Двоє дітей постраждали від вибуху газу в Кропивницькому (відео)

Цієї ночі у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння у приватному житловому будинку.

Внаслідок чого:

травмовано двоє дітей 2015 та 2017 років народження, яких у стані середньої тяжкості ушпиталено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні;

зруйновано дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах житлового будинку на площі 20 м 2 .

. причина вибуху встановлюється фахівцями.

На місці події працювали психологи та 19 чоловік особового складу і 5 одиниць техніки Головного управління ДСНС в області.

ГУ ДСНС України у Кіровоградській області