Поліція Одещини розшукує 11-річного хлопчика (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції в Одеській області розшукується 11-річний Косовець Павло, який сьогодні, 22 квітня, пішов з районної лікарні і наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 141 см, худорлявої статури, коротке, русяве волосся, сірі очі.

Був одягнений: у помаранчеву кофту з капюшоном, темні штани.

При собі мав дитячий самокат.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області