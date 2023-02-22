Державі повернуто землі регіонального ландшафтному парку «Трахтемирів» на Київщині вартістю понад ₴50 млн.

Суд задовольнив позови Київської обласної прокуратури щодо повернення у комунальну власність земельних ділянок регіонального ландшафтного парку вартістю понад 50 млн грн.

Встановлено, що у 2017 та 2020 роках Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області під виглядом земель сільськогосподарського призначення у приватну власність громадян передано дві земельні ділянки загальною площею 4 га.

Ці землі з 2000 року належать до земель природно-заповідного фонду та знаходяться в межах ландшафтного парку «Трахтемирів».

З огляду на порушення законодавства прокуратура стала на захист інтересів держави. Враховуючи доводи прокурора суд задовольнив позови і повернув земельні ділянки державі в особі Ржищівської міської ради.

Київська обласна прокуратура