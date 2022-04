Про найважливіші події війни в Україні протягом 31.03 – 1.04 2022 року

У ніч із 31 березня на 1 квітня 35-а і 36-а загальновійськові армії росіян відступили з усіх територій на північний захід від Києва, принаймні далі на північ від Іванкова та Чорнобиля.

Наразі очевидно, що спроби навіть оточити Київ, Харків та Одесу провалилися, тож путін і його «вишестоящі органи» в москві повністю переглянули свою воєнну кампанію в Україні. Відповідно, тепер вони стверджують, що напали на північні регіони України «лише для того, щоб послабити військові сили України, перш ніж перейти до головного завдання». Інакше кажучи, російська армія явно переходить до плану Д: закріпитися в Херсоні та Мелітополі, щоб встановити ще одне квазідержавне утворення на півдні України, а потім захопити Маріуполь і завершити окупацію Донецької та Луганської областей (які переважна більшість росіян називають «днр» та «лнр» відповідно).

Чимало західних країн вирішили надати Україні броньовану техніку, далекобійну артилерію, системи протиповітряного захисту, а також забезпечити відповідне навчання та посилити логістичну підтримку. Наприклад, Чехія збирається відправити 56 модифікованих БМП-1 [бойові машини піхоти, які свого часу стояли на озброєнні НДР — саме їх Німеччина як початковий власник «дозволила» передати Україні (за інформацією УП) — перекл.], Австралія — свої броньовані автомобілі «Bushmaster», захищені від мін. Себто «блок НАТО» таки «переглядає» свої відносини з Україною: альянс посилюватиме українську армію, надаючи важке озброєння та збільшуючи обсяги постачання.

Щодня російські ВКС здійснюють близько 300 бойових вильотів, однак повітряні удари тепер зосереджено переважно вздовж лінії розмежування на Донбасі. Українські сили протиповітряної оборони на цій ділянці фронту теж активно працюють: вчора вони поповнили свій рахунок принаймні одним підтвердженим знищенням російського гвинтокрила Мі-28.

#Ukraine : An Mi-28N of the Russian Air Force was shot down by a direct hit from a MANPADS over #Luhansk Oblast today. Reportedly, the crew survived.

Також росіяни продовжують завдавати ударів балістичними та крилатими ракетами по цілях у центральних та західних областях України. Вчора цілий залповий комплект «Іскандерів» було випущено по підрозділах ЗСУ в Харківській області; минулої ночі кількома протикорабельними ракетами наземного базування «Бастіон-П» обстріляли — якщо вірити «вишестоящим органам» у москві — український командний пункт біля Одеси.

Береговий ракетний комплекс К-300П «Бастіон» ] (за класифікацією НАТО: «SS-C-5 Stooge» («Посіпака»)) має слабкі можливості для ураження наземних цілей: його створено не для цього. Сам факт використання таких засобів для ударів далеко за лінією фронту підтверджує, що у росіян закінчується інше озброєння, а ВКС на такі удари не спроможні.

Разом з тим, це не була «втеча»: як і підрозділи 2-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій минулого тижня, ці з’єднання відвели до білорусі, потім до росії, дали їм перепочити 2-3 дні, перегрупували, а потім відправили на південний схід України. Справді, як я писав раніше, деякі вже воюють на сході (в районі Ізюма. Окремі з цих підрозділів заміняють «низькоякісними» частинами, зокрема набраними в «днр» та «лнр».

Два дні тому (31 березня) українська 1-ша окрема танкова бригада взяла в лещата село Слобода на південь від Чернігова, вишпурнула звідти росіян і так відкрила три шляхи (включно з трасою M01) до оточеного міста. Однак 41-а загальновійськова армія продовжує артилерійські обстріли Чернігова.

Далі на південь, станом на минулу ніч, російські підрозділи, що захищали швидкий відступ 2-ї загальновійськової армії, перебували десь між Берестовцем і Конотопом, рухаючись трасою M02 до Глухова. Після звільнення села Нова Басань, два дні тому, українці продовжили наступ із міста Ромни на Талалаївку, на Конотоп (який досі утримує місцевий гарнізон) та на Буринь. Із більшості українських земель далі на схід росіяни забралися протягом минулої доби, однак просування українських військ сповільнюють міни, нестача пального та кілька знищених мостів.

Харків досі зазнає повітряних ударів та артилерійських обстрілів, але наразі основні події відбуваються далі на південний схід: всі зусилля росіян у цій частині України зосереджено довкола Ізюма. 6-а загальновійськова армія залучила щонайменше три «свіжих» батальйонно-тактичних групи 47-ї танкової бригади (зокрема 26-й танковий полк, 252-й та 254-й мотострілецькі полки) і застосувала проти захисників міста ТОС-1 «Буратіно з термобаричними боєприпасами» [вогнеметна система з вакуумними зарядами – зброя масового знищення, заборонена всіма конвенціями – ред.], тож 31 березня 81-ша аеромобільна бригада і 95-та десантно-штурмова бригада ЗСУ відійшли на південь від міста (і тепер системи ТОС-1 стали улюбленими цілями українських операторів протитанкових ракетних комплексів «Скіф» ).

#Ukraine: A Ukrainian Skif ATGM in use against 2 TOS-1A thermobaric MRL, destroying them both.

It seems they were likely unloaded; if loaded there would be a massive explosion as the 24 thermobaric rockets detonated. Either way, a serious loss as these are very powerful systems.

