Зима в столица всегда переменчива: резкие перепады температур влекут за собой массу сложностей для жизни в городе. В связи с чем на крышах домов и карнизах над жителями Киева нависает ледяная угроза, которая угрожает не только людям, но и автомобилям.

Зима в столица всегда переменчива: резкие перепады температур влекут за собой массу сложностей для жизни в городе. В связи с чем на крышах домов и карнизах над жителями Киева нависает ледяная угроза, которая угрожает не только людям, но и автомобилям.

Информатор решил разобраться, что же делать, если на ваш припаркованный автомобиль упала с крыши глыба льда или сосулька. В такую погоду важно знать, как уберечь свое здоровье и не угодить в ледяную ловушку.

Практика показывает, что в добровольном порядке никто не будет возмещать вам нанесенный ущерб, ни один ЖЭК или домовладелец не захочет брать на себя ответственность. Поэтому единственным выходом для восстановления своих нарушенных прав является обращение в суд. Согласно статье 24 ЗУ «О Жилищно-коммунальных услугах», балансодержатель обязан обеспечить надлежащие эксплуатацию и содержание имущества, которое будет перебывать на его балансе. Об этом рассказал Информатору юрист Владимир Владимиров.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА АВТОМОБИЛЬ УПАЛА ГЛЫБА ЛЬДА

Первое, что нужно сделать, когда вы обнаружили, что ваш припаркованный у дома автомобиль пострадал от льда или снега, свалившегося с крыши, — вызвать полицию. Пока вы ждете патруль, сделайте фото и видео-фиксацию: на записях должно быть видно расположение автомобиля относительно неподвижных объектов дорожной инфраструктуры и домов, повреждения автомобиля. Желательно, чтобы ракурс для съемки был выбран так, чтобы место расположения автомобиля рядом с домом было легко определить. По возможности снимайте так, чтобы был виден номер дома. Ни в коем случае не перемещайте авто (даже если так будет лучше для фото). У полиции не должно возникнуть сомнений, что он стоял именно на том месте, где произошло падение. Нужно найти свидетелей, которые смогут дополнительно подтвердить, как и факт причинения вреда, так и ее характер и причину. Это могут быть как жильцы этого дома, так и прохожие. Можете звонить друзьям, пусть они приедут и станут свидетелями. Если у вас шок или вам стало плохо — вызывайте скорую. Это уже основание для взыскания моральной компенсации. Набирайте независимого эксперта, который составит вывод о сумме ущерба вашего авто. Важно: квитанции об оплате эвакуатора и эксперта сохраняем. В дальнейшем этим суммы тоже можно будет взыскать.

Идеальный вариант – если такой случай падения сосульки предусмотрен вашими страховыми выплатами. Также в расходы можно включить услуги юриста, если вы к нему обращались.

ЕСЛИ ЖЕ СТРАХОВКА НЕ ПОКРЫВАЕТ ТАКИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, ПРИДЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ САМОМУ:

Нужно узнать, кто владелец дома.

— На 1 этаже многоквартирного дома, есть информация, существует ли здесь ОСМД, ЖЭК или иная форма обслуживающей/управляющей компании.

— Если это нежилой фонд, то узнаем адрес и делаем запрос в гос.реестр недвижимости. Эта услуга стоит 23 гривны. Имея на руках фото/видео, результаты экспертиз и материал из полиции, пишем письмо с уведомлением «владельцу» здания и в досудебном порядке требуем возместить нанесенный ущерб. Игнорируют? Подаем иск в суд. Важно: уже существуют прецеденты, при которых суды отказывали в подобной компенсации, если в момент падения сосульки ваше авто было припарковано с нарушением ПДД.

«В суде могут сослаться на статью 323 Гражданского кодекса Украины Риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества, и на пункт 26.2 ПДД Украины: стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств», — подытожил Владимир Владимиров.

Алина Харавасил