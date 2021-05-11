Двох посадовців судитимуть через загибель робітника на будівництві

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора та виконроба приватного товариства за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та створило загрозу загибелі інших людей (ч. ч. 1, 2 ст. 272 КК України).

Як повідомлялось раніше, троє робітників виконували будівельні роботи з монтажу опалубки на 8 поверсі будівельного майданчика на вул. Польовій у Києві.

Виявивши недолік будівельної конструкції, один з працівників почав підіймати опалубку з метою підкласти під неї додаткові матеріали, щоб таким чином підняти її. Інші робітники вирішили йому допомогти.

Згуртувавшись в одному місці та не дотримуючись правил монтажу, охорони праці та техніки безпеки, робітники перевищили навантаження на конструкцію захисної решітки. В результаті конструкція порушилась, нахилилась та впала. Двоє працівників встигли вхопитись за край опалубки, а третій впав на площадку сходового маршу шостого поверху та загинув.

За результатами розслідування обвинувальний акт відносно двох службовців скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура