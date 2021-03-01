Поліція розшукує 13-річну дівчинку з Житомирського району (фото)

Наразі тривають пошуки 13-річної жительки Житомирського району Вікторії Фурікової, яка пішла з дому 27 лютого.

Уранці 1 березня дівчина виходила на зв’язок з рідними, однак її місцеперебування нині невідоме. Правоохоронці мають обґрунтовані підозри, що вона перебуває у селищі Озерному.

Про це повідомляють у ГУНП у Житомирській області. На вигляд розшукуваній 15 років, має худорляву тілобудову, довге русяве волосся. Була одягнена у чорну куртку з хутром, світло-коричневі черевики.

«Шановні житомиряни! Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження дівчинки, зателефонуйте за номером (067)137 29 70 або 102», — закликають правоохоронці. // zhitomir-online.com