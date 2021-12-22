Аваков каже, що зе-депутата Галушка «в очистку не призначав»

Ексглава МВС Арсен Аваков каже, що обговорював поведінку нардепа Миколи Галушка з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та його колегою Денисом Монастирським рік тому, і епізод, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний.

Джерело: Аваков у коментарі «Українській правді»

Пряма мова: «З приводу відео народного депутата від фракції Слуга народу Миколи Галушка, оприлюдненого сьогодні у ЗМІ:

Насамперед я вітаю представників фракції СН, які негайно оприлюднили свою позицію щодо неприйнятності такої поведінки народного депутата щодо поліцейських. Дуже правильно та добре!

Дуже розраховую, що всі останні інциденти, які мали місце з депутатами як від партії СН, так і іншими, оприлюднені та неоприлюднені, які набули розголосу і не набули розголосу – будуть повторюватися все рідше і рідше.

Те, що рядові поліцейські перестали терпіти подібні інциденти і оприлюднюють через журналістів факти «приємного» спілкування з депутатами на дорогах, насамперед свідчить про тенденцію неприйняття як поліцією, так і суспільства в цілому, подібного нехтування законом та неприйнятної поведінки. Сподіваюся, що всі в нашій країні, і в першу чергу, у владних структурах, зроблять правильний висновок: всякому терпінню приходить кінець!»

Деталі: Аваков зазначає, що інцидент, який стався рік тому, і про який стало відомо зараз, не єдиний із депутатом Галушком, були й інші епізоди.

Ексміністр каже, що за фактом цього випадку мав бесіду не з нардепом, а з головою фракції СН Давідом Арахамією та з депутатом Монастирським, який на той час очолював комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко.

За словами політика, йшлося про неприйнятність такої поведінки депутата. І обидва колеги погодилися, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з Галушком.

Пряма мова: «Жодної таємності в цих бесідах і жодних особливих побажань до цього депутата, крім пристойної поведінки, ніколи не було! «Я цього депутата в очистку не призначав» (с) – відповідальність за якість та моральний рівень депутатів несе та політична сила, яка приводить їх до парламенту!

До речі, розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував. Профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов’язками, взаємодіяв із парламентом.

Щодо водія, який допустив порушення ПДР, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.

Ще раз наголошу на єдиному і очевидному висновку, який слід зробити з цієї історії: перед законом всі рівні, немає ні особливих, не недоторканних, немає тих, кого не має доглядати поліція, немає тих, хто має право порушувати закон. Це стосується всіх: президента, міністра, колишнього міністра, простої людини – всіх! Тільки тоді буде справедливість та порядок і не буде таких скандалів».