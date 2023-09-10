Більше 2000 людей загинули внаслідок землетрусу в Марокко

Кількість жертв може зрости, оскільки пошукова операція триває.

Щонайменше 2012 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Марокко.

Пошуково-рятувальна операція триває у віддалених регіонах, тож кількість жертв може зрости, пише The Guardian.

Землетрус магнітудою в 6,8 балів став найбільшим для Північної Африки за 120 років. За даними міністерства внутрішніх справ, станом на ранок відомо про 2012 жертв, переважно – в Марракеші та пʼяти провінціях біля епіцентру.

Ще щонайменше 2059 людей поранені, з них 1404 – у критичному стані.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що понад 300 тисяч людей постраждали від потужних поштовхів по всій країні.