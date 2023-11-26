До уваги водіїв! Закрито трасу сполученням Одеса–Кучурган!

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У зв’язку із погіршенням погодних умов Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху на автомобільній дорозі державного значення М-16 для усіх транспортних засобів.

Правоохоронці забезпечують безпеку руху на дорогах, де ускладнена ситуація, та допомагають людям, які потрапили у пастку негоди.

до уваги водіїв! закрито трасу сполученням одеса – кучурган!

Усього на автошляхах регіону наразі працює 242 наряди поліції. До правоохоронців надійшло 48 повідомлень про ДТП. На щастя, загиблих та госпіталізованих немає.

до уваги водіїв! закрито трасу сполученням одеса – кучурган!

Поліцейські допомогли медикам «швидкої» доставити до лікарні жінку з села Долинське з підозрою на інсульт.

до уваги водіїв! закрито трасу сполученням одеса – кучурган!

Поблизу села Орлівка до найближчого пункту обігріву було евакуйовано водія автобуса з п’ятьма пасажирами, серед яких одна дитина, які застрягли у сніговому заметі.

Наразі вживаються заходи для евакуації до найближчих пунктів обігріву водіїв та пасажирів трьох рейсових автобусів, які застрягли у заметах на автошляхах сполученням Ізмаїл – Багате, Ізмаїл – Лощинівка та Одеса – Рені. З людьми все гаразд.

У селі Калаглія відбулося зіткнення двох автомобілів, унаслідок чого водій одного із них травмувався. На місці працюють працівники сектору реагування патрульної поліції.

Закликаємо водіїв, які досі в дорозі, бути дуже уважними і обережними, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість руху та не робити різких маневрів. За необхідності дзвоніть на спецлінію «102».

Усіх інших просимо утриматися від поїздок, поки не вщухне негода.

Нагадаємо: окрім траси М-16 Одеса – Кучурган, закрито трасу М-15 Одеса – Рені, а на автодорогах М-05 Київ – Одеса та М-28 Одеса – Южне діє обмеження руху для великовагових транспортних засобів.

Головне управління Національної поліції в Одеській області

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