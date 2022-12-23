ДТП у Черкасах: Chevrolet Lacetti в’їхав в дерево, троє черкащан травмовані

Правоохоронці Черкас встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Шевченка, внаслідок якої водія автомобіля та двох його пасажирів ушпиталили до лікарні. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження.

Повідомлення про ДТП надійшло 22 грудня, близько 20:00 вечора.

На місці події співробітники поліції з’ясували, що водій автомобіля Chevrolet Lacetti, який рухався по бульвару Шевченка, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на дерево. Внаслідок аварії 33-річний водій та двох його пасажирів медики ушпиталили до 3-ї міської лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області