Аваков каже, що зе-депутата Галушка «в очистку не призначав»

Ексглава МВС Арсен Аваков каже, що обговорював поведінку нардепа Миколи Галушка з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та його колегою Денисом Монастирським рік тому, і епізод, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний.
Джерело: Аваков у коментарі «Українській правді»
Пряма мова: «З приводу відео народного депутата від фракції Слуга народу Миколи Галушка, оприлюдненого сьогодні у ЗМІ:
Насамперед я вітаю представників фракції СН, які негайно оприлюднили свою позицію щодо неприйнятності такої поведінки народного депутата щодо поліцейських. Дуже правильно та добре!
Дуже розраховую, що всі останні інциденти, які мали місце з депутатами як від партії СН, так і іншими, оприлюднені та неоприлюднені, які набули розголосу і не набули розголосу – будуть повторюватися все рідше і рідше.
Те, що рядові поліцейські перестали терпіти подібні інциденти і оприлюднюють через журналістів факти «приємного» спілкування з депутатами на дорогах, насамперед свідчить про тенденцію неприйняття як поліцією, так і суспільства в цілому, подібного нехтування законом та неприйнятної поведінки. Сподіваюся, що всі в нашій країні, і в першу чергу, у владних структурах, зроблять правильний висновок: всякому терпінню приходить кінець!»
Деталі: Аваков зазначає, що інцидент, який стався рік тому, і про який стало відомо зараз, не єдиний із депутатом Галушком, були й інші епізоди.
Ексміністр каже, що за фактом цього випадку мав бесіду не з нардепом, а з головою фракції СН Давідом Арахамією та з депутатом Монастирським, який на той час очолював комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко.
За словами політика, йшлося про неприйнятність такої поведінки депутата. І обидва колеги погодилися, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з Галушком.
Пряма мова: «Жодної таємності в цих бесідах і жодних особливих побажань до цього депутата, крім пристойної поведінки, ніколи не було! «Я цього депутата в очистку не призначав» (с) – відповідальність за якість та моральний рівень депутатів несе та політична сила, яка приводить їх до парламенту!
До речі, розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував. Профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов’язками, взаємодіяв із парламентом.
Щодо водія, який допустив порушення ПДР, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.
Ще раз наголошу на єдиному і очевидному висновку, який слід зробити з цієї історії: перед законом всі рівні, немає ні особливих, не недоторканних, немає тих, кого не має доглядати поліція, немає тих, хто має право порушувати закон. Це стосується всіх: президента, міністра, колишнього міністра, простої людини – всіх! Тільки тоді буде справедливість та порядок і не буде таких скандалів».
Передісторія:
- 22 грудня «Українська правда» оприлюднила відеозапис із нагрудної камери поліцейських, які зупинили авто, яке возить нардепа, за порушення правил дорожнього руху. Галушко приїхав «виручати» свого водія, якого зупинили за перетин подвійної смуги. Нардеп гучно лаявся і хамив поліцейським, називаючи їх «дебілами». Інцидент стався 18 грудня 2020 року.
- У фракції «Слуга народу» засудили поведінку нардепа й пообіцяли покарати його. Водночас речниця фракції СН зазначила, що сам Галушко заявив, нібито це відео з метою шантажу проти нього використовувало колишнє керівництво Міністерства внутрішніх прав.
- Галушко наполягає, що поліцейські зупиняли його автомобіль незаконно. В коментарі журналістам 22 грудня він знову обізвав правоохоронців «дебілами».
Михайло Ткач, Валентина Романенко, УП