22 людини загинули в катастрофі з Мі-8 на російській Камчатці

Вертоліт Мі-8 із 22 людьми на борту, який зник 30 серпня на Камчатці, розбився, тих, хто вижив, немає.

Про це повідомляють ТАСС, “112”.

Кремлівські ЗМІ пишуть, що тих, хто вижив під час аварії вертольота Мі-8 на Камчатці, немає.

Вертоліт розбився, врізавшись у сопку (невисока гора – ред.), повідомили в оперативних службах. Імовірно, через туман. На борту було 22 людини – 19 туристів і 3 члени екіпажу.

Рятувальники вилетіли до місця аварії зниклого вертольота на Камчатці. // УП