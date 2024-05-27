ДТП з пасажирським автобусом у Туреччині: 10 загиблих, 39 постраждалих

У Туреччині сталася масштабна ДТП з пасажирським автобусом, який прямував з міста Діярбакир до Стамбула, внаслідок якої загинули 10 осіб, ще 39 постраждали.

Про це у X (Twitter) повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише “Європейська правда”.

Міністр зазначив, що аварія сталась на автостраді в районі Єніче Махаллесі округу Тарсус провінції Мерсін.

За його словами, автобус з пасажирами зіткнувся з двома легковиками і однією вантажівкою.

Внаслідок аварії загинули 10 осіб, 39 постраждали.