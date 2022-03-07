Київводоканал попереджає: інформація про брак хлору для знезараження питної води – фейк!

У мережі розповсюджується інформація, що через несправність у логістиці припиняються поставки хлору до столичного водоканалу, і якість питної води погіршується.

Ще раз наголошуємо, що Київводоканал має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до вимог ДСанПіН.

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Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами.

Закликаємо не довіряти фейкам та орієнтуватись лише на офіційні джерела інформації — зокрема сайт, фейсбук та телеграм-канал КМДА, а також сайт і фейсбук Київводоканалу.

Київводоканал

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