До уваги водіїв: рух транспорту через село Великий Дальник, ускладнено через ДТП (фото)

Попередньо встановлено, що близько 8-ї години вантажний автомобіль «MAN» рухаючись в напрямку Одеси не впорався з керуванням, в результаті чого перекинувся на узбіччя.

На місці працюють поліцейські.

Попередньо за медичною допомогою ніхто не звертався.

На даний час рух транспорту здійснюється однією полосою.

Просимо водіїв врахувати дану інформацію та бути уважними на дорозі.

Відділ комунікації поліції Одещини