Ракетний удар Росії по житловій багатоповерхівці в Дніпрі: Що розповідають потерпілі

На місці влучення ракети в багатоповерховий будинок у Дніпрі 14 січня триває рятувально-пошукова операція. Працівники ДСНС розбирають звали вручну в надії, що під уламками є живі люди. Загалом через атаку армії РФ в житловому будинку, за даними станом на 20:00 15 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 30 осіб (з них 1 дитина), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 45 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 34 осіб з’ясовується).

Що розповідають потерпілі та що відбувалось на місці подій? Про це репортаж Радіо Свобода.

Леся й Валерія стоять за загороджувальною стрічкою поліції й дивляться на зруйнований будинок. Кухня, де жила мама однієї з жінок, – на дев’ятому поверсі. Від неї лишився тільки шматок стіни.

Валерія каже: її мама зараз в реанімації, вижила – дивом. Чотири години вона пролежала під уламками, доки її дістали рятувальники.

«Чотири години вона там лежала, причавлена плитою. Намагалася махати, гукати. Ніхто не чув. Народилася в сорочці. Стус мозку, вона в лікарні, стабільна», – розказує донька постраждалої.

Через ракетний удар постраждало до десятка сусідніх будинків та гуртожиток – вибиті вікна, понівечені меблі. Людмила й Анастасія прийшли до родички. Та отримала легкі поранення, коли летіли уламки.

«Тут живе сестра мого чоловіка. 73 роки. Якраз сьогодні день народження в неї. Вона якраз біля вікна стояла, говорила по телефону, зв’язок був поганий. Ми якраз з нею за 10 хвилин до цього розмовляли. У неї забої, гематоми. Повністю всі вікна винесло. Ми її забрали до себе. Зараз з племінницею ми забираємо речі», – розповіла Людмила.

«З нашого корпусу – всі живі. Поранені, але живі. Але під під’їздом було мертве тіло, швидше за все, – прилетіло звідти. Робили «режим тиші» – і вчора з-під завалів ще чули голоси», – додала її родичка Анастасія.

Забирають родичів, тварин і речі з постраждалих сусідніх будинків

Люди забирають родичів й найнеобхідніші речі з квартир, які постраждали від вибухової хвилі.

У постраждалих будинках немає світла й газу.

«У нас дідусь старенький, немобільний. Беремо його і найнеобхідніші речі й перевозимо на іншу квартиру. Потім, сподіваємося, він повернеться додому. У квартирі нема ні світла, ні газу», – говорять родичі одного з мешканців, виносячи клунки.

Олександр – також із сусіднього будинку. Його мама була вдома, коли стався вибух. Жінка вижила, але в тяжкому психологічному стані, каже він.

«Я якраз був у місті, а мама була вдома. Цей вибух чуло все місто! Мама зараз у родичів. Дуже важкий психологічний стан. Але фізично не постраждала, лише дрібні порізи від скла. Винесені всі вікна, всі меблі понівечені. Але у нас там кішка. Не пропускають, а я хочу забрати», – сказав Олександр.

«Живіть собі мирно, спокійно. Так ні ж! Такого горя наробили»

Любов у момент вибуху якраз була на вулиці. Літню жінку мало не знесло вибуховою хвилею. Вона не стримує гніву: Росія, каже, завдала стільки горя українцям!

«Вибух. І таке гаряче повітря – і на мене. А я – раз, і присіла. Мамо моя рідна, це було щось страшне! Вогонь, дим. А я стою. У мене навіть слух зник… Що ж вони так знущаються з нашого народу! Живіть собі мирно, спокійно. Так ні ж! Такого горя наробили», – говорить жінка.

На місці події працюють співробітники ДСНС. Рятувальна операція орієнтовно триватиме й вночі 16 січня. До робіт залучили понад пів тисячі людей та 140 одиниць техніки. Зокрема, живих людей та тіла шукають кінологи з собаками. За даними рятувальників, під завалами може бути ще три десятки людей.

Комунальники та добровольці прибирають територію, зашивають фанерою розбиті вікна прилеглих будинків.

Як допомагають волонтери

На місці розгорнули намети, де можна погрітися.

Волонтери пропонують гарячу їжу постраждалим, а також рятувальникам, поліцейським та медикам.

Люди приносять теплі речі й харчі.

Волонтерка Олена Лучко каже, що все це сортуватимуть. Частину – відправлятимуть у лікарні, де зараз перебуває понад 70 людей.

«Люди нанесли дуже багато – теплі речі, ковдри. Зараз будемо все це систематизувати. Поставимо ще один намет і будемо сортувати, систематизувати. Люди – молодці, Приносять дуже багато. Зараз будемо збирати речі для лікарень. Потрібні капці, халати, піжами», – розповіла волонтерка.

«Просто бути поряд» – психолог

Психологиня Ганна працює на місці події вже близько доби. Каже: люди не звертаються за допомогою, тому важливо самим пропонувати свою підтримку.

«Сама дивлюся, обираю людей з натовпу, хтось – плаче, хтось – в істериці. Пропоную допомогу – кому крапель накапаю, кому водички. Екстрена психологічна допомога при гострій реакції на стрес – на це орієнтуємося. Людина плаче – і їй не треба забороняти плакати. Добре, якщо є близькі поруч, обнімуть. Що залишається? Просто бути поряд», – говорить психолог.

Останні дані

За уточненими даними, у лікарнях міста зараз понад 70 постраждалих. В основному пацієнти отримали легкі й середньої тяжкості ушкодження, але є дитина у тяжкому стані. Це дівчинка 9 років з переломами стегон, пораненням ноги й струсом мозку.

Станом на 20:00 врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 30 осіб (з них 1 дитина), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 45 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 34 осіб з’ясовується).