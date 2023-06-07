Кличко пообіцяв звільнити чиновника за відвідини ресторану під час комендантської години

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Журналісти УП викрили кілька столичних ресторанів, які частують чиновників під час комендантської години.

На це відреагував мер Києва Віталій Кличко:

 

Фото УП

“За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь якого рангу, несе ще й політичну відповідальність.

Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву.

А до правоохоронних органів звертаюся ще раз щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину”.

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