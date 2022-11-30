Украинцы против путинских ракет. Становятся ли атаки России по энергетике Украины более успешными?

Россия атакует энергетическую систему Украины. С 10 октября – массированно и систематически, а 23 ноября вражеские попадания привели к блэкауту. И это не конец. Как предупредили в ГУР, новый массированный удар агрессор может нанести уже на этой неделе. Радио Донбасс.Реалии разбирает атаки России на энергетику – вот ответы на главные вопросы.

Почему Россия бьет по энергетике Украины?

Есть несколько версий, каждая из которых не исключает другую:

Россия хочет принудить Украину как минимум к переговорам, больше всего – к капитуляции. В Кремле осознали, что победить военным путем не способны, а так надеются получить хотя бы паузу для восстановления ресурсов и боеспособности подразделений; Враг может рассчитывать, что из-за этих атак украинцы сместят фокус с фронта на Востоке и Юге на преимущественно защиту тыла; Российский диктатор Путин стремится заставить украинцев бежать, чтобы захватить всю территорию и заселить ее лояльным населением.

Становятся ли атаки России по энергетике Украины более успешными?

После атаки России 23 ноября в Украине произошел блэкаут – у большинства украинцев не было света, а также отопления и воды. Это самые серьезные последствия за все атаки по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Беспрецедентная в истории независимой Украины системная авария разделила энергосистему Украины на отдельные островки. На трех подконтрольных АЭС сработала аварийная защита, и все энергоблоки были автоматически отключены – ни одна станция не производила электроэнергию. Захваченная россиянами Запорожская АЭС так же отключилась.

Масштабный результат атаки объясняется, в частности, следующими факторами:

Россияне всячески пытаются повысить эффективность своего ракетного вооружения, чтобы обойти украинскую ПВО. К примеру, на иранские дроны-камикадзе Shahed-136 начали ставить свои блоки ГЛОНАСС, что значительно повысило их точность и дальность. Но подавляющая часть комплектующих импортная, что усложняет задачу для России из-за санкций и необходимости добывать их как контрабанду.

Военные РФ проводят эксперименты по прорыву украинской ПВО. К примеру, Россия делает ставку именно на массированные удары и ракетные вооружения авиационного базирования Х-101, процент попаданий которых пока наибольший. Кроме того, иногда использует так называемые приманки без боевой части, на которые реагирует украинское ПВО, а за ними уже запускает ракеты со взрывчаткой.

Российская армия консультируется с российскими энергетиками, чтобы нанести наибольший урон. Играет здесь свою роль и то, что большинство объектов энергетической инфраструктуры в Украине построены во времена СССР и не претерпели значительных изменений.

Почему Россия делает перерывы между массированными атаками?

Потому что вынуждена. Россия испытывает серьезные проблемы с производством ракет, поэтому между массированными ударами по территории Украины есть и будут паузы – от одной до трех недель.

Это время России нужно, чтобы накопить боекомплект: снять ракеты со складов хранения, восстановить их, технически обслужить, при необходимости отремонтировать и доставить. Эти сроки включают и производство ракетного вооружения, которое зависит, в частности, от снабжения контрабандными элементами, особенно микросхемами.

Достаточно ли у Украины ресурсов для ремонта?

Аварийные запасы по ремонту, конечно, были. Кроме того, все причастные к генерации и распределению компании по необходимости обмениваются материалами и ресурсами энерготехнического состава.

Но эти запасы нужно восполнять. Речь идет прежде всего об электротехническом оборудовании специального назначения: установки компенсации реактивной мощности, контактные соединения, кабели, аккумуляторы, сварочные аппараты и т.д. Здесь Украине нужна помощь партнеров. Хорошая новость – определенная помощь уже на пути, есть договоренности на ближайшее будущее.

Продолжит ли Россия атаковать энергетику Украины?

Скорее всего да. И будет делать это Россия:

пока будет иметь для этого ресурсы;

пока Путин сочтет, что так заставит Украину пойти на уступки;

пока Украина и/или Запад не найдут способа убедить Путина в обратном.

По прогнозу ГУР, следующий массированный ракетный удар Россия может нанести уже на этой неделе. В разведке не уточнили, будут ли главными целями атаки именно на энергетические объекты, но высока вероятность именно такого варианта.

Какими могут быть последствия новых атак?

Украинцы должны быть готовы к проблемам со светом после очередного удара России по энергетике. Эксперты прогнозируют перебои со снабжением сутки-двое, возможно, даже три до восстановления энергосистемы. Однако многое зависит от того, как часто будут эти удары, сколько будет попаданий и куда именно.

Воздействие будет иметь и технологические последствия – последствия уже нанесенных ударов. Это учитывается как Россией, так и украинскими специалистами при прогнозировании нагрузки и плановых, и экстренных отключений. Как именно технологические последствия скажутся на энергосистеме, эксперты пока не прогнозируют.

Главное о полутора месяцах атак России на энергетику Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия уже не раз наносила или пыталась атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Однако с 10 октября они стали массовыми и систематическими.

23 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет, большинство из которых уничтожили силы ПВО. По данным полиции, в результате этой атаки врага в Украине погибли шесть человек, еще 36 ранены.

Из-за атаки в Украине произошел блекаут. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире Радiо Свобода заявил, что власть составляет план действий на случай «худшего сценария» – если из-за российских ударов произойдет полное разрушение энергообеспечения и энергетической инфраструктуры. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал украинцев приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период из-за угрозы новых ракетных ударов РФ и новых блекаутов.

Еще 19 ноября – после атаки 15 ноября и до блэкаута после атаки 23 ноября – президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что повреждено уже около половины энергетической инфраструктуры Украины.

Кремль косвенно подтвердил, что наносит удары по энергетике Украины целенаправленно. После атаки 15 ноября спикер президента РФ Дмитрий Песков повторил тезис Москвы, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины якобы из-за их военного потенциала. После атаки 23 ноября Песков заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы “вывести ситуацию в нормальное русло” и остановить “все возможные страдания мирного населения”.

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