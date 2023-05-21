Байден застеріг Китай від воєнних дій проти Тайваню

Президент США Джо Байден застеріг Китай від військових дій проти Тайваню в неділю, виступаючи перед пресою після саміту семи провідних промислово розвинених демократій G7 у Хіросімі, Японія.

За його словами, не повинно бути односторонніх змін у статус-кво у Тайванській протоці.

“Серед більшості наших союзників існує чітке розуміння того, що насправді, якщо Китай діятиме в односторонньому порядку, буде відповідь”, – зазначив Байден.

Він стверджував, що США продовжуватимуть проводити політику одного Китаю, визнаючи Пекін законним урядом Китаю.

Але Байден зазначив, що ані Китай, ані Тайвань не зможуть діяти самостійно. “Це має бути взаємоузгоджений результат”.

США також не очікують, що Тайвань самостійно проголосить незалежність, заявив президент США.

Щодо похолодання у стосунках з Пекіном, Байден сказав, що “дуже скоро розпочнеться відлига”, не надавши додаткових подробиць.

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Пекін вважає демократичну острівну республіку частиною Китаю, а Тайвань має незалежний уряд уже понад 70 років.

Відносини між Вашингтоном і Пекіном ускладнилися після того, як США збили китайську повітряну кулю-шпигун над своєю територією і подальше скасування візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.

Блінкен зараз намагається перенести візит, але Пекін, згідно з повідомленнями, не робить жодних спроб встановити контакт.

Коментарі президента США прозвучали після того, як Пекін надзвичайно різко відреагував на переговори G7, звинувативши країни, що зібралися в Японії, в “очорнінні Китаю і спробах втрутитися у внутрішні справи інших країн”.

Нині Японія головує у групі G7, до якої також входять США, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Канада. // УНН