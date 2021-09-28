Чернігівська поліція шукає свідків смертельної ДТП на вулиці Толстого (фото)

Поліцейські Чернігівщини встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина.

26 вересня близько 4-ї години ранку водій автомобіля «Газель» (це чернігівець 1994 року народження), рухаючись вулицею Толстого зі сторони вулиці Івана Мазепи, наїхав на пішохода поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік зазнав травм. Того ж дня він помер у лікарні, не приходячи до тями. Документів у нього при собі не було. На вигляд потерпілому приблизно 40-50 років.

Нині поліція встановлює особу загиблого.

Поліція звертається до всіх, кому що-небудь відомо про обставини цієї події, з проханням телефонувати за номерами: (0462) 619-838 або 063-454-77-43.

Не залишайтеся байдужими!

Сектор комунікації поліції Чернігівської області