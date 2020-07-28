17-летнего парня, пропавшего под Днепром, нашли мертвым

В селе Самарское Павлоградского района пропал 17-летний парень. Cпустя три дня поисков подростка нашли мертвым.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на свои источники.

26 июля Николай Грицай отдыхал на Самарском хуторе вместе с друзьями. Ребята рассказали полиции, что они собирались уходить с пляжа. Николай сказал им, что отойдет к воде, чтобы помыть ноги и тапочки, а потом их догонит. После этого подростка никто не видел. В тот день друзья парня искали его до часу ночи, но найти так и не смогли.

Сегодня стало известно, что подростка нашли мертвым. Николай нырнул с мостика, запутался в тине и не смог выплыть на поверхность. Тело парня нашли водолазы спустя 5 минут поисков в водоеме.