6 російських десантних кораблів заходять у Чорне море. «Навчатися»…

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Росія відправила в Чорне море 6 великих десантних кораблів. Офіційна причина — навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Міноборони Російської Федерації.

Росія відправила 6 десантних кораблів на навчання в Чорне море

kchf.ru

У Міноборони РФ заявляють, що загін великих десантних кораблів Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли.

«Екіпажі здійснюють плановий перехід з Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях», — йдеться в заяві.

Там уточнили, що в даний час кораблі «Корольов», «Мінськ» і «Калінінград» знаходяться в протоці Дарданелли. Десантні кораблі «Петро Моргунов», «Георгій Побідоносець» і «Оленегорський Гірник» пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби, тобто 9 лютого.

Відзначається, що перед цим кораблі заходили в пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії на узбережжі Середземного моря, де запаслися паливно-мастильними матеріалами, питною водою і продовольством.

Згідно з планом, Військово-морські навчання проводяться протягом січня-лютого поточного року. Основна їх мета — «відпрацювання дій сил військово-морського флоту і повітряно-космічних сил щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також з протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських і океанських напрямків».

Також в Міноборони РФ зазначили, що всього до участі в заходах залучається понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що Великобританія передала Україні ракети, які дозволять протистояти ворогам на морі. Про це розповів посол.

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