Филдс-мл., специально прибывший в Вирджинию из Огайо на марши ультраправых.

Энглин (в прошлом он вел блог «Тотальный фашизм») написал, что Трамп должен «призвал своего настоящего друга» президента России Владимира Путина разрешить размещение сайта The Daily Stormer на российских серверах.

Любопытно, что заблокированный в США экстремистский сайт действительно появился под российским доменом dailystormer.ru. Правда, его довольно быстро закрыли. Видимо, «настоящий друг» Трампа быстро сообразил, что в стране, празднующей 9 мая, как-то неловко разрешать работу сайта, чье название и суть – аналог штрейхеровского листка Der Sturmer.

Кстати, вторжение путинских войск в Украину Трамп назвал «гениальным шагом». Но это уже так, к слову…

Автор: Михаил Трипольский, Нью-Йорк