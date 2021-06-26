Смертельна аварія на Прикарпатті – авто розірвало на шматки (фото)

Внаслідок зіткнення двох легковиків на трасі Н-09 одна людина загинула, ще двоє — травмувались. Розпочато кримінальне провадження.

25 червня о 21:15 до поліції надійшло повідомлення про аварію у Ямниці, що неподалік обласного центру.

На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, слідчий слідчого управління та експерт-криміналіст.

Як попередньо встановлено, 21-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Opel Ascona» і рухаючись у напрямку Галича, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Toyota Camry», за кермом якої перебував 35-річний мешканець Житомира: водій та його пасажирка не постраждали.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир «Opel Ascona» загинув на місці події.

Водія та пасажирку цієї ж автівки з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

У водіїв обох транспортних засобів відібрано зразки для перевірки на стан сп’яніння.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Поліція Івано-Франківщини звертає увагу усіх учасників дорожнього руху на не неухильне дотримання ПДР!

Поліція Івано-Франківської області