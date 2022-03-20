Могут ли остановить путина матери его вояк, которые прибывают домой в цинковых гробах

Развязанную путиным войну с Украиной россияне будут поддерживать до тех пор, пока на ней не погибнет кто-то из близких. По крайней мере, отношение к афганской и чеченской войнам менял каждый цинковый гроб. Об этой болевой точке знают как в Москве, так и в Киеве. кремль пытается скрыть данные о потерях и пленных. Украина наоборот — широко распространяет чувствительную информацию.

Сможет ли это информационное противостояние подтолкнуть общественные настроения в россии к широким антивоенным выступлениям — в материале hromadske.

«Алло, мама, я в плену»

С первого дня открытого вторжения россии Украина развернула широкую информационную кампанию. Через соцсети, рекламу на российских сайтах, рассылки по электронной почте до россиян начали доносить информацию о погибших и пленных. Запустили специализированные сайты russoldat.info и invaders-rf.com, создали телеграм-канал «Ищи своих». Также российские пленные получили возможность позвонить по телефону домой.

«Мне дали возможность позвонить родителям, сообщить, что я жив. Когда я позвонил, мне сказали, что на меня пришла похоронка», — рассказал на пресс-конференции в Киеве 20-летний плененный российский военный Андрей Чеботаревский.

В сети модно найти сотни, а то и тысячи видео с такими телефонными разговорами. Одно из условий звонка домой — призыв к близким действовать. «У меня большая просьба к россиянам: перекрывайте дороги, не отправляйте своих детей даже на срочную службу, удерживайте их, как можете», — заявил пленный Евгений Смирнов.

Расчет украинской стороны прост. Потеря в Афганистане примерно 15 тысяч солдат стала одной из причин развала Советского Союза. На схожую реакцию Киев рассчитывает и в этой войне.

«Чем больше у нас таких видео, тем больше мы их распространяем, а российское общество видит эти кадры. И все чаще россияне задают вопрос: а что это, а как это?» — объясняет hromadske стратегию украинской власти глава правления Института информационной безопасности, заместитель министра информполитики в 2015-2017 годах Артем Биденко.

Насколько ощутимы потери для россиян?

Согласно официальной украинской информации, за три недели активных боевых действий россияне потеряли почти столько, сколько Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане — 14 тысяч военных. Правда, украинская статистика не подтверждена независимыми оценками.

россия о потерях заявила только один раз. После первой недели войны минобороны рф сообщило о 498 погибших российских военных.

Очевидно, что российская сторона потери занижает. Так журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев рассказал, что на 1 марта они зафиксировали 3 тысячи подтвержденных смертей российских военных. «Это очень важно для окончания войны: чем больше потерь российской армии можно доказать, тем раньше матери и отцы начнут давить на власть. Я не думаю, что есть большая разница между тремя и десятью тысячами», — заявил Грозев о разногласиях в подсчетах украинской власти и журналистов-расследователей.

По официальным данным, на Первой чеченской погибли 5,5 тысяч военных. По оценкам российского комитета солдатских матерей, только срочников на той войне погибло 14 тысяч. Поэтому и на российско-украинской войне потери преуменьшают, уверена ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей россии Валентина Мельникова. «Потерь должно быть больше, чем в Чечне. Потому что огромная площадь войны, много техники, большое количество солдат и офицеров вошли в Украину».

Российские пленные оккупанты дают пресс-конференцию в Киеве. Фото: скриншот

«Для них все эти люди — мусор» 500-600 российских пленных. Такие цифры озвучил Владимир Зеленский 11 марта. Однако уточнил, что точное количество назвать не может. По оценкам собеседника hromadske из числа руководителей правоохранительных органов, в плену находятся более тысячи военных. «Учет наладить сложно. Пленные находятся в нескольких местах: в СБУ, полиции, пенитенциарной системе. Есть и те, кто сидит в подвалах у наших селян. Я знаю случай, когда пленный сидел четверо суток в подвале. Но постепенно налаживается процесс», — заявил собеседник на условиях анонимности. 12 марта Кабмин создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который возглавила вице-премьер Ирина Верещук. Она сообщила, что к пленным допускают Красный крест и ведут себя в соответствии с Женевской конвенцией. Верещук также обратилась к матерям российских солдат: «Вы думаете, что ваши дети приехали на учения, которые скоро закончатся в беларуси или в Крыму. На самом деле, они у нас в плену. И это не офицеры — это юные срочники. И это тоже грех. Нельзя посылать детей на верную смерть». Украинская сторона создала горячую линию для родных российских пленных. По словам руководителя одного из правоохранительных органов Украины, уже были получены тысячи звонков от российских матерей. Одни звонили с вопросом, попал ли сын в плен. (перед отправкой в ​​Украину у солдат отбирали телефоны, поэтому родственники не знали, где солдат и жив ли он). Другие звонили, потому что увидели своих сыновей на видео или получили от них звонок. Родителей просили обращаться к властям, выходить на антивоенные протесты и приезжать за детьми в Украину. «Им говорят: если хотите, приезжайте в Украину, мы вам отдадим сына. Но желающих приехать нет», — рассказал руководитель одного из правоохранительных органов. Также он сообщил, что на переговорах представители россии не поднимали вопрос об обмене пленными или телами погибших. «Для них все эти люди — мусор», — заключает собеседник. Профессор военных исследований: почему Украине нужно хорошо подумать, прежде чем прекращать огонь «Их там нет» hromadske пыталось самостоятельно узнать позицию родственников российских пленных. Автор направил смс на те номера телефонов, по которым звонили некоторые пленные. Но ответ на просьбу поговорить не получил. Несколько историй удалось обнаружить в российских медиа. Впоследствии, некоторые из них были удалены с сайтов. Александр Иванов, поселок городского типа Ревда Мурманской области. Отчим Иван о пленении Александра узнал из присланного ему видео. Общаться с журналистами не хочет, объясняет: «ФСБ со мной говорили, они занимаются». Позже с журналистами пообщалась мама Елена. Сказала коротко: «У нас горе, а вы вопросы задаете!». Материал удален с сайта «Новой газеты». Рафик Рахманкулов, Петровск Саратовской области. Мать Наталья Рузанова написала на своей странице в Яндекс.Дзен: «Мой сын попал в плен. Я пытаюсь не сойти с ума». 24 февраля друзья Рафика получили сообщение со ссылками на его фото в плену. Мать обращалась в администрацию президента, минобороны и генпрокуратуру. Ответа не получила. Жалуется, что когда написала о сыне в соцсетях, ей не поверили. «Даже женщины мне не сочувствуют, заявляют, что это фейк!», — говорит Рузанова. И добавляет, что готова ехать за сыном. Статья с этой историей удалена с сайта «Новой газеты». Максим Ханыгин, Село Озерное Саратовской области. 25 февраля в село пришла похоронка. К моменту публикации 3 марта тело сына матери не отдали. Мать Людмила рассказала: «Сказали, что тело не выдадут, пока все не кончится, чтобы не поднимать панику». Где и как погиб сын, ей не сообщили. «Ни попрощаться не можем, ни похоронить, ни на могиле поплакать», — заключает мать. История удалена с сайта.

Пленные русские оккупанты. Фото: соцсети

Кирилл Некрасов, село Летнереченское, Карелия. 5 марта губернатор Артур Парфенчиков сообщил о смерти 19-летнего парня. К бабушке Кирилла с новостью пришел сотрудник военкомата. Пожилую женщину забрала «скорая». Классная руководительница Кирилла Ольга Шебека говорит журналистам, что путин пытается защитить россию: «Правильно он все делает. Только зачем таких молодых ребят отправляют, совершенно неопытных». Материал вышел на сайте «Север.Реалии». Яков Ершов, город Кемь, Карелия. 27 февраля видео с пленным Яковом выложили в телеграм-канале. Дальше его распространили по местным пабликам. Значительная часть комментариев, что это — фейк. Мать Наталья Томанова знает — не фейк. Во время разговора с журналистами она постоянно плачет. О пленении сына ей рассказал его друг. «Я хочу, чтобы моего сына вернули домой! Знала бы, что будет такая ситуация, я бы его в жизни на контракт никогда не отпустила! Что вот так бросят моего ребенка, как пушечное мясо!» — сетует мать. История вышла на сайте «Север.Реалии». Даниил Воробьев, город Сокол Вологодской области. Видео с ним 28 февраля появилось в телеграм-канале «Ищи своих». Его мать Любовь Воробьева получила накануне сообщение о задержании сына от солдата ВСУ. Местные власти никакой информации о сыне ей не предоставили. В приемной губернатора помогли написать письмо путину с просьбой вернуть сына домой. «Мне нужно его оттуда забрать домой. Он же домашний у меня!» — говорит Любовь Воробьева. История вышла на сайте «Север.Реалии». В последней публикации речь идет еще об одном военнослужащем срочной службе из Карелии. Он — контрактник ВДВ. На срочную службу пошел только в июле прошлого года. «Я сама в шоке. У нас не было разговора, что он будет подписывать контракт», — говорит его мать, которую журналисты представляют «Оксаной». Где сейчас ее сын, она не знает, командир части убеждал, что он на учениях в беларуси. Мать выяснила, что сын в Украине. «Какое может быть оправдание этой лжи?» — спрашивает «Оксана». И добавляет, что считает эту войну — войной политиков и олигархов. Все это «фейки» Хотя в Украине счет пленных и погибших идет на тысячи, в российских медиа информация о трагических историях в основном умалчивается. кремль заблокировал те сайты и соцсети, где писали о потерях на войне. В список попал и проект «Ищи своих». Facebook признали нарушающим права россиян. Instagram отключили. Twitter заблокировали, потому что там распространяется недостоверная информация о военных действиях в Украине. От TikTok требуют удалить военный контент из рекомендаций для несовершеннолетних. В Google и Youtube пытаются убрать «фейки» о ситуации в Украине. Артем Биденко прогнозирует, что эти ограничения соцсетей будут иметь . «Это играет против них. И это усиливает эффект паники, ужаса. Потому что если что-то ограничить, значит, это стоит того, чтобы посмотреть, потому что власть хочет что-то скрыть», — объясняет Биденко. Для борьбы с публикациями в медиа власти россии приняли закон про «фейки» о войне. 2 марта в Уголовный кодекс добавили наказание за публичное распространение ложной информации об использовании и публичной дискредитации использования вооруженных сил россии. Наказание — до 15 лет лишения свободы.

Погибший русский оккупант. 25 февраля 2022 года. Фото: соцсети

Выступят ли единым фронтом солдатские матери? Даже во времена советской цензуры властям не удалось остановить распространение информации о потерях в Афганистане. Даже в отсутствие соцсетей во время Чеченской войны состоялся процесс объединения солдатских матерей. Доходило до того, что они сами ездили в зону боевых действий. Сейчас родители российских солдат тоже стали обращаться в комитеты солдатских матерей. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей россии Валентина Мельникова рассказывает hromadske, что массового характера эти обращения сейчас не носят. Звонили 15-20 человек из регионов, из которых на войну в Украину было отправлено много военных. «В Чеченскую войну были другие люди. И родители ездили, и наши комитеты ездили. Там была другая ситуация — маленькая территория. И сейчас никто не вспоминает. Я ни разу не слышала от российских представителей на переговорах с украинской стороной слов о Женевской конвенции. Ни разу. Никто про них не упоминает. И это ужасно», — объясняет Мельникова. В россии есть доступ ко всей информации о погибших и пленных, которую передает Украина, говорит активистка. Но объединительного процесса среди матерей российских солдат, как это было во время Чеченской войны, нет: «Была надежда, что поднимутся родители. Но надежды нет, не поднимутся. И поэтому все довольно печально». В конце разговора Мельникова добавляет, что ее отец — украинец из-под Чернигова. Деньги за сына В историях с погибшими есть цинично-меркантильный момент. За каждого погибшего власти пообещали 12,5 миллионов рублей. Для семей солдат это огромная сумма: в армию в основном уходили из небогатых семей. Поэтому родственники сейчас готовы молчать и терпеть ложь, лишь бы государство выплатило эти деньги. С одной стороны, российские власти таким образом держат родственников военных на крючке. С другой стороны, не хотят возвращать тела погибших или признавать, что они погибли на войне в Украине. Для этого задействовали даже передвижные крематории. Они по полной работают на захваченной территории Черниговской области. Сожженные там тела могут объявить без вести пропавшими солдатами. А за них никакие выплаты не предусмотрены. Победа: путин солгал о срочниках Несмотря на общую апатию россиян к потерям на войне с Украиной, одну победу в информационной войне Киев одержал. Речь идет об истории с участием в боевых действиях солдат срочной службы. путин заявлял, что участие в «спецоперации» в Украине будут принимать исключительно профессиональные военные. «Подчеркиваю: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу», — говорил путин. Однако видео с пленными российскими военными продемонстрировало, что в этом заявлении инициатор войны лгал своим гражданам. «Мы — это живое доказательство, что путин — лжец. Он заявляет, что здесь нет военнослужащих срочной службы. На самом деле это далеко не так», — заявил на пресс-конференции в Киеве плененный Андрей Чеботаревский из 1-й танковой армии рф. Рядом с ним сидели 19-летний Алексей Бабихин и 18-летний Михаил Кузьмич.