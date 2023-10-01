13 людей загинуло під час пожежі в іспанському нічному клубі

Щонайменше 13 людей загинули в результаті пожежі в нічному клубі в Мурсії на південному сході Іспанії.

Про це повідомили в неділю екстрені служби, додавши, що рятувальники продовжують пошук людей, зниклих безвісти після пожежі, пише Reuters, передає УНН.

Іспанські ЗМІ повідомили, що декілька загиблих належали до однієї групи, яка святкувала день народження.

Дієго Сераль, представник національної поліції Іспанії, повідомив журналістам, що загиблих було знайдено в нічному клубі Fonda Milagros, одному з трьох сусідніх клубів, який постраждав від пожежі, включаючи обвал даху.

За його словами, обвал ускладнив пошук постраждалих, і поки що важко точно визначити, де саме почалася пожежа.

Через високу температуру та небезпеку обвалу поліцейські слідчі ще не змогли потрапити на місце.

Очевидці повідомляють, що масштабна пожежа спалахнула за лічені хвилини.