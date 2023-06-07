Кличко пообіцяв звільнити чиновника за відвідини ресторану під час комендантської години
Журналісти УП викрили кілька столичних ресторанів, які частують чиновників під час комендантської години.
На це відреагував мер Києва Віталій Кличко:
“За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь якого рангу, несе ще й політичну відповідальність.
Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву.
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А до правоохоронних органів звертаюся ще раз щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину”.Tweet