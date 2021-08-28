Корабль, который вез 7000 тонн украинской пшеницы, затонул в водах Греции

В водах Греции затонул грузовой корабль, который направлялся из Украины в Тунис с 7000 тонн пшеницы на борту, 16 членов экипажа спасли.

Об этом сообщает портал Maritime Bulletin, передает УНН.

Как сообщается, 28 августа рано утром в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес, Греция, затонуло грузовое судно SEA BIRD. Корабль направлялся из Украины в Тунис с 7000 тонн пшеницы на борту. Все 16 членов экипажей были спасены.

По данным Maritime Bulletin, корабль затонул после столкновения.

Больше подробностей не сообщается, но, судя по позиций кораблей и следов в районе, SEA BIRD, вероятно, столкновение произошло с грузовым кораблем HAYA (IMO 9155420, dwt 5199).