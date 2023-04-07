Гори сміття та бруду: у Кривому Розі у горе-матері забрали трьох дітей (фото)

Четвертого квітня працівники служби у справах дітей Саксаганської райради та інспектор ювенальної поліції вилучили у горе-матері троє неповнолітніх дітей.

Малеча зростала у повній антисанітарії, через це у малюків навіть діагностували педикульоз.

У помешканні родини брудно, гори сміття та сморід. Соціальні служби не знайшли жодних продуктів харчування та засобів гігієни. Через це малечу вилучили у жінки, зараз діти у лікарні і нарешті можуть нормально поїсти, а на жінку чекає суд.

svoi.kr.ua