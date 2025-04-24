Скандал з поборами і цькування у рівненському пологовому: «Хай він уб’є одну-дві дитинки, я його посаджу»

«Будь ласка, передзвоніть до Інни Олександрівни, скажіть, що ви все зрозуміли… І завтра впишете в графік прізвище, яке було 13-го числа, одна з перших пацієнток. Переконайтеся по електронній системі, перевірте карточку, підніміть, чи вклеєне все там, і години чи продруковані, тому що…так і було».

Так медична директорка рівненського міського пологового будинку Світлана Муравська давала вказівки, як приховати конкретний випадок вимагання неправомірного «благодійного» внеску. А саме: виправити записи в електронній медичній системі «Доктор Елекс» та в медичній карті пацієнтки. Про це пише видання “Четверта влада” у своєму розслідуванні причин скандалу.

Змінити записи мав гінеколог амбулаторного відділення Тарас Ватліцов. Вказівок він не виконав – і трохи більше ніж за місяць змушений був написати заяву на звільнення.

Напередодні звільнення заступниця директорки з амбулаторної роботи Тетяна Жабчик назвала його «нулем» і лякала своїми зв’язками з військово-лікарською комісією.

Пацієнткою-«благодійницею», через яку розгорівся скандал, виявилася авторка цього тексту. Тож розповідаємо від першого імені історію, у якій переплелися кількарічне приниження лікаря і викриття «благодійного» здирництва, лікарі «з кривими мордами» і керівниця-«яка вас годує». А ще «чорна людська невдячність» і метафоричні контрольні постріли у лікаря-гінеколога.

За юридичним роз’ясненням журналісти видання звернулися до київської адвокатки, кандидатки юридичних наук Катерини Ілікчієвої та до київського адвоката, юриста проєкту «Свої люди» «Бігус.Інфо» Юрія Мельника. Також отримали коментарі від Світлани Муравської і відповідь від Національної служби здоров’я України.

Історія з примусовою благодійністю

У серпні 2024 року в межах планового обстеження я побувала на процедурі під назвою кольпоскопія в амбулаторії (тобто в жіночій консультації) рівненського міського пологового будинку на вулиці Медичній, 7. Цю процедуру Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ, служба здоров’я) оплачувала й оплачує пологовому за Програмою медичних гарантій. Це означає, що я мала отримати цю послугу безоплатно.

Проте акушерка з кабінету кольпоскопії Інна Жаран, за вказівкою гінеколога Тараса Ватліцова, видала мені заповнену вже «заяву» на 300 гривень для благодійного фонду «Допомога і підтримка».

Гінеколог Тарас Ватліцов із колегами на конференції в Києві у 2021 році. Ліворуч від нього – заступниця директорки з амбулаторної роботи рівненського міського пологового будинку Тетяна Жабчик, яка також фігурує в цій історії. Фото з фейсбук-сторінки закладу

– Це було на автоматі, – пояснив потім лікар Ватліцов свою вказівку про «заяву». – Інна Олександрівна [Жаран] не сама ж це придумала. Це виключно вказівка адміністрації.

У «заяві» (на цьому фото) написано, що пацієнтка «надає» 300 гривень «на кабінет патології шийки матки». Нібито без примусу. Суму, моє прізвище й дату вписала в заяву акушерка з кабінету кольпоскопії

Гроші, як виявилося, треба було заплатити прямо в кабінеті й тільки готівкою. Я запитала в акушерки: як це може бути благодійний внесок, якщо він має фіксовану суму. З її слів, вимога сплати – наказ керівництва. Самого наказу, для ознайомлення пацієнткам, вона не мала.

Оскільки я не мала з собою необхідної суми і ставила незручні питання, Інна Жаран порадила сплатити гроші в касі, а за відповідями звернутися до керівництва закладу. Тобто до директорки міського пологового будинку Світлани Муравської.

Каса, в яку мене спрямувала Інна Жаран, знаходиться на тому ж, другому, поверсі амбулаторії. Це віконечко без вивіски й без графіку роботи. Зі слів Інни Жаран, каса відкрита тільки до 11-ої чи 12-ої години в робочі дні. На час обстеження каса була вже закрита. Фото від 13 серпня 2024 року

300 гривень плюс мільйони від НСЗУ

Вимагання грошей під виглядом благодійних внесків у медичних закладах незаконне. Тим більше за послугу, яку оплачує служба здоров’я.

Тому 19 серпня в месенджері я описала ситуацію речнику Національної служби здоров’я України Віталію Андроніку і перепитала, чи кольпоскопія як послуга входить до оплачуваного НСЗУ пакету на амбулаторну допомогу.

– Так, входить в пакети «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», – підтвердив Віталій Андронік.

За інформацією від речника, минулого року за цими пакетами амбулаторних послуг пологовий отримав від служби здоров’я більше 48 мільйонів гривень, у 2025 році заплановано до виплати 41,6 мільйона гривень. До слова, мамографія та гістероскопія теж оплачуються – окремими пакетами: 680 тисяч і 830 тисяч гривень відповідно, за планами на 2025-й.

Попри фінансування з державного бюджету, яке визначається, зокрема, за планами й звітами самого пологового, лікарі й акушери закладу все ж пропонують пацієнткам оплатити такі обстеження псевдоблагодійністю.

Під час оплати «благодійного внеску» в так званій касі пацієнткам дають квитанцію від касового ордеру Рівненської міської організації Благодійного фонду «Допомога і підтримка». Фото від 21 серпня 2024 року

Зазвичай пацієнтки залишають готівку прямо в кабінетах обстеження без будь-яких документів на підтвердження сплати – і сприймають це як належне. Бо натомість отримують результати обстежень. Про це розповідали жінки, з якими я перетиналася, поки проходила різні обстеження в амбулаторії.

Зі слів гінеколога Тараса Ватліцова, в амбулаторії нікому не відмовляють у безоплатних обстеженнях, але порядок «спочатку гроші, а потім результати обстеження» – таке «проговорювалося».

«Лікар помилився», бо не тій сказав

З 2019 року керує міським пологовим будинком медична директорка Світлана Муравська. Після сплати «благодійного внеску», 22 серпня, я звернулася до неї з проханням пояснити цю незаконну практику.

Медична директорка Комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» Рівненської міської ради Світлана Муравська

Сам факт примушування до псевдоблагодійності Світлана Муравська назвала «непорозумінням, яке відразу не було обумовлене», «невмінням комунікувати й пояснити» і «порушенням комунікації» з боку лікаря. Також вона сказала журналістці, що її «ніхто не примушував (платити «благодійний внесок». – Авт.), а рекомендували» (насправді це не так).

Тобто Світлана Муравська фактично переклала відповідальність за неправомірний «благодійний» збір на конкретного лікаря – Тараса Ватліцова.

– Лікар, до якого ви ходите, знає, де ви працюєте, хто ви і все інше. Ну, зрозуміло, що я вже його прямо навіть запитала, як це він так умудрився робити якісь такі недоречні речі, – сказала Світлана Муравська.

– Тобто лікар помилився з тим, кому він (запропонував «заповнити заяву» на псевдоблагодійність. – Авт.).., – пізніше в розмові припустила я.

– Так, він знав, хто ви! – перебила мене Світлана Муравська. – От саме головне: він точно знав, хто ви! Він сам мені прийшов і сказав.

– І що: якщо це не журналістка «Четвертої влади», а прибиральниця?

– То, перепрошую, воно (електронне направлення. – Авт.) виписується через реєстратуру (насправді його виписує конкретний лікар. – Авт.) і пацієнтка отримує (обстеження. – Авт.) тоді, на коли їй призначать, – сказала Світлана Муравська.

Зі слів керівниці, лікар Тарас Ватліцов таки виписав електронне направлення на обстеження і погасив його «через НСЗУ», вважаючи, що «пацієнтка вирішила не платити». Але зробив це заднім числом, приблизно «на наступний день».

– Це не кримінальна справа і нічого страшного в тому немає: у нас є сім днів, щоб позакривати візити… Наприклад, сьогодні – за вчора. Крім того, поки ми з вами робили обстеження, в мене закінчився робочий час і в мене фізично не було можливості його погасити, бо (в кабінет. – Авт.) приходить наступний лікар. Хто з лікарів не встигає, роблять це завтра чи післязавтра, навіть у вихідні, – пояснив Тарас Ватліцов.

Пізніше в розмові Світлана Муравська перепросила:

– Це мала бути безоплатна послуга по запису. Я ще раз вам говорю: мені дуже шкода… Вам не треба було йти платити, але, як ви кажете, це для статті вам потрібно – хай буде так.

«Знаючи, що до вас прийшла журналістка, ви не могли такого робити»

Теза про «порушення комунікації» прямо пов’язана з телефонною розмовою, яка відбулася ввечері 19 серпня 2024 року, через тиждень після інциденту і того ж дня, коли я спілкувалася з речником служби здоров’я. Світлана Муравська зателефонувала лікарю Тарасу Ватліцову із готовими вказівками, як приховати вимагання благодійного внеску.

Запис розмови надав Тарас Ватліцов. Каже, записувати певні розмови з керівництвом лікар почав через «методичні цькування» і щоб «були якісь факти того, що є мобінг».

Мобінг (цькування) – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску, зокрема, із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери.

Розмова була емоційна: співрозмовники перебивали одне одного, підвищували і стишували тон, часом некоректно висловлювалися.

З розмови виходить, що Світлана Муравська дуже сердилася на Ватліцова. Бо йому не треба було говорити журналістці про «заяву» на благодійний внесок.

– Так, Тарас Володимирович, слухайте мене уважно… Я ще раз вам говорю: я переконана, що тут ви просто на всі сто відсотків не праві. Тому що, знаючи, що до вас прийшла журналістка, ви не могли такого робити. Ну, ви розумієте чи ні? Ну, тут нікого не вбили за те, що безоплатно поклали солдата, журналіста, чи депутата, чи вчительку школи. Ні разу! Ні разу! – сказала Світлана Муравська.

– Я у неї грошей не вимагав, – відповів Тарас Ватліцов.

– Це зробила Інна Олександрівна (Жаран. – Авт.). Да? – зауважила Світлана Муравська.

– Світлана Іванівна, ну ви ж не будете заперечувати той факт, що у нас є заяви на благодійні внески! – обурився лікар.

– О, дивіться. Ну, ви ж не будете заперечувати той факт, що ви жінці дали направлення на кольпоскопію, могли її записати на будь-який зручний для неї час і зробити їй це безплатно? Скажіть! – парирувала Світлана Муравська.

– Є момент такий, що жінка сама шукала можливість, коли їй прийти. І вона прийшла в той час, коли їй зручно. І саме…, – спробував пояснити Тарас Ватліцов.

– Тарас Володимирович, а ви роззявили їй рота і сказали, що, дивіться, я вас записую в травні місяці на кольпоскопію і пропоную вам вибрати дату упродовж місяця-двох-трьох. Називаєте мені день – і ви приходите. Ви з нею це обговорили? – допитувала Світлана Муравська.

– Цього моменту я з нею не обговорював, – сказав Ватліцов.

– То, Тарас Володимирович, які у вас питання?

«Ви зрозуміли, який план?»

Не всі деталі наступного уривку з розмови Муравської і Ватліцова можуть бути зрозумілими, бо вони стосуються внутрішнього розпорядку в амбулаторії пологового. Але точно зрозуміло, що пояснення інциденту придумала Світлана Муравська, вимагала від лікаря виконання її вказівок і що обстеження в обмін на «благодійність» у закладі є.

Ми вирішили викласти цей уривок майже без скорочень для збереження логічних зв’язків між репліками і щоб уникнути звинувачень у вириванні з контексту.

– Тарас Володимирович, будь ласка… Хто буде вирішувати цю ситуацію? Якщо ви бачите по своєму менеджерському погляду свій бік ситуації, то говоріть ЯК. Якщо вам не підходить, то як Я вирішила зробити. Ви хочете спілкуватися з журналістами, – чи то питає, чи то стверджує Світлана Муравська.

– Я взагалі не… А про що я буду з ними спілкуватися? – питає Тарас Ватліцов.

– Коли вони будуть мені дзвонити за коментарями, я їх переадресовую до вас?

– Добре, Світлана Іванівна, ну от припускаємо ситуацію: ви їх на мене переадресовуєте…

– Я вам ще раз говорю: так, я на вас переадресовую. І ви говорите правду… В чому проблема, Тарас Володимирович?

– Світлана Іванівна, акторські здібності тут ні до чого абсолютно. Це по-перше.

– Я вам ще раз говорю…

– Світлана Іванівна, дайте договорити…

– Графік такий, як написала Інна Олександрівна.

– Заднім числом. Графік написаний заднім числом. Ви ж не даєте… Ви ж не хочете йти на контакт. Я вам сказав, що я погоджуюся, що є, можливо, певний косяк. Давайте обговоримо. А ви хочете всіх собак повісити на мене. І при тому ще зробити це у вульгарній формі, зробити графік заднім числом. Заднім числом. Ви чомусь думаєте, що ви найрозумніша. Я не сперечаюся, що ви як лікар – розумніша. В якихось моментах є інші люди, теж розумні.

– Тарас Володимирович, дві кольпоскопії в той день. Одну ви зробили безоплатно, я вам залишаю шанс зробити платну. В чому проблема?

– Та платна і та, і та…

– По дві кольпоскопії!

– Та кольпоскопія була платна. Просто що вона не була проблематичною: жінка заплатила – і все.

– Так! Вона не була! Але вона у вас є і вона у вас погашена! Згідні?

– Я десь упустив якісь моменти… Не знаю, що відповісти (Ватліцов не зрозумів, що Світлана Муравська вже почала казати йому «як було насправді». – Авт.)

– Тобто? Ви не знаєте, чи погасили (тобто провели через НСЗУ як безоплатну. – Авт.) ту першу кольпоскопію?

– Я… ні… Я упустив момент про те, що ви сказали… І не знаю, що відповісти, бо десь упустив інформацію якусь.

– Тарас Володимирович, у вас буде на той день одна кольпоскопія! Ви її зробили до того, як прийшла пацієнтка. Вона прийшла ввечері – ви свою кольпоскопію вже використали, бо у вас була пацієнтка на прийомі до того. Було таке? І ви зробили кольпоскопію, як прийшли на роботу. І тому ваша черга була – тільки платна кольпоскопія. Ви це розумієте чи ні?

– Тепер я зрозумів хід ваших думок. Я… я ж признався. Я упустив…

– І далі ви собі робите свою кольпоскопію одну безоплатно і записуєте пацієнтку через реєстратуру. А безоплатно – кожен день… У вас в той день було дві кольпоскопії: одну ви зробили, друга – не залізла вам, Тарас Володимирович! Було так? Ви прийшли і зробили її на початку робочого дня, а це – друга кольпоскопія!

– Добре. Я вам вдячний за те, що ви обдумали цей варіант. Але ж я не знав, що ви такий варіант обдумали. І я погоджуюся.

– І там в вас буде записана та пацієнтка. Ви всьо найдете і подивитеся, що умудрилися погасити тим числом. Я надіюся, що умудрилися.

– Ну да, однозначно. Там погашена кольпоскопія одразу після проходження кольпоскопії.

– А другу ви погасили тільки із-за того, що жінка НЕ заплатила, тому ви її погасили. Але вона мала бути платною. Так як в неї не було коштів, вона не могла проплатити платну послугу. І тому ви їй запропонували проплатити через фонд будь-коли. І тому вона забрала заяву і пішла. Всьо. (У цих словах Світлани Муравської простежується вказівка підміни платних послуг благодійними внесками. – Авт.)

– Окей, я зрозумів.

– Тарас Володимирович, мені головне – це заклад.

– Я з цим фактом не сперечаюся абсолютно.

– Щось не підходить?

– Все підходить.

– Ви зрозуміли, який план?

– Так. Тепер так.

– Він вам підходить?

– Підходить.

– Прізвище пацієнтки впишите в графік. Передзвоніть до Інни, бо я, ще раз говорю, я не хочу чути, що це Інна сказала. Це ВИ сказали. Все, що сталося в цьому закладі, це зробив електрик чи сантехнік, чи прибиральниця, чи директор, все стосується тільки цього закладу. Зрозуміло?

– Так. Я зрозумів.

– В цьому закладі працюєте і ви, і я.

– Я зрозумів.

– То будь ласка, передзвоніть до Інни Олександрівни, скажіть, що ви все зрозуміли, хід думок, і завтра (тобто 20 серпня 2024 року. – Авт.) впишете в графік прізвище, яке було 13-го числа, одна з перших пацієнток. Переконайтеся по електронній системі, перевірте карточку, підніміть, чи вклеєне все там, і години чи продруковані, тому що, я думаю, так і було.

– Гаразд, я зрозумів. Добре. Я все прийду завтра раніше і подивлюся.

– Ви зрозуміли, ЩО, ЯКА хронологія подій?

– Тепер зрозуміло абсолютно все чітко і ясно.

Як зрозуміло з останніх вимог Світлани Муравської, записи в електронній системі закладу й у медичній карті мали змінити. Фактично – фальсифікувати.

Підбурювання до фальсифікації та звільнення

«Всьо, Тарас Володимирович. Не забудьте вписати прізвище і триматися цієї всієї ситуації. Чого ви не записали жінку з травня до себе, поки що я ще не вигадала. Ну, я не можу поки що придумати. Хіба що підходить тільки то, що пацієнтка домовилася з вами, що вона прийде тільки тоді, коли буде вільна… І прийде поза електронною чергою», – підсумувала Світлана Муравська розмову.

Я запитала в Світлани Муравської, для чого була ця розмова.

– Цим питанням ви стверджуєте, що Тарас Володимирович фальсифікував медичні записи в електронній системі охорони здоров’я? – ухильно відповіла директорка, водночас демонструючи розуміння правового аспекту ситуації.

Ватліцов у розмові з нею безумовно погодився – але не виконав жодної вказівки. І застеріг від цього акушерку з кабінету обстеження. «Я сказав: “Інна, ви нічого не зробите, тому що в мене є підтвердження того, як воно було”», – пояснив Ватліцов.

– Вона (Світлана Муравська. – Авт.) хотіла обіграти ситуацію, що була черга на безкоштовне обстеження і я туди вас не вписав. І хотіла внести зміни в графік прийому у програмі «Доктор Елекс» (входить до загальнонаціональної облікової електронної системи. – Авт.), видалити прийом і внести на інший час. Нібито ви мали потрапити в безкоштовну чергу, а я вас провів по платній, – пояснив вказівку Муравської Тарас Ватліцов.

Але, каже лікар, він зафіксував, як воно було: зробив скрини екрану.

– І їй це сказали. Що не вдасться мене підставити. І тоді вона почала по-іншому гратися, – сказав лікар.

Через півтора місяці, в кінці робочого дня 30 вересня 2024 року, Тараса Ватліцова викликали до приймальні Світлани Муравської і вручили наказ про створення комісії з розслідування фактів фальсифікації – з його боку.

– Фальсифікацій чого? – перепитала я у Ватліцова.

– Не знаю чого. Просто звучало: з метою розслідування фактів фальсифікації, – відповів Тарас Ватліцов.

– І результат цього?

– Я написав заяву на звільнення з 1 жовтня, – сказав лікар і пізніше додав: – Ну, от шкода, що я його не сфотографував. Я вже зрозумів, що піду – і то вже не мало ніякого значення.

Я запитала у Світлани Муравської, чому, на її думку, звільнився Тарас Ватліцов.

– На початку жовтня 2024 року Тарас Володимирович Ватліцов виявив бажання звільнився за угодою сторін, в чому я йому не заперечувала, – ухилилася від відповіді Світлана Муравська.

На запитання про розслідувальну комісію і які саме «факти фальсифікації» вона мала дослідити чи виявити, Світлана Муравська відповіла теж ухильно:

– У закладі регулярно, один раз на рік, проводиться моніторинг ведення первинної облікової документації амбулаторної ланки. Кожен лікар амбулаторної ланки був попереджений щодо здійснення даного моніторингу, в тому числі Тарас Володимирович.

Про лікарів, які «з кривими мордами ходили на роботу»

Тарас Ватліцов припускає, що його витісняли з амбулаторії, як того, хто прийшов у заклад не за відбором його адміністрації, а через примусове переведення.

– Скарг на мене від пацієнтів не було абсолютно. Тобто претензій до якості надання послуг не було, – каже гінеколог.

Раніше він працював в жіночій консультації поліклініки «Центральна» на вулиці Драгоманова, яку на початку 2019 року об’єднали з міським пологовим. З його слів, лікарів з Драгоманова в пологовому більше не залишилося.

– В принципі, вся наша консультація з Драгоманова, дванадцять лікарів, після переведення в пологовий будинок (поступово звільнилися. – Авт.). От, 8 березня 2025 року лишається нуль працівників з Драгоманова, – констатує Тарас Ватліцов.

– Дванадцять людей пішло – і слава Богу! Заклад без них не страждає… Тому що ми робимо ставки на потужних лікарів… Да не вміють вони комунікувати з пацієнтами! Вони рота не можуть відкрити нормально! З кривими мордами ходили на роботу, розумієте? Бо їм все не так!

Ті, хто витримав цю конкуренцію, вийшов на вищий рівень і працює далі, – сказала Ватліцову заступниця директорки з амбулаторної роботи Тетяна Жабчик під час розмови в його кабінеті 30 вересня 2025 року, напередодні його звільнення.

Заступниця директорки з амбулаторної роботи Комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» Рівненської міської ради Тетяна Жабчик. Фото з фейсбук-сторінки закладу 2023 року

З інших реплік Тетяни Жабчик виходить, що від згаданих лікарів пішли пацієнтки, що вони не працювали «двадцять чотири на сім» і загалом були незадоволені роботою в пологовому.

«Ви ж ніхто. Зеро. Нуль»

Взагалі того дня Тетяна Жабчик прийшла в кабінет до Тарас Ватліцова повідомити про новий графік його роботи, складений «на розсуд адміністрації». Лікар мав працювати в другу зміну, зокрема тричі на тиждень – з 18-ої до 20-ої години.

– Там і так після 16-ої не було що робити, тим більше перед зимою. Фактично в нічний час роботи (поставили зміну. – Авт.). Тобто просто прийти на роботу і піти, – прокоментував мені потім Тарас Ватліцов.

Тож між ним і Тетяною Жабчик розгорілася сварка, яку Тарас Ватліцов теж записав на аудіо.

– Дивіться, ви взагалі не маєте права нічого казати… Нам так добре… Ви ж ніхто. Зеро. Нуль… Яка вам різниця, чи вам зараз сидіти, чи вам сидіти з 18-ої до 20-ої. Ви все одно без толку сидите, – відповідала Тетяна Жабчик на обурення Ватліцова.

Зменшення кількості робочих годині загалом тривало приблизно з 2021 року. У 2024-му Тарас Ватліцов працював уже тільки дві години на день.

На моє запитання, чому такі незручності для пацієнток, Світлана Муравська не відповіла. Натомість сказала, що Ватліцов – сумісник, «менеджер» і «директор фармакологічної фірми». Але це не зовсім так. Ватліцов розповів, що він – провідний менеджер з надання інформації французького виробника ліків «Лабораторія Іннотек Інтернасіональ».

З-поміж іншого під час сварки з Тетяною Жабчик Тарас Ватліцов згадав про свою самоосвіту.

– Все я прочитав. І спілкувався безпосередньо з автором, тренінги автора проходив і все таке. Наразі ваш спіч підводиться тільки під те, що вам треба позбутися людини, – Ватліцов.

– Та слухайте: мені на вас насрати. З високої гори, – відмахнулася Тетяна Жабчик.

Про кримінальну відповідальність

– Це корупція, вчинена групою осіб… і тому подібне, – припускає Тарас Ватліцов, говорячи про ідею Світлани Муравської змінити записи про обстеження.

– А ви це якось самі розуміли чи ви просто з кимось консультувалися? – запитала я.

– Ні, я це сам… То ж не перший день живеш… Враховуючи, що в мене історія з Муравською і Жабчик тягнеться давно: вони шукали будь-який спосіб позбутися мене, щоб звільнилося місце, – і тому я ішов на випередження.

Ми звернулися до київської адвокатки, кандидатки юридичних наук Катерини Ілікчієвої за юридичним роз’ясненням. Запитали, під яку кваліфікацію підпадають вказівки директорки пологового про підроблення медичної інформації та який орган правопорядку таким займається.

Київська адвокатка, кандидатка юридичних наук Катерина Ілікчієва. Фото надала Катерина Ілікчієва

– Виходячи з наявної інформації, можна говорити про вірогідність притягнення директорки до кримінальної відповідальності за підбурювання до підроблення документів (пункт 4 статті 27 та частина 1 статті 358 Кримінального кодексу)

та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до підроблення інформації (пункт 4 статті 27 та частина 3 статті 361 Кримінального кодексу). Відповідальність за такі дії передбачена Кримінальним кодексом України, – пояснила Катерина Ілікчієва.

Адвокат проєкту «Свої люди» «Бігус.Інфо» Юрій Мельник, до якого журналісти також звернулися за коментарем, пояснив:

підроблення документів карається штрафом до 17 тисяч гривень або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. Якщо ж була попередня змова групи осіб, то покарання учасникам – обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років;

несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем карається штрафом від 17-ти до 51 тисячі гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Попередня змова групи осіб збільшує санкції: від 51-єї до 119 тисяч гривень штрафу або обмеження чи позбавлення волі від двох до п’яти років.

Адвокат проєкту «Свої люди» «Бігус.Інфо» Юрій Мельник. Фото з його інстаграму

Водночас, зауважує Катерина Ілікчієва, вказана кваліфікація – лише «ймовірна, через недостатність інформації. В ході досудового розслідування вона може не підтвердитись або бути зміненою за наявності відповідних доказів».

Зі слів Катерини Ілікчієвої, до кримінальної відповідальності могли б притягнути й лікаря та акушерку, якби вони виконали вказівки Світлани Муравської.

Катерина Ілікчієва каже, що інформацію про ймовірне підроблення документів, паперових чи в електронній системі, може перевірити поліція. Також перевірити ситуацію в пологовому може й Міністерство охорони здоров’я – але «за скаргою громадянина/ки».

– Чи розуміли ви, що такі дії – це підбурювання до фальсифікації записів й втручання в електронну інфосистему з метою підроблення інформації і що воно може мати певні правові наслідки, якщо його виявлять? – запитала я у Світлани Муравської.

– Запитувана інформація не відповідає дійсності, – знову ухилилася від прямої відповіді директорка пологового.

Що передувало викриттю псевдоблагодійності

Зі слів Тараса Ватліцова, Світлана Муравська й Тетяна Жабчик роками тисли на нього постійними перевірками роботи і створенням для неї несприятливих умов.

– Це вони шукали будь-який спосіб… Вони ж мені пропонували: напишіть заяву на звільнення. Ні, я не писав заяву, – каже лікар.

Окрім поступового зменшення навантаження, Тарас Ватліцов у 2022 році отримав догану з позбавленням премії через годинну відсутність в кабінеті без попередження начальства й наступну спробу потім відкрутитися. Також писав пояснення, чому пропустив файл зі службовою інформацією у лікарській вайбер-групі, яку адмініструє завідувачка амбулаторії Тамара Кліщ.

Крім того, зі слів Ватліцова, у службовій записці Тамари Кліщ нібито було написано, що того дня він за дві години прийому не прийняв жодної пацієнтки.

17 лютого 2023 року Ватліцова покликали до Муравської. Причина – мала кількість його «взаємодій» із пацієнтками (тобто прийомів. – Авт.) за січень, згідно з отриманим нею звітом. Запис цієї розмови ми також маємо.

Тарас Ватліцов сказав директорці, що мала кількість пацієнток – це «створено штучно», із залученням реєстраторів: саме в реєстратурі записують на прийом і саме там рекомендують жінкам певного лікаря. Пацієнтки зазвичай прислухаються до рекомендацій.

Як аргумент лікар навів Світлані Муравській випадок зі знайомою вагітною, яка прийшла в амбулаторію з наміром стати на облік саме до нього. Але в реєстратурі їй сказали, що Ватліцова на прийомі немає (насправді – був, каже лікар), і скерували до іншої конкретної лікарки.

Після дискусії Світлана Муравська сказала:

– Тарас Володимирович, не лестіть собі! Жінка, яка живе в одному з вами селі, якби хотіла до вас попасти, то до вас попала б.

«Записував, щоб вони були»

Як докази своїх слів Тарас Ватліцов передав мені майже два десятки різних фотографій і скринів та чотири записи розмов (від 17 лютого 2023 року, 19 серпня 2024 року і 30 вересня 2024 року – два записи) зі Світланою Муравською та з її заступницею Тетяною Жабчик. Він погодився відкрито говорити, бо нібито «нема вже що боятися. Вже все зроблено».

– Я усвідомлював, що вони роблять, але боротися з цим у системі дуже важко. Тому просто записував, щоб вони (записи. – Авт.) були, – сказав Тарас Ватліцов.

– Як доказ? – уточнила я.

– Ці записи не вважаються доказом (в кримінальному процесі, наприклад. – Авт.), бо ж офіційного дозволу на фіксацію (розмов не було. – Авт.)… Всі говорять про мобінг, а його довести… Ніколи не можна щось довести, – каже Тарас Ватліцов, пояснюючи, чому він так нікуди й не поскаржився.

Світлана Муравська на прохання прокоментувати звинувачення її в мобінгу відповіла: «Дана інформація …не відповідає дійсності».

«Хочеться взяти пістолет і повбивати ну хоча би десять людей»

У цьому розділі читайте найяскравіші цитати зі згаданих аудіозаписів з ознаками мобінгу – зі збереженням і ймовірним трактуванням контексту.

З розмови керівниці міського пологового Світлани Муравської і Тараса Ватліцова 17 лютого 2023 року:

«Дивіться,.. мені дорого тримати Ватліцова. Я хочу його перевести. Хай у нього буде 10 взаємодій, але це будуть пологи. А ні – хай він уб’є одну-дві дитинки, я його посаджу в тюрму – і буду мати чистий спокій. Всьо. Тарас Володимирович (пауза), ви йдете в родзал?» (так Світлана Муравська пропонувала лікарю перейти з амбулаторії в пологову залу. Зі слів лікаря, на той момент він уже двадцять років не приймав пологи, втратив відповідні навички, і Світлана Муравська це знала);

«Тарас Володимирович… Мені соромно, тому що ви говорите з людиною, яка вас годує…»;

«Звісно, ви – жертва, а я – тиран? (Ватліцов пробує щось заперечити). Я вам ще раз говорю: скільки мені ще треба довше працювати і більше робити роботи, щоби ви всі ще були задоволені..? Вже ж всі страшно обіжені» (ймовірно, мова про частину працівників пологового);

«Я просто не розумію, чому мені приходить звіт, де акушер-гінеколог на ставці має менше взаємодій, ніж уролог на 0,25 ставки. Відповідь очевидна: забагато акушер-гінекологів…»;

«…При цьому всьому ні одна курва, перепрошую, ні одна курва не прийшла і не сказала: “Боже, Світлана Іванівна, ви так тяжко працюєте, ви даєте нам зарплату – ні за що”. Тільки, бляха муха, криві морди – всі незадоволені. Особливо ті, хто ніхера не робить. От ті, що роблять, вони всім задоволені. Дійсно, ходять-дякують. Ну, да, в них зарплата вища, я розумію. Ну, але я вважаю, це нормально – люди працюють»;

«Послухайте. Я ще раз вам говорю. …Я заробляю одну десяту бюджету цього закладу. Я як лікар… То як лікар і як головний лікар, вдвох разом, я годую вас особисто. Тому я ще раз вам говорю: я хочу конструктивної роботи. Ро-бо-ти. Вона (нерозбірливо)… не в ваших словах безпідставних, тому що ви нічого не робите… Зрозуміло?»;

«Це сама класна робота (з притиском і захопленням). Це така робота, що, бляха, вона так затягує, що ти приймаєш одні пологи за другими – і в тебе від цього тільки крила виростають… Оце робота! А не сидіння в кабінеті і інколи пропущена там есемеска від заввідділенням… Тому, Тарас Володимирович,.. попробуйте так, як я. Чому ви просто не попробуєте? Може, не можете? (Пауза, продовжує стишеним тоном) Знаю, що не можете» (в інстаграмі пологового дійсно багато відео з пологів, за участі чи співучасті Світлани Муравської);

«Тарас Володимирович, так, у вас є один великий плюс: ви не вимахуєтеся. Тихенько їсте, що вам дають – і цього абсолютно достатньо»;

«Скажу вам чесно: …я втомилася від цієї чорної людської невдячності, якої від вас не відчуваю взагалі. Щиро. Чесно. Не бачу. І тому зразу говорю: …гнать вас поганою мітлою поки що не буду… Мені шкода вас. Всіх щиро, відверто шкода. Ви всі мучились від свого бєздєлья і від того, що за ці двадцять тисяч мусите дивитись і терпіти мене такою, як я є»;

«– Добре, не можете найти людей (тобто пацієнтів. – Авт.). Ну є якісь інші роботи… Вчора, наприклад, було розвантаження. Ну чого б Тарасу Володимировичу не прийти і не розвантажити, бляха муха, той (нерозбірливо)? – Ну, бачите, може, ви від мене почуєте крамольні речі, але я звідки знаю про це? Я не знав цього!.. – Ватліцов. – То зайдіть до Роми в гінекологію і скажіть: коли будете щось розвантажувати, то свисни мені» (Світлана Муравська пропонує лікарю попрацювати вантажником);

«А як Ромочка вас не покличе, то я вже й не знаю… Використайте своє вміння говорити ні про що на якихось лекціях…» (Світлана Муравська пропонує лікарю попрацювати лектором деінде);

«Я ще раз говорю: …чесно, від вас не бачила я чорної невдячності і непорозуміння. І тому, так, я думаю, що вам, може, трошки легше, ніж іншим… Але коли, перепрошую, це вже остання крапля падає, то вже і мені… чесно кажучи, хочеться взяти пістолет і повбивати ну хоча би десять людей» (ймовірно, говорячи про людей, Світлана Муравська має на увазі певних працівників пологового. На це припущення наводить і наступна цитата);

«Ви не заслужили (хороший комп’ютер для роботи. – Авт.)… Тарас Володимирович, якщо ви ще зараз скажете, що це у вас через це так мало взаємодій, то… дійсно візьму пістолет і вистрелю вам (схоже на «в ногу». – Авт.), потім – в голову, а потім, як каже комп’ютерний геній Дімочка, не забудьте в серце, бо після голови можна мати несмертельне поранення. В декого. Зрозуміли? (Пауза. Всі мовчать). Дайте взаємодії – буде комп’ютер!»

З розмови Світлани Муравської і Тараса Ватліцова 19 серпня 2024 року:

«Я ще раз вам говорю: …мені ці варіанти, що в когось піднялись тиски, а в когось болить голова і все інше – це не підходить. Тому що ми – акушер-гінекологи. Не можеш? Зійшов з лижні, уступив місце молодому-здоровому – і вони погнали. Зрозуміло? А якщо ні, то жени по лижні. І бажано одним з перших. Тому, будь ласка, якщо вам сказали, що це вже всьо продумано, то ви говорите або “добре”, або ви вже в мене під кабінетом стоїте (з заявою на звільнення. – Авт.) Зрозуміло?»;

«Я вам ще раз говорю: від хвилини до хвилини ніхто вас не заставляє працювати. Можете працювати чуть більше, інколи – чуть менше. Я не думаю, що ви мене хоть раз бачили на коридорі, перевіряючою людей, чи дуже вони є на роботі».

З розмови заступниці директора з амбулаторної роботи Тетяни Жабчик і Тараса Ватліцова і з планірки в кінці робочого дня 30 вересня 2024 року:

«Світлана Іванівна [Муравська] всім дає вихідну премію при звільненні. Вона (інша лікарка з амбулаторії. – Авт.) навіть цю втратила, тому що вельми гонорово хотіла піти. От і пішла, нікому й нічого не сказавши. Її ніхто в шию не гнав. А мала би ще десять окладів, як мінімум, при виході… Якщо людина не може витримати цього закладу, це її право. Всі інші – важко працюють і задоволені закладом…» (мова про одну з лікарок, яка несподівано для адміністрації написала заяву на звільнення і була позбавлена «вихідної премії»);

«Умовно кажучи, я хочу вас попередити. Тому що до голови ВЛК (військово-лікарської комісії. – Авт.) я особисто передзвоню, до всіх їхніх заступників, щоб уважно дивилися за вашим станом здоров’я, якщо ви дуже такий хворий, то… Ви майте на увазі!»;

«Послухайте. Ви тут, в цьому закладі, в очах керівника, не маєте ну просто ніякого значення. Ви для неї нуль. Я вам це говорю при всіх колегах. Ви нуль! Ви займаєте це місце, просто просиджуєте штани!» (під час планірки в присутності інших працівників амбулаторії);

«Що стосується приниження… ви самі себе принизили… Це не моє бачення – це бачення нашого керівника» (під час планірки Тетяна Жабчик посилається на директорку пологового Світлану Муравську).

Хтось із працівниць на планірці зауважує, що відбій тривоги, і, ймовірно, хоче піти з неї. Відбувається діалог між нею і Тетяною Жабчик: «Людмила Володимирівна, тепер підете тоді, коли адміністратор скаже. Присядьте, будь ласка. – Добре. Можна сидіти? – Можна. – Я сиджу. – У нас робоча планьорка» (під адміністратором Тетяна Жабчик має на увазі себе);

«Тарас Володимирович,.. якщо ви так думаєте, що коли я називаю речі своїми іменами – це приниження, то ви дуже ошибаєтесь… Я не оцінюю. Я констатую факт».

Коли я в месенджері попросила Світлану Муравську прокоментувати її вислови про «хай він уб’є одну-дві дитинки», про пістолетні постріли та слова Тетяни Жабчик, директорка відповіла:

– Припиніть писати мені ці фантастичні речі. Якщо Тарасу Володимировичу потрібен психолог, то у нас працює два.

Також Світлана Муравська назвала підробкою аудіозаписи, з яких ми взяли наведені діалоги.

Якщо Світлана Муравська наполягає що це підробка, то ми готові надати на експертизу голосу ці аудіозаписи. Або вона може подати на нас в суд за поширення недостовірної інформації.

Ось ці записи, послухайте:

Розмова медичної директорки рівненського міського пологового будинку Світлани Муравської і гінеколога Тараса Ватліцова в її кабінеті 17 лютого 2023 року про його низьку кількість взаємодій із пацієнтками.

Телефонна розмова медичної директорки рівненського міського пологового будинку Світлани Муравської та гінеколога Тараса Ватліцова 19 серпня 2024 року про «вирішення ситуації» з вимаганням благодійного внеску з пацієнтки

Розмова заступниці Світлани Муравської з амбулаторної роботи Тетяни Жабчик і гінеколога Тараса Ватліцова 30 вересня 2024 року в його кабінеті про зміну робочого графіку

Фрагмент планірки в амбулаторії рівненського пологового за участі Тетяни Жабчик з кількома лікарями амбулаторії, яка відбулася увечері 30 вересня 2024 року

Мобінг – це адміністративне порушення

Ми запитали в адвокатки Катерини Ілікчієвої, чи бачить вона ознаки мобінгу з боку Світлани Муравської та її заступниці Тетяни Жабчик відносно лікаря Тараса Ватліцова, судячи із висловлювань на аудіозаписах.

– В даному кейсі… мобінг точно є, – вважає юристка і пояснює. – Мобінг – це цькування працівника з боку його колег, підлеглих або керівництва, яке вчиняється з метою приниження гідності співробітника. І в даному випадку він наявний.

За мобінг, каже юристка, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адвокат проєкту «Свої люди» «Бігус.Інфо» Юрій Мельник додає про відповідальність за мобінг:

штраф для працівників від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин;

штраф для керівників від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин;

якщо мобінг вчинений групою осіб або особою, яка протягом року вже притягувалася до такої ж відповідальності, тоді це штраф від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 50 годин і штраф для керівників від 3400 до 6800 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Однак, пояснює Катерина Ілікчієва, згідно зі статтею 38 того ж кодексу, адміністративне стягнення щодо мобінгу може бути накладено не пізніше, як через три місяці з дня його виявлення.

– Тобто якщо цькування лікар виявив у серпні-вересні, то строком подачі заяви до поліції мало бути листопад-грудень максимум. Якщо це продовжувалося довше, то строк звернення до поліції може бути пізніше, – зауважує юристка.

Історія з пологового дійшла до голови служби здоров’я

Журналісти звернулися за коментарями до Національної служби здоров’я України: з приводу псевдоблагодійності, підроблення інформації й мобінгу у рівненському міському пологовому.

Служба здоров’я відповіла, що «порушені питання потребують додаткового збирання, аналізу інформації та формування роз’яснень.., не підпадають під дію закону “Про доступ до публічної інформації”» і тому будуть розглянуті як звернення громадянки. Тобто відповідно до закону «Про звернення громадян».

Термін такого розгляду – не більше одного місяця від дня надходження. Якщо треба більше часу – то не більше 45 днів (стаття 20). Тож відповідь по суті порушених питань має прийти не пізніше 26 травня 2025 року.

– Пріоритет діяльності НСЗУ – ефективна реалізація програми медичних гарантій в інтересах усіх пацієнтів, щоб кожен мав доступне та належне лікування, – йдеться у відповіді, яку підписала чинна голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

Авторка: Оксана Гавриш

Джерело: «Четверта влада»