ДТП с опрокидыванием на Буковине: есть пострадавший (фото)

Авария произошла в Днестровском районе области. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу

В селе Поляна Черновицкой области столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадал один из водителей транспортных средств.

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж «Сегодня»

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место аварии сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Днестровского районного отдела полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что 61-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ» с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП 38-летний водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения. Медицинские работники доставили его в больницу.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». // «Сегодня»
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