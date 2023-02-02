Головний прокурор Києва провів Новий рік у відпустці за кордоном – «Схеми»

Дружина Кіпера досі має дійсний російський паспорт.

Головний прокурор Києва Олег Кіпер провів новорічно-різдвяні свята у десятиденній відпустці за кордоном, повідомляють журналісти “Схем“.

У коментарі ЗМІ Кіпер підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це “сімейними обставинами”.

“У кінці грудня 2022 року у зв’язку з виниклими сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною було подано заяву щодо надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл”, – йдеться у відповіді прокурора Кіпера.

Журналісти тричі намагалися уточнити, в якій саме країні Кіпер відпочивав, але той відмовився відповідати, лише зазначивши, що “відпустка не була святковою чи новорічною”.

Кіпер також пояснив своє небажання ділитися подробицями міркуваннями безпеки, оскільки “його дружина влітку змінила російське громадянство на українське”.

Водночас,за даними журналістів, російський паспорт дружини Кіпера значиться у реєстрах МВС Росії як дійсний. На офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії “Схеми” знайшли її індивідуальний номер платника податків.

Чиновники відпочивають за кордоном – що відомо

Наприкінці січня журналіст Михайло Ткач повідомив про десятиденну відпустку в Іспанії заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Невдовзі Симоненка звільнили. Своєю посадою у “Слузі народу” також поплатився й нардеп Микола Тищенко, який поїхав у Таїланд нібито з “робочим візитом”. Проте відряджень йому не давали.

Кабмін на тлі політичних скандалів заборонив виїзд чиновників з певними винятками. // УНІАН