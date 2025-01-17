Космічний корабель Ілона Маска SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту
Початкові дані вказують на витік, який призвів до підвищення тиску в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна.
Безпілотний корабель компанії SpaceX вибухнув у ніч на п’ятницю під час тестового польоту, проте ракета-носій успішно повернулася на стартовий майданчик. Про це пише Washington Post.
SpaceX запустила свою ракету Starship з майданчика в Техасі трохи після 5:30 вечора за місцевим часом. Час запуску обрали з розрахунком, щоб корабель увійшов в атмосферу над Індійським океаном вдень.
Космічний корабель, відповідно до плану, відокремився від прискорювача невдовзі після старту, але незабаром вибухнув. Початкові дані вказують на витік, який призвів до підвищення тиску в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна. У SpaceX заявили, що в задній частині ракети почалася пожежа, через яку вона розірвалася.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/7lrFjGXzAi
— SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025
Як зазначає Голос Америки, компанія Ілона Маска охарактеризувала інцидент як “стрімку незаплановану дезінтеграцію”.
Під час підйому шість двигунів корабля відключалися один за одним, а зв’язок з апаратом перервався через вісім з половиною хвилин після старту.
Це мав бути перший політ нової, вдосконаленої моделі космічного корабля. Очікувалося, що після запуску з Техасу корабель перетне Мексиканську затоку і здійснить майже навколосвітню подорож, як і в попередніх випробуваннях. На кораблі було закріплено десять макетів супутників для відпрацювання їхнього запуску.
За хвилину до втрати апарату SpaceX за допомогою механічних маніпуляторів стартової вежі успішно зловила ракету-носій, що повернулася на Землю. Раніше це вдалося лише один раз.
Закріплені на кораблі макети супутників були такого ж розміру, як і супутники зв’язку Starlink. Передбачалося, що, як і сам корабель, вони зруйнуються під час входу в атмосферу.
Маск планує запускати супутники Starlink на кораблях Starship, а потім перейти до виведення інших супутників і, зрештою, до транспортування екіпажів.
- За декілька годин перед цим у Флориді компанія Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, запустила свою нову надважку ракету New Glenn. Під час першого польоту ракета успішно вийшла на орбіту і вивела експериментальний супутник на висоту кілька тисяч кілометрів над Землею. Однак перший ступінь ракети-носія зруйнувався і не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані.