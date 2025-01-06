Двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі в Добропіллі

11-річні хлопчики знайшли на вулиці невідомий предмет, який вибухнув. Дітей з численними пораненнями транспортували до лікарні Дніпра.

Вибух пролунав сьогодні близько 13:00 на околиці міста. Двоє друзів грались із предметом, який раптово розірвався.

Хлопчики отримали осколкові поранення тулуба й кінцівок. Після надання невідкладної медичної допомоги обох дітей доставили в Дніпро.

На місці разом з бригадою “швидкої допомоги” працювали слідчо-оперативна група, інспектори ювенальної превенції, вибухотехніки поліції.

Поліцейські встановили, що діти підірвались на частині касетного боєприпасу.

Речові докази вилучено, за фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліція Донеччини нагадує основні правила мінної безпеки: не підходити і не торкатись невідомих предметів. Пам’ятайте, що вибуховий пристрій не завжди виглядає як зброя і активувати його може навіть найменша зовнішня дія: дотик, удар, струс, нагрівання. Докладніше про те, як розпізнати заміновані ділянки та діяти у випадку виявлення загрози – читайте тут.

Відділ комунікації поліції Донецької області