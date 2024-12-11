У ДТП на Гостомельському шосе постраждало дві людини (фото)

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до столичної поліції надійшло близько 8:20.

Попередньо відомо, що водій легкового автомобіля Volkswagen рухався по проїзній частині та, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.

Внаслідок зіткнення постраждав 60-річний водій Volkswagen та його 55-річна пасажирка — обох з тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до лікарні.

Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва