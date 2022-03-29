Месяц войны с русскими захватчиками: ожесточенная позиционная фаза

Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника. И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30- 40 тысяч бойцов.

Месяц войны.

С копейками, но не суть.

Все обзоры к датам обычно создаются натужно и искусственно.

Потому, что события на фронте никогда не привязаны к календарю, а только к логистике, скорости мобилизации, текущим операциям.

Может так выйти, что число настало, а писать то и нечего.

Но не в этот раз.

Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника.

И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30-40 тысяч бойцов.

Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российский солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.

В Кремле же начали вещать, что это и был план.

Выводить колонны с Сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли.

Оставить Николаевскую область и откатиться по сути в пригороды Херсона.

Прекратить прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы.

С кровавыми соплями отползать от окружной Харькова.

Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.

Кроме того на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники.

Пошли кучи ссылок на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.

Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?

Ничего.

Они умылись кровищей.

Но несмотря на объективные успехи нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи.

Ибо последнее время мы увлеклись историями как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами сбила дрон.

И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только 2 советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), но нет почему-то ни одного киллкама из кабины.

Занялись нашей любимой специальной олимпиадой — выяснять кто больше сделал для первых успехов.

А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.

Рановато бежать впереди паровоза.

Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.

Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна потому, что пока не попала в банк целей. А не из-за исчерпания ракет на днях.

Истории про то, что 140 млн страна из-за санкций не сможет выпускать двигателя или электронику перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны.

Да, и ракеты, проникающие сквозь ЗРК «Патриот» по Саудовской Аравии.

Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.

Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны и они смогут.

Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом — Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка и пошло поехало. География обширная, кто живет в этих городах знает куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.

Российские же заводы работают.

Да «КАМАЗ» на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5».

Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 «МАЗов» в год считалась неплохим годом для ВСУ.

У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.

По сути мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников.

И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план — «А что, блядь, если нет?».

Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контра под Сумами.

Мы оперируем из глубины резервами и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.

Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.

Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потеряли 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти.

На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.

Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинают вводить рублевую зону, тащат Росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.

Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона — не превратив его по возможности в Мариуполь.

Тяжело под Изюмом (много где в ООС тяжело, но здесь особо). Села у переправ превращены в пейзажи Первой мировой — спички деревьев и печные трубы. Про десантуру, которая неделями с легкой техникой держит там тяжелые мех части напишут после войны книгу.

Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.

Про Мариуполь хочется написать отдельно — эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.

Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля — прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать из-за разрушений, мин и не взорвавшихся снарядов.

В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.

Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники — за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.

Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль набитый припасами и топливом. Причем, никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМС России со Второй Мировой войны).

Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС — группировка по заявлениям Пентагона в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны как Украина.

Никакой глубокой воздушной операции — только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.

Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.

Все это есть.

Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.

Мучения миллионов беженцев.

Сгоревшие в секунды бизнесы, что создавались годами.

Подразделения, в которых осталось 2-3 танка, после череды встречных боев.

Еще ничего не закончилось.

Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые Иваны будут утилизироваться об пчел и гусей пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.

Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.

Месяц войны.

Мы победим.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua