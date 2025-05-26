У Полтаві жінка загинула внаслідок падіння з вікна

До відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції 24 травня близько 18:40 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію жінки, яка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки.

Правоохоронці з’ясували, що постраждала – місцева мешканка 1952 року народження.

Жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, однак, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)