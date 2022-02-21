На Київщині суд зобов’язав знести самочинно збудовані об’єкти на території лісу (фото)

Київська обласна прокуратура у суді домоглася розірвання договору з фізичною особою про довгострокове користування лісами. Також суд зобов’язав її знести самочинно побудовані капітальні будівлі та тимчасові споруди.

Встановлено, що фізична особа уклала з ДП «Вищедубечанське лісове господарство» договір довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою площею 0,3 га. Землі планувалося використовувати для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей, проте відповідач звів на вказаній ділянці ряд капітальних та тимчасових споруд, які використовував у приватних цілях.

Оскільки такі дії порушують вимоги природоохоронного законодавства й умови договору, Київська обласна прокуратура звернулася до суду із позовом, який задоволено судами першої та апеляційної інстанції.

Наразі відповідача зобов’язано знести самочинно збудовані будівлі, у тому числі двоповерховий капітальний будинок з мансардою, влаштований на монолітному залізобетонному фундаменті.

За матеріалами Київської обласної прокуратури