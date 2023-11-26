До уваги водіїв! Закрито трасу сполученням Одеса–Кучурган!

У зв’язку із погіршенням погодних умов Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху на автомобільній дорозі державного значення М-16 для усіх транспортних засобів.

Правоохоронці забезпечують безпеку руху на дорогах, де ускладнена ситуація, та допомагають людям, які потрапили у пастку негоди.

Усього на автошляхах регіону наразі працює 242 наряди поліції. До правоохоронців надійшло 48 повідомлень про ДТП. На щастя, загиблих та госпіталізованих немає.

Поліцейські допомогли медикам «швидкої» доставити до лікарні жінку з села Долинське з підозрою на інсульт.

Поблизу села Орлівка до найближчого пункту обігріву було евакуйовано водія автобуса з п’ятьма пасажирами, серед яких одна дитина, які застрягли у сніговому заметі.

Наразі вживаються заходи для евакуації до найближчих пунктів обігріву водіїв та пасажирів трьох рейсових автобусів, які застрягли у заметах на автошляхах сполученням Ізмаїл – Багате, Ізмаїл – Лощинівка та Одеса – Рені. З людьми все гаразд.

У селі Калаглія відбулося зіткнення двох автомобілів, унаслідок чого водій одного із них травмувався. На місці працюють працівники сектору реагування патрульної поліції.

Закликаємо водіїв, які досі в дорозі, бути дуже уважними і обережними, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість руху та не робити різких маневрів. За необхідності дзвоніть на спецлінію «102».

Усіх інших просимо утриматися від поїздок, поки не вщухне негода.

Нагадаємо: окрім траси М-16 Одеса – Кучурган, закрито трасу М-15 Одеса – Рені, а на автодорогах М-05 Київ – Одеса та М-28 Одеса – Южне діє обмеження руху для великовагових транспортних засобів.

Головне управління Національної поліції в Одеській області