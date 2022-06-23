Битва за остров Змеиный 2.0

Российские захватчики продолжают наращивать активность возле оккупированного острова Змеиный несмотря на тяжелые потери, которые были понесены в ходе боев в начале мая.

Уже после поражения ПКР «Нептун» флагмана ЧФ крейсера «Москва», утопленного десантного катера «Серна» и минимум 4 тяжело поврежденных и выведенных из строя «Рапторов», россияне продолжают привлекать достаточно крупные суда в регион.

Это значит, что Змеиный им остро необходим как база. Насколько, что достаточно высокий риск потерь не останавливает операцию.

Для этого к причалу подвели плавучий кран, чтобы поднять легший на дно утопленный катер, а для снабжения использовали буксир-спасатель «Василий Бех» — крупное судно 1670 тонн водоизмещения, тоже с краном на борту.

Уже после майских боев на остров перебросили дополнительные комплексы ПВО — на спутниковых снимках видны как минимум РЛС, командно-штабные машины, «Панцирь» и «Тор».

Это притом, что в результате первой битвы за Змеиный воздушными ударами были снесены строения — весь гарнизон висит сейчас на поставках снабжения «с колес» и не может накапливать боеприпасы, топливо и амуницию на острове, там просто негде это делать.

А нужно постоянно запускать генераторы, перезаряжать ЗРК, нужна вода и еда для расчетов, ГСМ чтобы перегонять технику между капонирами — отсюда постоянная активность судов снабжения.

Ради чего такие усилия и значительный риск? Ведь есть риск нарваться на поставленные дистанционно мины, ведь уже были потери от огня «Байрактаров» и теперь когда датские «Гарпуны» встали на боевое дежурство, лишь вопрос времени в новых потерях.

Была гипотеза, что МО РФ хочет разместить на Змеином базу БПЛА, чтобы усиливать давление на Одессу. Плюс досмотр сухогрузов в море — удобнее производить его катерами, опираясь на причал и его цистерны. Плюс контроль дельты Дуная — прямо сейчас там скопилось немало судов река-море, что используют логистическое мощности речных портов выше по течению.

Всей этой активности необходим зонтик ПВО, РЛС поле и средства радиоэлектронной разведки. Для этих же целей использовались захваченные украинские самоходные буровые установки — радиоэлектронная разведка, «Панцири» на борту, средства радиоэлектронной борьбы.

Блокада перевалки зерна, постоянная угроза Одессе, регулярные удары по мосту в Затоке, чтобы изолировать западную часть области по линии Измаил-Белгород-Днестровский — во всем этом не последнюю роль играл гарнизон на буровых и острове.

Поэтому неудивительно, что «Василий Бех» получил 17 июня утром две противокорабельные ракеты «Гарпун» и отправился на усиление подводной группировки ЧФ РФ, а 20 числа началась ожесточенная рубка вокруг Змеиного.

Часа в три ночи туда полетели «Точки», реактивная артиллерия, по скале работали наша авиация и «Байрактары». Россияне в ответ отгрузили ракетами по аэродрому в Арцизе — в который раз заявляя пораженный центр управления БПЛА, вот только батарейки разрядились выложить видео объективного контроля.

Прилетало и по Одессе, и по области, не будем уточнять локации, но было до десятка взрывов. Поэтому часов в 8 утра, россияне в ходе обмена любезностями получили наши подарки по газодобывающим платформам — ни к чему было, чтобы в разгар боев оттуда слушали нашу активность в эфире, засекали излучение РЛС и работали глазами у побережья.

Одна из вышек в 71 км от береговой линии продолжает гореть до сих пор, вероятно боеприпасы и топливо военных, плохо дружат с добычей газа.

По самому острову есть подтверждения со спутников с местами свежих пожаров и сбитая прилетами вышка связи — все истории, что ракеты перехвачены и потерь нет от МО РФ идут в топку. Ибо не бывает голов от «Точек» и «реакторов», что попадают только по инфраструктуре, но не по технике. Так что ждем новых расчетов россиян, награжденных посмертно и еще два десятка сбитых «Байрактаров» по заявлениям МО РФ, которые, правда, упорно продолжат наводить наши ПКР по очередному буксиру.

Бои вокруг острова продолжаются — Кремль идет на значительные издержки, чтобы контролировать блокаду портов на юге Украины, вероятно, продолжая стратегию шантажа Запада усилением продовольственного кризиса и давление на нашу экономику.

Самый главный плюс для нас, что гарнизон теперь завис на острове под постоянной угрозой прилетов, а ракеты к ЗРК делением не размножаются.

Значит рутинный риск потери очередного корабля или мы перегрузим ПВО Змеиного «Смерчами», «Точками» или реактивной артиллерией от западных партнеров, а потом снова вынесем в одну калитку дронами, как было с первыми «Торами» на скале.

Но это еще надо сделать — россияне явно продолжат свою стратегию создания в регионе зоны ПВО и катерной базы. Хотя потушенные средства РТР и РЭБ на «вышках Бойко» это однозначный плюс в копилку, противостояние в Причерноморье накаляется. Прямо сейчас приходит информация о взрывах на острове и канонаде на побережье.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua