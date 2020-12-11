Гололед продержится до завтра: объявлен желтый уровень опасности

Гололедица в Украине продержится до конца 11 декабря, а также ожидается днем 12 декабря. Синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Непогода завтра ожидается в западных, центральных, восточных и северных областях.

Также гололед на дорогах прогнозируют в Киеве и Киевской области. Там также объявлен первый уровень опасности.

«Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, вчера вечером в Киеве пошел дождь, но из-за мороза вода превратилась в лед. Сильная гололедица вызвала десятки ДТП и пробки на улицах Киева.

Отметим, непогода была и в других регионах страны. Из-за непогоды без электроснабжения остались более 170 населенных пунктов в трех областях. // РБК-Украина