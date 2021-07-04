ДТП с опрокидыванием на Буковине: есть пострадавший (фото)
Авария произошла в Днестровском районе области. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу
В селе Поляна Черновицкой области столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадал один из водителей транспортных средств.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место аварии сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Днестровского районного отдела полиции.
Предварительно правоохранители выяснили, что 61-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ» с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП 38-летний водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения. Медицинские работники доставили его в больницу.Tweet