Біля Центрального столичного вокзалу електричка переїхала чоловікові ноги

Машиніст намагався зробити екстрене гальмування.

У Києві неподалік Центрального залізничного вокзалу чоловікові переїхало електричкою ноги. За словами джерел LB.ua в «Укрзалізниці», аварія трапилася попередньо через те, що чоловік лежав на коліях.

Машиніст зробив екстрене гальмування, однак потяг не встиг зупинитися. Чоловіка забрала швидка допомога.

«Електропоїзд 7326 сполученням Київ-Волинський — Дарниця, колія друга північна, час відправлення – 16.51, було травмовано чоловіка 34 років, жителя м. Конотоп. Попередньо, він у нетверезому стані спав на коліях. Травмування відбулося в межах ст. «Київ-Товарний», – повідомили співбесідники видання.

на місце пригоди викликані працівники поліції та медична допомога, чоловік з травмами ніг був доставлений до лікарні 17. Соломенського

На місці події працює поліція. Можливі затримки в русі залізничного транспорту. // LB.ua