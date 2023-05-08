19-річна лучанка керуючи автомобілем Mitsubishi Space Star збила пішохода

Автопригода трапилася учора ввечері, 7 травня, по вулиці Кравчука. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Волинської області

19-річна лучанка керуючи автомобілем Mitsubishi Space Star, допустила наїзд на 47-річного жителя обласного центру. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.