Двоє дітей постраждали від вибуху газу в Кропивницькому (відео)
Цієї ночі у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння у приватному житловому будинку.
Внаслідок чого:
- травмовано двоє дітей 2015 та 2017 років народження, яких у стані середньої тяжкості ушпиталено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні;
- зруйновано дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах житлового будинку на площі 20 м2.
- причина вибуху встановлюється фахівцями.
На місці події працювали психологи та 19 чоловік особового складу і 5 одиниць техніки Головного управління ДСНС в області.
ГУ ДСНС України у Кіровоградській областіTweet