На Рівненщині шукають зниклу жінку з дитиною (фото)

Поліція розшукує жительку Костопільського району

До поліції 24 грудня надійшла заява 47-річного жителя села Данчиміст, що його дружина, Дячук Юлія разом з дитиною 2020 року нарподження вийшла з дому в напрямку села Маща, Костопільського району, і не повернулася.

Жінка пішла взяти участь в комісії з питань захисту прав дитини Малолюбашанської сільської ради, яка мала проводитись в Мащанському офісі Малолюбашанської сільської ради, але на комісію не з’явилась, після чого її місце перебування з дитиною не відоме. Додому жінка не повернулась.

Із жінкою була дитина 7 місяців, яку вона перевозить у дитячому візочку.

Прикмети розшукуваної: зріст 160 -165 см., середньої тіло будови, волосся середньої довжини, темного кольору, обличчя овальне.Була одягнена: куртка типу «Пуховик» жовтого кольору, шапка темного кольору,чорні шкіряні черевики. Із жінкою була дитина 7 місяців, яку вона перевозить у дитячому візочку.

Поліцейські звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація щодо розшукуваної чи її можливого місця перебування, прохання повідомити за номером телефону: 097 6905116, (03657) 23132, тел/факс: (03657) 22748 або 102

Волинь за матеріалами Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області