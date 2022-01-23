Что делать, если на автомобиль упала глыба льда
Зима в столица всегда переменчива: резкие перепады температур влекут за собой массу сложностей для жизни в городе. В связи с чем на крышах домов и карнизах над жителями Киева нависает ледяная угроза, которая угрожает не только людям, но и автомобилям.
Зима в столица всегда переменчива: резкие перепады температур влекут за собой массу сложностей для жизни в городе. В связи с чем на крышах домов и карнизах над жителями Киева нависает ледяная угроза, которая угрожает не только людям, но и автомобилям.
Информатор решил разобраться, что же делать, если на ваш припаркованный автомобиль упала с крыши глыба льда или сосулька. В такую погоду важно знать, как уберечь свое здоровье и не угодить в ледяную ловушку.
Практика показывает, что в добровольном порядке никто не будет возмещать вам нанесенный ущерб, ни один ЖЭК или домовладелец не захочет брать на себя ответственность. Поэтому единственным выходом для восстановления своих нарушенных прав является обращение в суд. Согласно статье 24 ЗУ «О Жилищно-коммунальных услугах», балансодержатель обязан обеспечить надлежащие эксплуатацию и содержание имущества, которое будет перебывать на его балансе. Об этом рассказал Информатору юрист Владимир Владимиров.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА АВТОМОБИЛЬ УПАЛА ГЛЫБА ЛЬДА
- Первое, что нужно сделать, когда вы обнаружили, что ваш припаркованный у дома автомобиль пострадал от льда или снега, свалившегося с крыши, — вызвать полицию.
- Пока вы ждете патруль, сделайте фото и видео-фиксацию: на записях должно быть видно расположение автомобиля относительно неподвижных объектов дорожной инфраструктуры и домов, повреждения автомобиля. Желательно, чтобы ракурс для съемки был выбран так, чтобы место расположения автомобиля рядом с домом было легко определить. По возможности снимайте так, чтобы был виден номер дома.
- Ни в коем случае не перемещайте авто (даже если так будет лучше для фото). У полиции не должно возникнуть сомнений, что он стоял именно на том месте, где произошло падение.
- Нужно найти свидетелей, которые смогут дополнительно подтвердить, как и факт причинения вреда, так и ее характер и причину. Это могут быть как жильцы этого дома, так и прохожие. Можете звонить друзьям, пусть они приедут и станут свидетелями.
- Если у вас шок или вам стало плохо — вызывайте скорую. Это уже основание для взыскания моральной компенсации.
- Набирайте независимого эксперта, который составит вывод о сумме ущерба вашего авто.
- Важно: квитанции об оплате эвакуатора и эксперта сохраняем. В дальнейшем этим суммы тоже можно будет взыскать.
Идеальный вариант – если такой случай падения сосульки предусмотрен вашими страховыми выплатами.
- Также в расходы можно включить услуги юриста, если вы к нему обращались.
ЕСЛИ ЖЕ СТРАХОВКА НЕ ПОКРЫВАЕТ ТАКИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, ПРИДЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ САМОМУ:
- Нужно узнать, кто владелец дома.
— На 1 этаже многоквартирного дома, есть информация, существует ли здесь ОСМД, ЖЭК или иная форма обслуживающей/управляющей компании.
— Если это нежилой фонд, то узнаем адрес и делаем запрос в гос.реестр недвижимости. Эта услуга стоит 23 гривны.
- Имея на руках фото/видео, результаты экспертиз и материал из полиции, пишем письмо с уведомлением «владельцу» здания и в досудебном порядке требуем возместить нанесенный ущерб.
- Игнорируют? Подаем иск в суд.
- Важно: уже существуют прецеденты, при которых суды отказывали в подобной компенсации, если в момент падения сосульки ваше авто было припарковано с нарушением ПДД.
«В суде могут сослаться на статью 323 Гражданского кодекса Украины Риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества, и на пункт 26.2 ПДД Украины: стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств», — подытожил Владимир Владимиров.
Алина ХаравасилTweet