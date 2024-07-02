9-річна дівчинка серйозно травмувалася на батуті у розважальному комплексі Житомира

Житомирською окружною прокуратурою 28.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації споруд (ч. 1 ст. 275 КК України).

Подія стосується випадку, який нещодавно трапився у дитячому розважальному комплексі міста Житомира. Під час відпочинку на батуті 9-річна дівчинка серйозно травмувалася. Лікарі діагностували компресійні переломи.

Мама дитини звернулася до окружної прокуратури із заявою щодо встановлення причин, за яких батут виявився небезпечним для здоров’я малолітньої.

Матеріали кримінального провадження передані до Житомирського райуправління поліції для проведення досудового слідства.

Наразі органом досудового розслідування проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для з’ясування обставин травмування дитини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури