Ракетный удар по захваченным российскими оккупантами вышкам в Черном море

Друг одного из пропавших без вести после украинской атаки на газодобывающие вышки в Черном море рассказал Радио Свобода, что там находились российские военные. Спутниковые снимки показывают, что 20 июня в результате украинского удара была повреждена надводная часть блок-кондуктора №1 (БК-1) компании «Черноморнефтегаз».

Вопреки многочисленным сообщениям о том, что Украина поразила «буровые вышки», БК-1, строго говоря, таковой не является – это стационарная и не очень большая платформа, расположенная над группой скважин, обычно необитаемая. Тем не менее, мать одного из сотрудников компании, 45-летнего Дениса Скворцова, подтвердила Радио Свобода, что ее сын пропал без вести на этом объекте, как и друг еще одного пропавшего, 59-летнего Станислава Калязина.

Украинские эксперты говорят, что Россия использовала инфраструктуру «Черноморнефтегаза» в военных целях, что и стало причиной удара. Впрочем, у БК-1 есть и потенциально важное стратегическое значение: это последний узел, соединяющий Одесское и Безымянное месторождения газового конденсата с остальной системой, и выведение его из строя может затруднить прокачку газа со всех скважин, расположенных перед ним в этой цепочке.

Официально Киев не подтвердил и не опроверг удар по газодобывающей инфраструктуре в Черном море, зато власти аннексированного Крыма не стесняются сообщать о последствиях этой атаки: по их данным, на блок-кондукторе без вести пропали 7 человек, еще более ста были эвакуированы с находящихся по соседству буровых платформ. «Рабочих спас вагончик, такой же, как на стройке. Вагончик разорвало, а их раскидало, и они в воду попрыгали», – пишет издание «Лента новостей Крыма» со ссылкой на источник, «знакомый с деталями произошедшего».

В качестве одной из версий того, какое оружие было использовано при ударе по БК-1, эксперты называют украинские противокорабельные ракеты «Нептун». Ими же, как ранее сообщалось, мог быть поражен и ракетный крейсер «Москва». По другой версии, Украина использовала американские ракеты «Гарпун».

Что такое «блок-кондуктор»?

Одесское месторождение, фактически аннексированное Россией вместе с Крымом, состоит из трех точек бурения. На каждой из них устанавливается блок-кондуктор. На схемах месторождения они пронумерованы: БК-1, БК-2, и БК-3. БК-1 – последний в цепочке, которая подводным трубопроводом связывает месторождения Одесское и Безымянное (на нем построен БК-4) с Крымским полуостровом.

«Блок-кондуктор – это стационарное морское сооружение над поверхностью моря, которое устанавливается специально над группой скважин и с помощью которого, собственно говоря, самоподъемная буровая установка, СПБУ, осуществляет бурение необходимого количества скважин. Можно расценивать блок-кондуктор как некую опору для выполнения комплекса буровых работ и «обустройства» данного «куста» скважин. В отличие от буровой платформы, которая перемещается от одной точки к другой, блок-кондуктор – стационарное сооружение.

Людей на нем обычно нет, эта платформа работает без постоянного присутствия персонала, в то время как на буровой вышке постоянно есть люди. Когда буровые работы завершены и необходимое количество скважин набурено, буровая платформа снимается и уходит на какую-то другую точку, где будет выполнять следующее задание, а блок-кондукторы остаются. Добываемый газ запускается через специальный механизм в систему промысловых подводных трубопроводов, которые уже подают добытое сырье на материк.

От месторождений к полуострову ведут общей сложности около 410 километров подводных промысловых газопроводов, газовый конденсат концентрируется на суше и после соответствующей газоочистки направляется в Глебовское подземное хранилище газа, единственное на Крымском полуострове, а затем уже распределяется зимой по газовой сети, – объясняет Михаил Гончар, эксперт по энергетике, много лет проработавший в нефтегазовом комплексе Украины, а ныне президент Центра глобалистики “Стратегия XXI”.

О том, что основные повреждения в результате украинского удара были нанесены именно блок-кондуктору №1, говорят и спутниковые снимки компании Planet.com. Они же показывают, что 20 июня и все предыдущие дни большие буровые платформы «Таврида» и «Крым-1» (бывшая «Незалежність», а затем «Україна») находились на своих обычных местах – соответственно, над БК-2 и БК-3. Каких-либо нанесенных им повреждений со спутника не видно – впрочем, речь идет о снимках не самого высокого качества.

21 июня сайт Neftegaz.ru сообщил, что пожар на БК-1 «перекинулся к скважине». Возгорание хорошо видно как на обычных спутниковых снимках, так и на сайте системы мониторинга пожаров FIRMS Американского космического агентства (NASA). На снимках, сделанных утром 22 июня, уже видны корабли, пытающиеся потушить пожар. Пожаров на буровых установках «Таврида» и «Крым-1» система FIRMS не фиксировала.

Внизу слева – БК-1 до украинского удара, внизу справа – сделанный вечером 23 июня скриншот изображения системы FIRMS: на нем бордовым цветом показан огонь, который зафиксирован не ранее 6 часов назад, оранжевым – от 12 до 24 часов, желтым – более суток назад. На карте FIRMS за пятницу, 24 июня, видно, что «свежих» следов огня на скважине уже нет:

Самоподъемные буровые установки «Крым-1» (слева) и «Таврида» на спутниковых снимках, сделанных за месяц до украинского удара, 20 мая 2022 года:

Приведенная выше схема месторождения была опубликована в 2012 году украинским сайтом Nefterynok.info вскоре после покупки Украиной в Сингапуре двух новых буровых платформ (ныне носящих названия «Крым-1» и «Крым-2», именно они получили в народе название «вышки Бойко» по имени украинского министра энергетики, которого обвиняли в их приобретении по завышенной цене). На этой схеме, помимо прочего, видно, что блок-кондуктор №1 собирались оснастить жилым блоком – судя по спутниковым снимкам, этого сделано не было, но в любом случае рабочие «Черноморнефтегаза» могли временно находиться на БК-1 для его обслуживания.

Михаил Гончар утверждает, что на БК-1 могли находиться украинские военные и российское радиолокационное оборудования для контроля морского и воздушного пространства. «Лента новостей Крыма» в своем сообщении приводит фамилии, инициалы имен и годы рождения пропавших без вести на БК-1 сотрудников «Черноморнефтегаза».

С помощью этих данных мы нашли в социальной сети «ВКонтакте» нескольких из них, в том числе Дениса Скворцова. В его профиле есть сделанные в феврале 2021 года фотографии буровой платформы «Крым-2» (до аннексии Крыма – «Петр Годованец», одна из «вышек Бойко»), а также одного из блок-кондукторов – этот снимок дает представление о скромных размерах БК по сравнению с самоподъемной буровой установкой.

22 марта 2014 года, через неделю после «референдума о присоединении Крыма к России», Денис Скворцов сфотографировал подходящий к БК или одной из вышек малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ «Муромец».

Мать Дениса Скворцова подтвердила Радио Свобода, что ее сын пропал без вести на блок-кондукторе №1 Одесского газоконденсатного месторождения. Радио Свобода также удалось поговорить с другом еще одного пропавшего на БК-1, 59-летнего Станислава Калязина.

«Те, кто выжили, подтвердили, что он был на этой платформе в момент удара», – написал этот человек журналисту Радио Свобода. Он также подтвердил, что на блок-кондукторе или на одной из буровых установок находились российские военные: «Я не разбираюсь в этом. Стас говорил, что два солдатика с автоматами с ними там находятся, типа охраняют. Но про эту платформу или про другую он говорил, я не знаю».

«Нарвались на огневой удар»

1 февраля 2017 года украинский военно-транспортный самолет Ан-26 совершал тренировочный полет над Черным морем. В районе Одесского месторождения он был обстрелян из стрелкового оружия – экипаж не пострадал, но на корпусе самолета появилось несколько отверстий. Тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что экипаж зафиксировал над месторождением работу радиолокационной станции в открытом режиме.

Полтора года спустя, в августе 2018 года, группа экспертов, в которую входили Михаил Гончар, а также вице-адмирал, командующий ВМС Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук, опубликовали доклад «Газовые потоки двойного назначения». В нем авторы заявили, что Россия развернула на захваченных при аннексии Крыма морских объектах Черноморнефтегаза средства радиоэлектронной разведки, в частности, радиолокационные станции надводного наблюдения.

В докладе названы три объекта, на которых по данным исследователей были размещены РЛС типа «Нева»: СПБУ «Таврида», морская стационарная платформа МСП-17 месторождения «Штормовое» и МСП-4 месторождения «Голицынское». «Информация [от РЛС] передается по радиорелейному каналу связи, обеспечиваемому комплектом цифровых радиорелейных станций. В режиме реального времени она предоставляется Пограничному управлению ФСБ РФ по Крыму, а также попадает и в систему разведки ЧФ Южного военного округа РФ», – утверждается в докладе.

Если информация о размещении РЛС на трех этих газодобывающих платформах верна, то когда «Таврида» находится в районе Одесского месторождения (как сейчас), радиус действия локаторов позволяет России контролировать надводную обстановку практически во всей северной акватории Черного моря, а значит и следить за передвижениями всех судов следующих в украинские порты или из них.

Авторы доклада также заявили о размещении гидроакустических установок подводного слежения на трех объектах «Черноморнефтегаза»: МСП-4, МСП-17, а также БК-2 Одесского месторождения.

Радио Свобода смогло по открытым данным подтвердить установку как минимум одной РЛС типа «Нева» на объектах «Черноморнефтегаза».

Во-первых, на это указывает опубликованный на сайте госзакупок договор, заключенный между ГУП «Черноморнефтегаз» и ЗАО «МКиС» в июне 2019 года. По этому договору крымское предприятие получило от производителя радиоэлектронных систем ряд запасных частей для радиолокационных станций, в том числе два антенных блока RSB-096-079. Эти блоки производства американской компании Furuno – приемопередатчики для морских локаторов, снабженные поворотным механизмом, на котором размещается антенна.

Во-вторых, на сайте «МКиС» размещен каталог продукции, в котором описана радиолокационная система «Нева-БС». Она может обнаруживать крупные надводные цели на расстоянии до 55 километров. В комментарии к описанию «Невы-БС» в каталоге написано: «Установлена для защиты акваторий объектов транспортной инфраструктуры и морских платформ», рядом с этой фразой размещены два логотипа – Минтранса России и «Черноморнефтегаза».

Есть в каталоге и фотография морской платформы, с установленной на ней РЛС «Нева». Хотя снимок не подписан, по характерным деталям можно определить, что на нем изображена одна из СПБУ «Черноморнефтегаза» – «Таврида» или «Сиваш» (всего у «Серноморнефтегаза» 4 самоподъемных буровых установки, две новые «вышки Бойко» и две старые, «Сиваш» 1979 года постройки и «Таврида» 1995-го года). Среди клиентов фирмы «МКиС», упомянутых в каталоге, есть ФСБ РФ, Росатом, Русгидро, Минтранс, на сайте госзакупок можно найти контракты «МКиС» с Федеральной службой охраны, но «Черноморнефтегаз» – единственный клиент этой компании, ведущий морскую нефтегазодобычу. Это косвенно свидетельствует о том, что установка РЛС на морских объектах в Черном мотивирована не производственной необходимостью, а интересами военных или спецслужб.

Соотнеся данные доклада украинских экспертов и каталог «МКиС» можно сделать вывод, что на снимке в каталоге на изображена именно платформа «Таврида». Во время украинской атаки «Таврида», как следует из спутниковых снимков, находилась в зоне Одесского месторождения у БК-2. На этом блок-кондукторе, как утверждают украинские эксперты, размещена и одна из гидроакустических систем подводного слежения. Российские СМИ утверждали, что при атаке «полностью сгорел» блок БК-1 и начался пожар на платформе «Крым-1», находящейся у кондуктора БК-3. О повреждениях «Тавриды» и БК-2 не сообщалось, хотя источник РИА Новости рассказал, что и оттуда производилась эвакуация персонала.

В докладе украинских экспертов 2018 года и открытых источниках нет данных о том, что разведывательная инфраструктура была размещена на пострадавшем при ударе БК-1 и предположительно поврежденной СПБУ «Крым-1». Михаил Гончар предполагает, что дополнительная аппаратура могла быть установлена на платформах Одесского месторождения уже после российского вторжения:

«Последние месяцы там были размещены дополнительные средства радиотехнической разведки, центр связи, пункт координации и управления силами Черноморского флота. Это вполне логично проистекает из того, крейсер «Москва», который выполнял функцию пункт управления силами и средствами флота, принял отрицательное всплытие. Затем было решено, что стационарным объектом, который обеспечит необходимый «зонтик» ПВО, станет захваченный остров Змеиный. Но захватить – это одно, а удержать его – это другое. Поэтому стала выстраиваться новая гибридная система координации и управления силами флота, то есть к уже имеющейся инфраструктуре, расположенной ранее на этих платформах, а также на блок-кондукторах, добавили еще необходимое оборудование. Ну и нарвались на огневой удар», – говорит Михаил Гончар.

Данных, подтверждающих постоянное размещение российских военнослужащих на буровых платформах в Черном море, нет, но бывали они там неоднократно. В марте 2014 года объекты «Черноморнефтегаза» были «взяты под охрану» «вежливыми людьми» из российской армии. Позже волонтерское сообщество InformNapalm смогло идентифицировать одного из них как военнослужащего 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. В 2016 году экипаж украинского пограничного корабля заметил на одном из объектов Голицынского месторождения пятерых вооруженных людей.

В 2017 году учения на одной из «платформ Бойко» проводила береговая охрана ФСБ.

«Газпром потирает руки»

Украина уже много лет пытается оспорить использование Россией Одесского месторождения в арбитражном суде в Гааге, утверждая, что добыча газового конденсата в Черном море ведется в зоне ее экономических интересов. Судебное разбирательство ведется в закрытом режиме, в 2018 году из-за него «Черноморнефтегаз» даже собирался прекратить добычу газа в этом районе, но в итоге этого не произошло.

По словам Михаила Гончара, объемы добычи на шельфе Черного моря были сравнительно невысокими даже до аннексии Крыма, а сейчас они упали до рекордного уровня:

«До 2014 года там многие десятилетия добывалось немногим более миллиарда кубических метров газа в год. Потом, когда в Сингапуре были приобретены современные самоподъемные буровые установки и было проведено бурение на Одесском месторождении, добыча возросла. В 2014 году она составила 2 миллиарда кубов. В 2015 году должны были выйти на 3 миллиарда кубов, в 2020 году – на 5 миллиардов кубов добычи, по некоторым более оптимистичным оценкам даже до 8 миллиардов кубов. Ничего этого не произошло, потому что в связи с оккупацией Крыма было невозможно продолжать инвестиции и необходимые поставки оборудования, и добыча стала падать.

С уровня в 2 миллиарда кубов в год она за последние годы упала где-то до 1,5 миллиарда кубов. Для потребностей Крымского полуострова этого не хватало, и после оккупации российским правительством было решено соорудить дополнительный газопровод из Тамани в Крым через Керченский пролив.

Он подает дополнительные объемы газа, необходимые прежде всего для двух новых электростанций в Симферополе и под Севастополем – тех самых, куда в обход санкций были поставлены известные турбины «Сименс». Тем не менее, воровство газа продолжается, несмотря на разные рассмотрения судебных исков. Имеющиеся и разрабатывавшиеся ранее месторождения – Архангельское, Штормовое и так далее, уже истощены, а вот Одесское и Безымянное –как раз из разряда тех, которые уже в постсоветский период были достаточно разведаны, обустроены, и где с приобретением двух современных буровых установок началось масштабное эксплуатационное бурение».

Версию о том, что Украина нанесла удар именно по блок-кондуктору №1 из-за того, что он является последним ключевым узлом на выходе газового конденсата из Одесского и Безымянного месторождения, Михаил Гончар не считает приоритетной:

«Да, при повреждении скважин газ не может попасть в систему, это так. Но сейчас сложно определить, повреждена ли она: удар-то был не по подводной части, а по надводной, трубопроводы могут быть не повреждены. Конечно, когда произошел срыв сооружения на поверхности, в какой-то степени нарушилась и целостность скважин – мы видим, что газ горит на поверхности моря. Я не думаю, что там были какие-то слишком фатальные последствия.

Будет, конечно, необходим комплекс подводно-технических работ, наверное, это будет сделано, и, конечно, подача газа будет возобновлена, пусть даже не в том объеме, как было раньше. С учетом газопровода, который был сооружен из Тамани в Крым, дефицит будет покрыт газпромовскими поставками. Я думаю, что в «Газпроме» могут потирать руки от удовольствия, потому что газовый поток, пусть и скудный, с Черноморского шельфа – это была кормушка местной власти во главе с [Сергеем] Аксеновым. «Газпром» побоялся влезать в шельфовую добычу после оккупации Крыма, поскольку это привело бы к санкциям против него».

Автор: Марк Крутов, Сергей Добрынин; Радио Свобода