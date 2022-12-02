На Херсонщині цивільне авто підірвалося на міні: є загиблий на поранений

На Херсонщині цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні – один чоловік загинув, ще один дістав ушкодження.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Херсонській області, інформує УНН.

“Автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим загоранням автомобіля. Чоловік 1967 р. н. – загинув на місці, ще один постраждалий 1983 р. н. – отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився”, – ідеться у повідомленні.

Інцидент стався 1 грудня на польовій дорозі поблизу села Борозенське Бериславського району.

Як зазначили, на місці вибуху піротехніки виявили ще декілька протитанкових мін.

Рятувальники вкотре закликали громадян бути обачними: “Деокуповані території дуже забруднені вибухонебезпечними предметами. Не відвідуйте ліси, поля, узбережжя річок”.