Поліція Одещини розшукує 11-річного хлопчика (фото)
Білгород-Дністровським районним відділом поліції в Одеській області розшукується 11-річний Косовець Павло, який сьогодні, 22 квітня, пішов з районної лікарні і наразі його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 141 см, худорлявої статури, коротке, русяве волосся, сірі очі.
Був одягнений: у помаранчеву кофту з капюшоном, темні штани.
При собі мав дитячий самокат.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet